Da Cobolli a Russ: il nuovo numero di ICON è un viaggio nel desiderio contemporaneo

Che forma ha oggi il desiderio? È la domanda da cui prende avvio WISH, il nuovo numero di ICON diretto da Andrea Tenerani, disponibile in edicola dal 16 giugno, in concomitanza con Pitti Uomo 110. Un’edizione che sceglie di indagare il concetto di wish nelle sue molteplici sfumature: desiderio, ambizione, volontà, ma anche capacità di immaginare il futuro e trasformare le aspirazioni in percorsi concreti.





Il viaggio comincia con Destination Future, portfolio dedicato alle nuove generazioni e ai luoghi in cui prendono forma idee, progetti e visioni. Tra i protagonisti c’è Tyra Grant, tra i talenti più promettenti del tennis italiano, mentre la Biennale di Venezia diventa l’occasione per riflettere sul presente e sui possibili scenari del domani.





Al centro del numero trovano spazio alcune personalità che, in ambiti diversi, hanno trasformato il desiderio in una forza propulsiva. Flavio Cobolli, protagonista di una straordinaria stagione culminata con la finale al Roland Garros, racconta il suo rapporto con il tennis tra passione e determinazione. Simone Deromedis, campione olimpico dello ski cross, riflette invece sul valore della disciplina e sulla costruzione quotidiana del successo. Accanto a loro compaiono Ollie Muhl, interprete della cultura digitale e della Generazione Z attraverso i suoi celebri video in soggettiva, e Russ, artista capace di costruire una delle community più solide e fedeli della scena rap contemporanea.





La moda interpreta il tema WISH attraverso una ricerca che mette al centro materiali, proporzioni e nuovi linguaggi dell’eleganza maschile, offrendo una preview delle tendenze Autunno/Inverno. La sezione Beauty guarda invece all’estate con una selezione di fragranze, formule e trattamenti dedicati alla cura della pelle e dei capelli, mentre l’orologeria celebra il dialogo tra innovazione tecnica, performance e raffinatezza estetica.

Completano il numero le pagine dedicate ad automotive, viaggi, design, lifestyle, cocktail culture e nuove eccellenze italiane, insieme alle firme e alle rubriche che da sempre caratterizzano l’universo editoriale di ICON.