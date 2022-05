Concerti italiani significa vivere la magia del live, ascoltare il proprio artista preferito, sentirsi parte di una collettività, un po' come è stato - seppur da remoto - con l'emozionante Eurovision 2022. Ritorno alla normalità è anche poter inaugurare l'estate 2022, programmando di partecipare al proprio live del cuore. Scegliere lo stile giusto, accaparrarsi il biglietto, cantare a squarciagola pezzi più amati e tormentoni della propria icona. Ne abbiamo scelti cinque: quattro artisti italiani, uno per genere, e un mega concerto di due giorni dove poter ascoltare in combo alcuni tra i più grandi artisti italiani del momento.

Cesare Cremonini | Stadi 2022

Fare un tuffo nel passato, stringere il presente, guardare alla belezza del domani. E non solo con l'ultimo singolo di successo Ragazza del futuro, ma anche con tutti quelli che hann costellato la carriera ventennale dell'artista. Che è pronto, Fare un tuffo nel passato, stringere il presente, guardare alla belezza del domani. E non solo con l'ultimo singolo di successo Ragazza del futuro, ma anche con tutti quelli che hanno costellato la carriera ventennale dell'artista. Che è pronto, prontissimo a questo grande ritorno. Una carriera iniziata con la pubblicazione - nel maggio 1999 - di 50 Special, vero inno generazionale e che si è evoluta verso un'impostazione cantautoriale, arrangiamenti e sonorità ricercate. Oggi il tour estivo incornicia vent’anni di canzoni di un ragazzo, oggi artista e uomo che ha disegnato l'ennesimo grande spettacolo estivo, spettacolare ed emozionante. «Un nuovo tour negli stadi e un album di canzoni possono e devono offrire qualcosa in più rispetto a prima. Io vorrei che i miei progetti fossero visioni e segnali capaci di aiutare la gente a raccogliere i pezzi smarriti. Trasformare quelli vecchi in nuovi. Costruire insieme quello che chiameremo futuro. Questo è il significato che ha per me oggi il mio impegno con la musica e il nuovo tour che mi porta sul palco nel 2022». Ascoltare per cedere.

09.06 Lignano Sabbiadoro | 13.06 Milano | 15.06 Torino | 18.06 Padova | 22.06 Firenze | 25.06 Bari | 28.06 Roma | 02.07 Imola



Jovanotti | Jova Beach Party 2022

Un'iniziativa mastodontica quella proposta da Lorenzo Cherubini in collaborazione con Intesa San Paolo e WWF Italia con un obiettivo ambiziosissimo: realizzare concerti in spiaggia e tutelarle lasciandole meglio di quando si è arrivati. Con lo slogan RI-PARTY-AMO veicola i tre pillars dei live estivi: la ripartenza – RI, la festa – PARTY e l’amore – AMO. « Alle volte un messaggio importante arriva con maggiore intensità quando siamo tranquilli sulla spiaggia a goderci il suono delle onde, piuttosto che come spot pubblicitario durante la pausa di una partita ». E il messaggio sarà potentissimo: supportato da 24 grandi iniziative in luoghi inusuali: saranno coinvolti 20 milioni di m2 di territorio e 3 milioni di euro saranno investiti, tra l'altro, per proteggere l'ambiente, supportare la rinaturalizzazione dei sistemi costieri e, naturalmente, tornare alla grande musica.

2-3.07 Lignano Sabbiadoro | 8-9.07 Marina di Ravenna | 13.07 Aosta Gressan | 17.07 Albenga Villanova | 23-24.07 Marina di Cerveteri | 30-31-07 Barletta | 5-6.08 Lido di Fermo | 12-13.08 Roccella Jonica | 19-20.08 Vasto | 26-27.08 Castel Volturno | 2-3.09 Viareggio | 10.09 Milano Bresso

