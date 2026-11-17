La corsa ai Grammy Awards 2027, i premi più importanti della musica, è ufficialmente partita. La cerimonia di consegna dei premi è in programma per il prossimo 7 febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles e l'attesa è entrata nel vivo con l'annuncio delle candidature. Tra conferme e sorprese, a guidare la classifica delle nomination è Raye: la cantautrice britannica, protagonista assoluta di questa stagione discografica con il suo acclamatissimo album This Music May Contain Hope, ha conquistato ben 11 candidature. Risultato che la porta a eguagliare il primato di nomination ottenute in una singola edizione dei Grammy da un'artista donna, detenuto fino ad oggi da Beyoncé. Rosalía, invece, grazie al suo album Lux ha ottenuto 9 nomination. Non solo Raye e Rosalía: da Ella Langley a Olivia Rodrigo, da Olivia Dean a Phoebe Bridgers, le nomination dei Grammy 2027 restituiscono una presenza femminile particolarmente forte, in linea con quanto già emerso agli ultimi MTV Video Music Awards, confermando il ruolo sempre più centrale delle donne nella scena musicale internazionale.

Grammy Awards 2025 - Getty

Album of the Year: gli otto dischi in gara

A conferma della forte presenza femminile che caratterizza questa edizione dei Grammy Awards, sette degli otto artisti che concorrono al titolo di album dell'anno sono donne. L'unico uomo è Bruno Mars, con The Romantic. Accanto a lui ci sono le stesse Raye e Rosalía, ma anche Olivia Rodrigo, Taylor Swift, la rivelazione dell'ultima stagione discografica Ella Langley, Olivia Dean e Phoebe Bridgers. Si tratta della categoria più prestigiosa - e ambita - dei premi, che riconosce il valore complessivo di un progetto musicale. Questi i dischi candidati:

Lost Weekend – Phoebe Bridgers

The Art of Loving – Olivia Dean

Dandelion – Ella Langley

The Romantic – Bruno Mars

This Music May Contain Hope – RAYE

you seem pretty sad for a girl so in love – Olivia Rodrigo

LUX (Complete Works) – ROSALÍA

The Life of a Showgirl – Taylor Swift

La corsa al titolo di album dell'anno si preannuncia particolarmente combattuta. Rosalía arriverà alla cerimonia di consegna forte del trionfo all'ultima edizione dei Latin Grammy Awards, la versione latina dei premi, dove si è portata a casa ben cinque statuette. Il suo Lux è uno dei lavori dell'ultima stagione discografica più apprezzati dalla critica a livello mondiale. Ma occhio anche a Raye, che con This Music May Contain Hope nel Regno Unito si è aggiudicata il prestigiosissimo Mercury Prize. Tra i nomi da tenere d'occhio c'è anche Olivia Rodrigo, il cui You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love arriva alla competizione forte di un importante consenso commerciale e critico.

Rosalía ai Latin Grammy Awards - Getty

Record of the Year: Ella Langley cerca la consacrazione

La competizione per Record of the Year riunisce alcune delle canzoni che hanno caratterizzato l'ultimo anno musicale. Tra i brani candidati spiccano Man I Need di Olivia Dean, Where Is My Husband! di Raye e The Cure di Olivia Rodrigo. Tra i favoriti c'è Choosin' Texas di Ella Langley, la hit country che nell'ultima stagione discografica ha infranto ogni record negli Stati Uniti, diventando la canzone ad essere rimasta il più a lungo possibile al vertice della Billboard Hot 100, la classifica settimanale dei singoli più venduti (28 settimane in tutto). Questi tutti i candidati:

Man I Need – Olivia Dean

Choosin' Texas – Ella Langley

I Just Might – Bruno Mars

Where Is My Husband – Raye

The Cure – Olivia Rodrigo

Berghain – Rosalía, Björk e Yves Tumor

The Fate of Ophelia – Taylor Swift

Dracula – Tame Impala e Jennie



Ella Langley sul red carpet di un evento dedicato a Dolly Parton - Getty

Tra queste c'è la canzone dell'anno

Non solo la statuetta come Record of the Year: Choosin' Texas potrebbe permettere a Ella Langley di trionfare anche nella categoria Song of the Year, che premia non solo il successo di un brano ma anche la sua composizione. La stellina country statunitense, però, dovrà vedersela con - tra le altre - Man I Need di Olivia Dean e Berghain di Rosalía, Björk e Yves Tumor. Questo l'elenco dei candidati:

Berghain – Rosalía, Björk e Yves Tumor

Choosin' Texas – Ella Langley

The Cure – Olivia Rodrigo

Hate That I Made You Love Me – Ariana Grande

I Knew It, I Knew You – Taylor Swift

Man I Need – Olivia Dean

Risk It All – Bruno Mars

Where Is My Husband – Raye

Olivia Dean ai Mercury Prize - Getty

Chi è la rivelazione dell'anno?

Quella per il premio Best New Artist, vale a dire "miglior nuovo artista", è una delle categorie più interessanti da seguire, perché solitamente anticipa quelle che saranno le tendenze dei prossimi anni. L'anno scorso, per dire, il premio andò a Olivia Dean, che oggi compete nelle altre categorie principali dei Grammy Awards. E prima di lei conquistarono il riconoscimento Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Dua Lipa, tutte solide realtà del pop. Anche qui la favorita è Ella Langley. Ma attenzione a Sienna Spiro: la cantautrice britannica con il suo album Visitor ha conquistato la critica con quella voce capace di riportare in auge la grande tradizione soul e jazz britannica, nonostante la giovane età. Tra i candidati anche i Geese e gli Angine de Poitrine. Questo l'elenco completo:

Angine de Poitrine

Geese

Ella Langley

Slayyyter

Sienna Spiro

Don Toliver

Remi Wolf

The Womack Sisters

Sienna Spiro alla Rock and Roll Hall of Fame - Getty

I grandi esclusi: da Madonna a Harry Styles

Per chi festeggia, come Raye (che al momento dell'annuncio delle nomination si è commossa davanti alla tv) e gli altri candidati per le categorie principali, c'è chi rimane con l'amaro in bocca. Nella lista delle assenze ci sono nomi sorprendenti, a partire da Harry Styles: il suo ultimo album Kiss All the Time. Disco, Occasionally, non ha ottenuto candidature. Fa discutere anche l'esclusione di Madonna. Confessions II, che pure era uno degli album più attesi della stagione, è rimasto fuori dalle categorie principali: concorrerà per il premio come Best Dance/Electronic Album. I BTS, invece, non figurano tra i candidati dopo aver scelto di non presentare le proprie candidature in seguito all'introduzione della nuova categoria Best Asian Pop Music Performance.