Le auto più affidabili del 2026: la classifica completa

Stilare una classifica delle auto più affidabili non è mai semplice: di solito ci si affida a società come J.D. Power, che però analizza il mercato americano, o ai tedeschi di ADAC, il più grande club automobilistico europeo.

Ogni anno escono graduatorie diverse ma con un tratto comune: la presenza massiccia di modelli provenienti soprattutto da Germania e Giappone, nazioni che nel tempo hanno costruito una reputazione di robustezza grazie alla qualità dei loro prodotti.

Per il 2026 abbiamo incrociato i dati delle principali classifiche e selezionato otto modelli in ordine alfabetico, uno per marchio e tutti con almeno cinque anni di presenza in listino: veicoli in grado di fare tanta strada senza creare problemi. L’elenco parla soprattutto tedesco e vede molte compatte, anche se non mancano proposte di altri Paesi e differenti categorie.

Audi A3

Audi A3 Sportback



La quarta generazione dell’Audi A3 è una compatta tedesca disponibile in due varianti di carrozzeria: Sportback a cinque porte o quattro porte. Offerta a trazione anteriore o integrale a prezzi che partono da 30.950 euro, condivide il pianale con le Volkswagen Golf e T-Roc e ha un design grintoso fuori e spigoloso dentro: l’abitacolo è curato e ben insonorizzato e tra le curve si comporta bene, anche se le versioni sportive rispondono in modo un po’ troppo secco sulle buche. La gamma motori è composta da dieci unità turbo: due 1.5 mild hybrid benzina da 116 e 150 CV, quattro benzina (un 1.5 da 116 CV, due 2.0 da 204 e 333 CV e un 2.5 cinque cilindri da 400 CV), due 1.5 ibridi plug-in da 204 e 272 CV e due 2.0 diesel da 116 e 150 CV. Ben otto gli allestimenti: “base”, Business, Business Advanced, Identity Contrast, S line edition, S3, S3 sport attitude e RS 3. Tutte hanno i cerchi in lega, il climatizzatore automatico e il riconoscimento dei segnali stradali mentre per quanto riguarda gli optional suggeriamo gli airbag laterali posteriori (430 euro), il divano posteriore reclinabile in tre parti (240 euro) e l’interfaccia per smartphone (370 euro).

BMW X5

BMW X5



La grande SUV ibrida tedesca BMW X5 a trazione integrale, arrivata alla quarta generazione, è costruita con cura, comoda e scattante. Sviluppata sullo stesso pianale della X6 e in vendita a prezzi che partono da 87.000 euro, è offerta con cinque motori: due 3.0 turbodiesel mild hybrid sei cilindri in linea da 298 e 352 CV, due mild hybrid benzina (un 3.0 turbo sei cilindri in linea da 381 CV e un 4.4 V8 biturbo da 530 CV) e un 3.0 turbo ibrido plug-in benzina sei cilindri in linea da 489 CV. Gli allestimenti sono tre: “base”, Msport e Msport Pro. Il primo ha il climatizzatore trizona, il parcheggio automatico e il portellone sdoppiato mentre la Msport aggiunge i cerchi in lega da 20”. Tra gli optional consigliamo l’antifurto satellitare (1.099 euro), il climatizzatore quadrizona (830 euro) e i fari a matrice di LED (1.150 euro).

Kia Sportage

Kia Sportage



La quinta generazione della Kia Sportage è una SUV compatta coreana disponibile a trazione anteriore o integrale che condivide il pianale con la Hyundai Tucson. In vendita a prezzi che partono da 33.750 euro, ha forme originali ed è ricca di spazio nell’abitacolo e nel bagagliaio. Comoda ma anche maneggevole tra le curve, è offerta con sei motori 1.6 turbo: un mild hybrid diesel da 136 CV, un ibrido GPL da 237 CV, un benzina da 150 CV, un GPL da 150 CV, un ibrido benzina da 239 CV e un ibrido plug-in benzina da 287 CV. Cinque gli allestimenti: Business, Style, Black Edition, GT-line e GT-line Plus. Tutte hanno i cerchi in lega, il navigatore e i retrovisori ripiegabili elettricamente.