Mahmood | Ghettolimpo Summer Tour 2022

Ghettolimpo Summer Tour: 12 concerti che lo porteranno a esibirsi nelle principali città e nei festival, in alcune delle più suggestive location italiane. Brividi assicurati in ciascuna tappa, naturalmente. E da brividi è stata la sua carriera in crescendo: dal disco di platino di Gioventù Bruciata al successo planetario di Soldi - quadruplo disco di platino - con cui ha vinto la 69ma edizione del Festival di Sanremo. Innumerevoli i successi di Mahmood , da Rapide e Dorado, Inuyasha, Klan e un talento che oggi vale 15 dischi di platino e 9 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha quasi 1,5 miliardi di streaming totali all’attivo, oltre a un hype pazzesco in giro per tutto il mondo. Dopo una folgorante tourneè europea, l'esperienza dell'Eurovision e quella di Sanremo, Mahmood è pronto per il

7.07 Roma | 9.07 Brescia | 11.07 Pordenone | 15.07 luglio San Severino Marche | 18.07 Taormina | 20.07 luglio Roccella Jonica | 22.07 Matera | 23.07 Molfetta | 26.07 Torre del Lago (LU) | 29.07 Bellinzona (Svizzera) | 03.09 Mantova | 5.09 Vicenza

Coez | Esseri Liberi Tour 2022

Non poteva mancare il ritorno di Coez che con il suo Essere liberi in Tour proporrà il suo stile unico tra rap e cantautorato, toccando i principali festival italiani con 11 date che ripercorreranno la sua carriera: dagli esordi alle grandi hit del passato e sino ad arrivare ai successi dell’ultimo album Volare, che arriva a due anni da È sempre bello. In live lo stile onesto ed emotivo dell'artista, sempre senza filtri, sempre super coinvolgente. Come ha dichiarato a Radio Kiss Kiss: «Tutti avevamo bisogno di tornare ai live, di tornare in contatto con il pubblico. Poi sarebbe stato davvero un peccato non suonare questo disco, e per fortuna ci stiamo riuscendo. Chiaramente, non è come se niente fosse, sul palco cerchiamo di dimenticarci di tutta la situazione, ma non è semplice. Oggi ci portiamo a casa tutto ciò che possiamo e ce lo viviamo fino in fondo».

15.07 Este | 28.7 Francavilla a Mare | 01.08 Todi | 15.08 Capaccio Paestum | 17.08 Roccella Jonica | 21.08 Lignano Sabbiadoro | 27.08 Cattolica | 02.09 Vigevano | 09.09 Agrigento | 10.9 Catania

Party like a Deejay 2022

Il 25 e 26 giugno, a tre anni dal leggendario evento all’Area Expo, a Milano torna PARTY LIKE A DEEJAY! Parco Sempione ospiterà due giorni con musica, sport e tante attività: dall’Arco della Pace fino al Castello Sforzesco, passando per la Triennale e l’Arena sarà possibile per grandi e piccoli praticare sport all’aria aperta, fare un picnic, ascoltare musica, giocare e divertirsi. Sabato 25 sono previsti gli Speakers’ Corner, speciali meet&greet con alcuni dei conduttori della radio: Linus e Nicola, Alessandro Cattelan, il Trio Medusa, la squadra di Pinocchio con La Pina, Diego e La Vale e infine Fabio Volo; di sera in Arena Civica tanti ospiti: Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Fibra, Ghali, Gué, Irama, Madame, Marracash, Mengoni, Rappresentante di Lista, Sangiovanni, i ragazzi del Deejay Time - Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso - insieme ai talent. Domenica 26 partenza ore 09:00 con la “Deejay After Run – la corsa del giorno dopo” su un percorso di 5 km o 10 km all’interno del parco. Inoltre, nelle due sere al teatro Burri cgià diverse conferme per l'evento gratuito: Tananai, Rhove, Mr Rain, Nikki e Federico Russo, Margherita Vicario, Ditonellapiaga. Domenica, infine, una chiusura speciale con Mace e Cosmo dalle 18:00 alle 20:00 per un DJ set al tramonto.

25 / 26.06 Milano