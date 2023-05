Fotografia: gli appuntamenti da non perdere

Photo London 2023 11/14 maggio 2023

L’ottava edizione del Photo London, ospitato alla Somerset House, si apre con uno dei maestri della fotografia inglese contemporanea, Martin Parr. Questa edizione accoglie 125 espositori da 56 diverse città del mondo. Abbracciando il linguaggio fotografico dagli albori ai più recenti sviluppi, Photo London include numerosissime iniziative, dalla già citata mostra di Parr, che include lavori recenti tra cui l’installazione Beach Therapy, alla mostra collettiva - 'Writing her own Script: Woman Photographers from the Hyman Collection” - che celebra le fotografe pioniere che hanno lavorato nel regno Unito negli ultimi cent’anni. Una sezione è dedicata alla fotografia contemporanea messicana, nella mostra Fotografía Maroma’, così come è dato ampio spazio alle ricerca di fotografi del calibro di Sonia Boyce,Thomas Demand, Nan Goldin, Sarah Moon, Sebastião Salgado, Alec Soth e Thomas Struth. Non mancano le occasioni di incontri, con i talk curati dall’associazione newyorkese Aperture, i premi ai giovani talenti e i workshop, quest’anno dedicati alla fotografia di moda e danza.

1 / 3 Photo London - Les Rencontres de la Photographie, Arles, France, 2015 © Martin Parr / Magnum Photos / Rocket Gallery 2 / 3 Photo London 2023 - Bristol, England, 2016 © Martin Parr / Magnum Photos / Rocket Gallery 3 / 3 Photo London - Sam Wright, Young Kids 2022 Courtesy of Sam Wright and New Dimensions Gallery

Fotografia Europea, Reggio Emilia - Fino al 11 giugno 2023

E’ in corso fino a giugno inoltrato il Festival della Fotografia Europea, che per la sua 18° edizione affronta un tema molto dibattuto: l’idea di Europa e dei popoli che la abitano. Le varie mostre e progetti hanno come focus quello di raccontare le sfumature dell’identità ‘europea’, espressione di una comunità multietnica e multiculturale. Il circuito delle mostre tocca alcuni dei luoghi più importanti di Reggio Emilia, tra cui il Chiostri di San Pietro, il Palazzo da Mosto, i Chiostri di San Domenico e il Palazzo dei Musei. Sotto il grande tema “Europe matters: visioni di un'identità inquieta”, sono tanti i progetti e le mostre selezionate, tra cui segnaliamo: la personale di Mónica De Miranda, che mette in discussione le nozioni standard di identità basate sulle categorie di razza e genere con il progetto The Island; il progetto fotografico Odesa dell’ucraina Yelena Yemchuk, un'ode visiva alla città che da sempre l’ha affascinata per la libertà di cui godeva durante l’epoca sovietica; il progetto della fotografa inglese Simon Roberts, Merrie Albion, che offre spunti di riflessione sulle nozioni di identità e appartenenza e su cosa significa essere britannici in questo momento cruciale della storia contemporanea.

photo basel 2023 - 13/18 Giugno 2023

Presentata come la prima fiera d'arte svizzera dedicata alla fotografia, photo basel prende avvio dal 13 al 18 giugno, lo stesso weekend di quella che è considerata - per antonomasia - la più importante fiera d’arte contemporanea al mondo, Art Basel. La location che ospita la fiera è Volkshaus Basel, edificio ristrutturato dai famosi architetti Herzog & de Meuron. Il Volkshaus si trova in Rebgasse 12, a soli 700 metri dal centro espositivo Art Basel e ospita 39 gallerie da 11 paesi per la sua ottava edizione. Tra i progetti speciali, la fiera propone una mostra di Alex Kayser, fotografo nato a Basilea (1949-2015). Tra le sue serie famose ricordiamo quella dedicata ai ritratti d’artista, realizzata nella New York dei primi anni ’70. Un altro imperdibile progetto è 'Pure Photography. 20th Century Floral Masterworks”, una mostra che raccoglie le fotografie di Ansel Adams, Imogen Cunningham, Edward Weston tra gli altri. Per i 'fair highlights” si segnalano: Ming Smith, Michal Chelbin e Shen Wei.

1 / 4 Phoro Basel 2023 - Shen Wei, Daisies, 2022 - Courtesy Foreign Agent, Lausanne 2 / 4 Phoro Basel 2023 - Oberrickenbach, Wolfenschiessen, 1993 C-Print © Urs Odermatt, Windisch 3 / 4 Fotografia Europea 2023 - Simon Roberts, Beachy Head, Seven Sisters Country Park, East Sussex, 2017 © Simon Roberts 4 / 4 Fotografia Europea 2023 -Luigi Ghirri, Caserta, 1987 ©Eredi Luigi Ghirri

Internationale Photoszene Köln 12/21 maggio 2023

L’edizione del Festival dedicato alla fotografia a Cologne quest’anno è molto ambizioso. In programma ci sono ben sette mostre allestite in 10 sedi sparse in tutta la città. Senza contare la partecipazione di oltre 70 tra musei, gallerie e spazi espositivi coinvolti dal festival per ospitare non solo mostre, ma anche residenze, incontri e visione portfolio di giovani talenti. Tra le tante iniziative segnaliamo la mostra principale, 'Photography in Progress: Fragile Infrastrukturen”, una riflessione su come le pratiche visive digitali e le innovazioni tecniche in costante cambiamento influenzino l'esperienza artistica quotidiana e su come gli artisti operano nel campo del post-fotografico; la Thousandfold Photobook Fair, un mercato internazionale di libri dedicati alla fotografia ospitato al Rautenstrauch-Joest Museum nel fine settimana di apertura del 13-14 maggio.

Circulation(s) - Fino al 21 maggio 2023

Il Festival della giovane fotografia europea Circulation(s), giunto alla sue 13° edizione - gli organizzatori rivelano che questo numero porta bene al festival! - si presenta quest’anno sempre audace. Questa edizione ha come focus i talenti bulgari, in particolare Martin Atanasov, Mihail Novakov, Hristina Tasheva e Tihomyr Stoyanov. A loro si affiancano più di venti artisti provenienti da 14 nazionalità diverse. Con le loro opere affrontano i temi più disparati, della scienza all’ immigrazione, dalla natura alle molteplici riflessioni sull’identità. Un realtà come Circulation(s) è importante, perchè mette sotto i riflettori la giovane fotografia europea, ma non solo, dà pieno spazio ai giovani artisti lasciandoli liberi di sperimentare e dar sfogo alla loro creatività.