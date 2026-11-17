Di Kanye West si è potuto dire di tutto, ma mai che fosse prevedibile. Almeno fino al 4 novembre, quando è tornato a portare Yeezy in passerella a Los Angeles con Season 01, una collezione che, sorprendentemente, non ha sorpreso.Il nome prometteva altro: ripartire da uno, come se le nove stagioni precedenti le avesse firmate qualcun altro. La sfilata ha inaugurato Droam 1, il primo flagship del marchio, al 4317 di Beverly Boulevard. Diciassette minuti di show, musica inedita in sottofondo, i quattro figli in prima fila. Poi sono arrivati i vestiti. Ed è soprattutto lì che il tempo sembra essersi fermato al 2015.

Lo spazio è una grotta bianca, con pareti e soffitto curvi, senza capi esposti né loghi. Al centro una collina, anche lei bianca. I modelli le girano intorno in cerchio, il pubblico siede lungo il perimetro. Apre Bianca Censori, moglie di Ye, con una preghiera. Si parte in nero: giubbotti di pelle oversize, colli alti, cappotti lunghi con le spalle arrotondate. Seguono catsuit color carne, body, bikini argentati, cuissard, un impermeabile trasparente, stivali in PVC. La palette va dal nudo al bianco, dall'oliva al nero, e si chiude in rosso, in un finale che ha ricordato a più di un osservatore Akira, da sempre una delle grandi reference di Ye. Tra i modelli sfila il rapper Nettspend. Tra gli ospiti Kid Cudi, Big Sean, 2 Chainz e Jerry Lorenzo, fondatore del marchio Fear of God. La diretta è trasmessa su Kick, la piattaforma di streaming, attraverso il canale dello streamer N3on. Ye esce per pochi secondi, vestito di pelle nera. Applausi, luci. Ma nessuna vera sorpresa.

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Yeezy: stesso beige, altro decennio

Gli addetti ai lavori hanno reagito con più sbadigli che scandalo. La domanda, oggi, è un'altra: Yeezy riesce ancora a stare al passo con i tempi? Fino ai primi anni Venti erano gli altri marchi a guardare Ye, oggi è Ye che si guarda intorno in cerca di spunti. La verità è che questa nuova proposta restituisce l'immagine di un marchio che ormai campiona sé stesso, proprio come Ye fa da sempre con la musica. Capi portabili, funzionali, riconoscibili, sì, ma con poco da dire. Di una vera svolta, però, non c'è traccia. Se questa collezione non portasse la firma di Ye, probabilmente non se ne parlerebbe nemmeno.

Il confronto con l'originale è impietoso, proprio perché l'originale ha vinto. La prima Yeezy Season debutta a New York il 12 febbraio 2015, in collaborazione con Adidas, all'interno di una performance dell'artista Vanessa Beecroft. In passerella sfilano body color carne, surplus militare, volumi larghi, toni polverosi. La critica di allora fu tiepida e il mercato le diede torto. Quell'estetica è diventata l'uniforme di un decennio, dal fast fashion al lusso. Il mondo ha imparato a vestirsi Yeezy anche senza Yeezy. Riproporre oggi quello stesso linguaggio significa arrivare in ritardo su un'estetica che il resto della moda ha già assimilato, rielaborato e superato.

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Cosa è cambiato davvero

Molto, ma non necessariamente in meglio. L'ultima sfilata risaliva all'ottobre 2022, a Parigi, con la Season 9: Ye si presentò con una t-shirt «White Lives Matter». Nelle settimane successive arrivarono le dichiarazioni antisemite e Adidas chiuse un accordo che valeva miliardi. Gap e Balenciaga uscirono di scena nello stesso autunno. Seguirono tre anni di deriva pubblica, culminati nel 2025 con una canzone che inneggiava a Hitler e la vendita di magliette con la svastica sul sito del marchio. A gennaio 2026 la retromarcia: una pagina intera a pagamento sul Wall Street Journal, le scuse, il riferimento al disturbo bipolare. «Ho perso il contatto con la realtà», ha scritto. L'Anti-Defamation League, organizzazione americana che monitora l'antisemitismo, ha definito quelle scuse attese da tempo e insufficienti a cancellare i precedenti. A marzo è uscito l'album Bully, che ha debuttato al secondo posto della Billboard 200, e negli Stati Uniti gli stadi si sono riempiti. Ad aprile il Regno Unito gli ha negato l'ingresso e il Wireless Festival di Londra, che lo aveva messo in cartellone, è stato annullato.

Sul piano industriale Yeezy è oggi un marchio indipendente, di proprietà di Ye, che vende soprattutto attraverso il proprio sito a prezzi contenuti. Dal 13 agosto le calzature sono tornate nei negozi americani grazie a JD Sports, catena britannica di sportswear: le slide, a 44 dollari, sono andate esaurite in poche ore. Per dicembre sono attesi la sneaker Yeezy 800 e lo stivale AB-01. Alla guida del design, secondo la stampa specializzata americana, c'è il russo Gosha Rubchinskiy. La produzione passa da Dov Charney, fondatore di American Apparel. Due nomi che si portano dietro, a loro volta, un passato discusso.

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La Season 01 sembra inserirsi proprio in questa strategia di normalizzazione. Uno show breve, senza slogan, senza incidenti, con una preghiera in apertura e i bambini in prima fila. Per uno che sullo shock ha costruito una carriera, la notizia è proprio l'assenza di provocazioni. Il messaggio è rivolto soprattutto ai retailer, più che al pubblico: Yeezy vuole dimostrare di poter tornare a essere un marchio con cui fare affari. Come strategia commerciale può funzionare. Come moda, molto meno. Dopo aver contribuito a definire l'estetica di un decennio, Ye sembra oggi inseguire un linguaggio che un tempo gli apparteneva e che nel frattempo è diventato patrimonio comune. Chi ha passato quindici anni a promettere il futuro ora sembra guardare soprattutto al proprio passato.

