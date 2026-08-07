Icon presenta il nuovo numero “Wheels Sun Travel”

Pensata per accompagnare i lettori durante l'estate, l'edizione si sviluppa attorno al concept editoriale Wheels Sun Travel, un invito a osservare il presente da prospettive inedite. L'automobile, intesa non solo come mezzo di trasporto, ma anche come oggetto culturale, diventa infatti il punto di partenza per esplorare il legame tra design, cultura, tecnologia e lifestyle, offrendo una chiave di lettura sul nostro modo di abitare lo spazio e vivere il movimento.

Ad aprire il numero è Destination Future, che prende spunto dall'universo delle auto ricordando Automobili, lo storico album di Lucio Dalla e Roberto Roversi, a cinquant'anni dalla sua pubblicazione. Un percorso che invita a riflettere sui cambiamenti della mobilità e sul rapporto con il tempo: dalla Roma prima delle ZTL al ritorno dei treni notturni, fino alle trasformazioni delle città e alle molteplici espressioni della cultura di oggi.

Le cover story raccontano tre storie accomunate dalla capacità di guardare oltre il presente. Bruce Weber firma Give Me a Reason to Stay Here, un intenso reportage nato da oltre 11.000 miglia percorse negli Stati Uniti alla riscoperta dell'America conosciuta agli inizi della sua carriera. Un progetto profondamente personale che restituisce un ritratto autentico del Paese attraverso l'obiettivo di uno dei grandi maestri della fotografia. Accanto a lui, Denza, marchio premium nato dalla tech company automobilistica BYD, propone un’interpretazione originale di lusso ad alta tecnologia, mentre The Art of Motion celebra la Nuova Maserati Grecale, dove design, artigianalità, prestazioni e spirito Gran Turismo trovano un equilibrio tra eleganza e performance.

La sezione Moda coniuga ricerca e tradizione in una selezione di capi e accessori pensati per durare nel tempo. Completa il servizio l'editoriale A Jump to the Motorist's Hotel, firmato dal duo Bruno + Nico Van Mossevelde.

Le pagine Beauty esplorano l'incontro tra profumeria e cultura dell'automobile con formule hi-tech e rituali per il benessere. Watches, invece, accende i riflettori sull'orologeria, tra complicazioni meccaniche, maison protagoniste dei circuiti automobilistici e suggestioni ispirate alla nautica.

Con Wheels, ICON entra nel cuore dell’universo automotive, passando in rassegna le proposte di prodotto più interessanti: dai sistemi di propulsione di ultima generazione alle evoluzioni del design, fino alle nuove forme della mobilità, senza dimenticare il comparto delle due ruote.

Completano il magazine Voices, che descrive Varsavia, città in costante trasformazione, e fa una riflessione sul ritmo sempre più accelerato del progresso; Biz, che valorizza le aziende capaci di rafforzare il ruolo della moda italiana grazie a ricerca e visione imprenditoriale; Guide, che celebra la Sardegna e Monte Carlo, due destinazioni accomunate da cucina di mare, atmosfere mediterranee e stile; e Noci - Uno sguardo sull'abitare, con un dialogo ferroviario a distanza tra Riccardo Pedicone e Giorgiomaria Cornelio.

Questo e tanto altro vi attende sul nuovo numero di ICON.

Stay tuned...STAY ICON!