Lexus NX

Lexus NX



La Lexus NX, arrivata alla seconda generazione, è una SUV media ibrida giapponese a trazione integrale sviluppata sullo stesso pianale della Suzuki Across e della Toyota RAV4. I prezzi? Da 66.700 euro. Ben fatta e contraddistinta da una guida fluida, è disponibile con due motori 2.5 ibridi benzina: full da 244 CV e plug-in da 309 CV. Tre, invece, gli allestimenti: Premium+, F-Sport e Luxury. Il primo ha già il cruise control adattivo, gli interni in pelle e il portellone apribile elettricamente senza mani mentre il secondo aggiunge l’head-up display, il monitoraggio dell’angolo cieco e i sedili riscaldabili anche dietro. L’unico optional che ci sentiamo di consigliare è la vernice pastello (700 euro).



Mercedes classe A

Mercedes classe A



La quarta generazione della Mercedes classe A è una compatta tedesca a trazione integrale caratterizzata da linee slanciate e da un abitacolo costruito con cura, tecnologico e abbastanza spazioso. In vendita a prezzi che partono da 36.687 euro, è agile, comoda e vivace con tutti e nove i motori turbo presenti in gamma: quattro mild hybrid benzina (due 1.3 da 136 e 163 CV e due 2.0 da 224 e 306 CV), un 2.0 benzina da 421 CV, un 1.3 ibrido plug-in da 218 CV e tre 2.0 diesel da 116, 150 e 190 CV. Gli allestimenti sono ben dieci: Executive, Advanced, Progressive Advanced, Progressive Extra. AMG Line Advanced, AMG Line Advanced Plus, AMG Line Extra, AMG Line Premium, AMG Premium e AMG Premium Plus. Tutte hanno l’airbag per le ginocchia del guidatore, il mantenimento di corsia e il navigatore. Per quanto riguarda gli optional suggeriamo gli airbag laterali posteriori (458 euro), Apple CarPlay e Android Auto (366 euro) e la vernice metallizzata (769 euro).

Mini 3 porte benzina

Mini 3 porte benzina



La versione a benzina della Mini 3 porte, arrivata alla quarta generazione, è una citycar sportiva britannica dal design unico. È pimpante, ha un’ottima tenuta di strada e un comfort discreto ma le finiture deludono. In vendita a prezzi che partono da 26.706 euro, ha una gamma motori formata da quattro unità turbo: due 1.5 tre cilindri da 122 e 156 CV e due 2.0 da 204 e 231 CV. Sei gli allestimenti: Essential, Classic, Favoured, JCW, Paul Smith Edition e Blackyard. Tutte hanno i cerchi in lega, il climatizzatore bizona e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera. L’unico optional che ci sentiamo di consigliare è la ricarica wireless per il telefonino (730 euro).



Tesla Model 3

Tesla Model 3



La Tesla Model 3 è una berlina elettrica statunitense in vendita a prezzi che partono da 37.970 euro. Si guida bene, ha uno sterzo preciso e sospensioni che filtrano bene le sconnessioni: il tutto unito a prestazioni da sportiva. L’abitacolo è essenziale, privo di cruscotto e con un unico display al centro della plancia per comandare tutto. C’è a trazione posteriore (con un motore, montato dietro, da 283 o 320 CV) o integrale bimotore con 498 o 627 CV. Gli allestimenti sono tre (“base”, Premium e Performance), tutti con cruise control adattivo, monitoraggio dell’angolo cieco e sedili anteriori regolabili elettricamente e riscaldabili. Per quanto riguarda gli optional suggeriamo il gancio traino (1.350 euro), la vernice metallizzata (1.300 euro) e la wall connector per la ricarica domestica (535 euro).

Toyota Corolla Touring Sports

Toyota Corolla Touring Sports



La Toyota Corolla Touring Sports è una station wagon full hybrid giapponese arrivata alla dodicesima generazione. In vendita a prezzi che partono da 35.500 euro, ha un abitacolo ampio e un baule capiente a dispetto delle forme slanciate. Consuma poco ma in accelerazione il motore tende a salire inutilmente di giri. Due i propulsori ibridi benzina (un 1.8 da 140 CV e un 2.0 da 178 CV) e due gli allestimenti: Active e GR Sport. Il primo offre l’airbag per le ginocchia del guidatore, il cruise control adattativo e i retrovisori ripiegabili elettricamente mentre il secondo aggiunge la chiave elettronica e i vetri posteriori oscurati.