MTV Video Music Awards 2026: tutti i nominati, i performer e dove vederli

Da un lato la Regina del Pop, dall’altro le pretendenti al trono che puntano a strapparle la corona. Gli MTV Video Music Awards 2026, che premiano i migliori videoclip e le canzoni di maggiore successo degli ultimi mesi, si preannunciano come uno scontro generazionale. La cerimonia, con una scaletta lunghissima, si svolgerà domenica 27 settembre al Peacock Theater di Los Angeles, condotta da Snoop Dogg.

Madonna è l’artista che ha ottenuto il maggior numero di nomination, tredici in tutto (di cui undici nelle categorie principali). Dovrà difendere lo scettro dagli assalti di Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Charli XCX e Olivia Rodrigo, tra gli artisti candidati di un’edizione che, almeno sulla carta, parla al femminile.

Taylor Swift in una performance del suo "The Eras Tour"

Madonna contro Taylor

Le artiste di sesso femminile hanno infatti collezionato complessivamente 89 nomination, contro le 46 degli artisti uomini. A guidare la classifica è, appunto, Madonna: Lady Ciccone è in lizza per i premi Video of the Year, Best Dance, Best Long Form Video, Best Direction, Best Art Direction, Best Cinematography e Best Editing, Best Choreography e Best Visual Effects con “Confessions II - The film”, Artist of the Year, Song of the Year e Best Collaboration con il duetto con Sabrina Carpenter su “Bring Your Love” e Best Album con “Confessions II”. Alle sue spalle c’è Taylor Swift, a quota 11 nomination: Video of the Year, Best Pop e Best Art Direction, Best Cinematography, Best Editing, Best Choreography e Best Visual Effects con “The fate of Ophelia” e il relativo video, Artist of the Year, Best Album con “The Life of a Showgirl”, Song of Summer con “I Knew It, I Knew You”, Best Direction con “Opalite”.

Sabrina Carpenter

La rivelazione Sabrina Carpenter

Tra le due prova a inserirsi la stessa Sabrina Carpenter, nove nomination in tutto: Video of the Year per “Tears”, Artist of the Year, Song of the Year e Best Collaboration per “Bring Your Love”, Best Pop, Song of Summer, Best Direction e Best Editing per “House Tour” e il relativo video, Best Album con “Man’s Best Friend”. Tra gli uomini comanda Bruno Mars, sette nomination in tutto tra cui quelle come Video of the Year per “I Just Might”, Artist of the Year e Best Album per “The Romantic”. Sette sono anche le candidature ottenute da Ariana Grande, che punta a portarsi a casa, tra gli altri premi, quelli come Video of the Year e Best Pop per “Hate That I Made You Love Me” e quello come Artist of the Year. Tra le donne seguono Ella Langley, PinkPantheress e Zara Larsson con cinque nomination a testa, Charli XCX, le Katseye, Lisa e Olivia Rodrigo con quattro nomination, Shakira, Stella Lefty, Olivia Dean e Tate McRae a quota tre candidature. Per Lady Gaga, Raye e Doechii solo due nomination a testa.

Drake in concerto

Solo due nomination per Drake

Tra gli artisti maschili, i BTS devono accontentarsi di sole tre candidature: Song of the Year e Best K-Pop con “Swim” e “Best Group”. La rivelazione sono i Gener8ion, il duo composto dal produttore elettronico Surkin e il regista Romain Gavras, progetto multidisciplinare e audiovisivo che ha conquistato in tutto quattro nomination tra cui Video of the Year e Best Long Form Video per “Storm” con Yung Lean. Tre nomination per Harry Styles, in lizza per il premio Best Dance con “Aperture”, Best Album con “Kiss All the Time. Disco, Occasionally” e Best Choreography con il video di “Dance No More”. Arriva al Peacock Theater di Los Angeles con due sole candidature, invece, Drake. Il rapper canadese, solo tre Video Music Awards vinti su 37 nomination nel corso della sua carriera, punta a portarsi a casa il premio Best Hip-Hop con “Janice STFU” e Best Album con “Iceman”.

@MTV/Paramount Snoop Dogg

I performer: canterà anche Swift?

Madonna punta ad essere la regina degli MTV Video Music Awards 2026 ancor prima dei verdetti. La Material Girl sarà infatti tra gli artisti che la notte del 27 settembre si esibiranno al Peacock Theater di Los Angeles. Sarà proprio lei ad aprire la lunga maratona. La performance che ha preparato è top secret: si tratterà della sua prima apparizione come performer ai VMAs in ventitré anni. È attesa anche per l’annuncio del tour, che dovrebbe arrivare proprio dopo l’esibizione: si parla di una tournée negli stadi con tappa anche in Italia nell’estate del 2027. Sul palco si esibiranno anche Lisa, Raye, Shaboozey e Gunna, Sienna Spiro e i Gener8ion con Yung Lean. Raye, Sombr e Teddy Swims omaggeranno George Michael, mentre Kacey Musgraves ricorderà Dolly Parton, la regina del country da poco scomparsa. Altri performer sono attesi a sorpresa. Non è escluso che si esibisca anche il conduttore Snoop Dogg. Potrebbero arrivare al Peacock Theater anche Dave Grohl e Krist Novoselic per ritirare il premio alla carriera Michael Jackson Video Vanguard Award che MTV ha scelto quest’anno di assegnare ai Nirvana. Sul palco salirà anche Taylor Swift: forse per esibirsi, di sicuro per ritirare il premio MTV VMA Artist Director Honors, assegnato a partire da quest’anno dagli organizzatori ad artisti che hanno contribuito a sviluppare il linguaggio del videoclip e della narrazione visiva. Durante l’evento Swift presenterà in anteprima il videoclip del singolo "Patient Zero”, tratto da “The Life of a Showgirl: The encore”, con Colin Farrell e Dakota Johnson. A proclamare i vincitori dei premi delle varie categorie saranno, invece, Charli xcx, Alex Warren, Belmont Cameli, Brandon Sklenar, Ciara Miller, David Corenswet, Ella Bright, Isabel May, Jeff Probst, Rachel Dratch, Teyana Taylor, Troye Sivan e Tyla.

Dove vederli in Italia

Gli MTV Video Music Awards 2026 saranno trasmessi in diretta negli Stati Uniti su CBS, in simulcast su MTV e in streaming su Paramount+. La cerimonia comincerà alle 19.30, orario di New York (in Italia sarà l’1.30 di notte del 28 settembre). In Italia andranno in onda lunedì 28 settembre alle 21 su MTV ITALIA (canale Sky 131, sul canale Sky Glass 122 e in streaming su NOW), alle 22:45 su Comedy Central (canale 129 di Sky, 121 di Sky Glass e in streaming su NOW) e saranno disponibili successivamente su Paramount+.