Da vampiro dagli occhi d’ambra venerato dalle adolescenti a Batman oscuro e cavernoso fino al nuovo chiacchieratissimo 007. È Robert Pattinson il nuovo James Bond della serie cinematografica ispirata ai romanzi di Ian Fleming. Il super divo, a sorpresa, raccoglie il ruolo iconico lasciato sguarnito da Daniel Craig. In doppiopetto e Martini, lo ritroveremo presto con licenza di uccidere.

La conferma ufficiale: Pattinson è il nuovo 007

Era una notizia nell’aria da qualche giorno, quando si era vociferato di un provino per il ruolo di James Bond effettuato da Pattinson nel weekend del 24 ottobre. Da allora l’attore quarantenne, tra i rumor, era balzato in testa ai preferiti per il ruolo di agente segreto più affascinante del cinema.

Oggi da Amazon MGM Studios è arrivato l’annuncio ufficiale: Robert Pattinson è il nuovo James Bond dell'attesissimo film diretto da Denis Villeneuve. Sui social il messaggio è sintetico quanto efficace: «Identity confirmed», con un video con l'attore in azione. E quindi: «Robert Pattinson is James Bond», ed eccolo in smoking e pistola in mano, intento a prendere la mira.

«James Bond è uno dei personaggi più leggendari del cinema, l'incarico di interpretare 007 è l'onore di una vita», ha dichiarato Pattinson. «Sono profondamente grato a Denis, Amy, David, Tanya e a tutti coloro che lavorano per Amazon MGM Studios per la fiducia riposta in me. Dire che questo ruolo è un sogno che si avvera è riduttivo. Non potrei essere più entusiasta di questa collaborazione e del lavoro che ci aspetta con questo fantastico team».

Credits: Jaap Buitendijk Robert Pattinson è James Bond nell'annuncio di Amazon MGM Studios

Chi è Robert Pattinson: da Twilight a The Batman

Robert Pattinson suggella così un anno eccezionale. Appena visto come villain dell’Odissea, il film più colossale del 2026, l’attore britannico ha anche firmato la sua prima produzione, Primetime, di cui è stato anche protagonista (e probabilmente gli varrà la sua prima nomination agli Oscar). Come se non bastasse, presto sarà di nuovo in sala con lo sci-fi attesissimo Dune - Parte tre alla regia di… Denis Villeneuve.

Diventato celebre in un baleno, ad appena 22 anni, grazie alla saga di Twilight, Pattinson è riuscito a slegarsi dalla fama scomoda di idolo teen. Come Edward Cullen, vampiro pallidissimo innamorato di un’umana, è stato idolatrato da giovinette per anni e anni. E anche guardato un po’ di sottecchi dagli intellettuali di Hollywood.

Ma Pattinson è riuscito ad andare oltre, inanellando titoli d’autore e film tutt’altro che facili, da Cosmopolis (2012) di David Cronenberg a Queen of the Desert (2015) di Werner Herzog, da High Life (2018) di Claire Denis a Tenet (2020) di Christopher Nolan, che già lo vide familiarizzare con completi eleganti, intrighi e pistole. Fino a The Batman, che è stata la conferma: Pattinson è un talento che sa andare oltre maschere e costumi. Il suo Bruce Wayne? Così dolente, così memorabile.

Perché è stato scelto e chi erano gli altri candidati

Diciamocelo, la scelta di Pattinson è un po’ inattesa. I più pensavano infatti a un volto meno noto come novello James Bond. L’ex vampiro belloccio è sicuramente uno dei più grandi attori della sua generazione, ma è anche già il volto del franchise di Batman della DC Studios.

Per questo chi ha puntato una fiche, l’ha messa più volentieri su Callum Turner, Jack Lowden, Josh O'Connor e Nicholas Hoult, altri aspiranti 007. Una curiosità? Già un’altra volta Hoult si è visto soffiare un ruolo di prestigio per poco, allora arrivando secondo. Il film ambito e mancato: The Batman.

Ad aver fatto propendere l’ago della decisione verso Pattinson ci sarà sicuramente l’intesa sviluppata tra Villeneuve e Rob sul set di Dune. Ora è lui l’eletto.

Per aggiudicarsi il ruolo, i finalisti sono stati valutati da Villeneuve e dai produttori Amy Pascal e David Heyman per presenza scenica, dialoghi e… acrobazie.

Getty Images Robert Pattinson alla premiere di "Mickey 17" a Londra, 13 febbraio 2025

Denis Villeneuve alla regia: cosa sappiamo del nuovo film

La regia del 26º film della serie su James Bond è affidata a Denis Villeneuve, che sta collezionando un titolo di grido dietro l’altro, da Blade Runner 2049 alla trilogia di Dune fino alla rinascita dello 007.

Dirigerà su una sceneggiatura di Steven Knight, penna raffinata che ha già firmato La promessa dell'assassino, lo stupendo Locke (che ha anche diretto), la serie tv Peaky Blinders. I produttori sono Amy Pascal e David Heyman, rispettivamente tramite Pascal Pictures e Heyday Films, con Tanya Lapointe come produttrice esecutiva.

«Prima di tutto, desidero esprimere la mia profonda gratitudine agli straordinari attori che si sono uniti a noi in questo viaggio. Eravamo circondati da talenti eccezionali, ma può esserci un solo 007», ha dichiarato Villeneuve. «Sono felicissimo di dare il benvenuto a Robert Pattinson come nostro nuovo James Bond. Possiede l'anima senza tempo di 007 e porta con sé uno spirito completamente nuovo. Non vedo l'ora di iniziare».

Sarà il primo film di Bond realizzato sotto il controllo di Amazon, che ha acquisito i diritti creativi nel febbraio 2025.

Il confronto con Daniel Craig: due interpretazioni a confronto

Pattinson diventa il settimo attore a interpretare Bond, dopo Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e ovviamente Daniel Craig.

Era l’ottobre del 2005 quando Craig, a 35 anni, fu annunciato come nuovo 007. Da allora interpretò cinque volte la spia britannica, fino No Time to Die del 2021. Come agente muscoloso e dai modi crudi ottenne il successo maggiore del franchise: 1 miliardo di dollari con Skyfall nel 2012.

Come sarà ora il James Bond di Pattinson? Noi ce lo immaginiamo meno fisico di Craig, meno in punta d’ironia rispetto a Moore. Ombroso e carismatico, sicuramente affilato ed eroico (o supereroico).