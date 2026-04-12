Jannik Sinner strepitoso: vince a Montecarlo e torna numero 1

L’inno di Mameli risuona sul Court Rainier III: Jannik Sinner è principe di Montecarlo e di nuovo numero 1 del ranking Atp. Il campionissimo italiano torna il rullo compressore che conoscevamo e in appena due set – combattuti – liquida Carlos Alcaraz, che perde lo scettro di migliore al mondo.

«Grazie, Carlos, per spingermi al limite». Grazie Jannik per andare sempre oltre il limite.

Due set tiratissimi tra break e controbreak

È di 7-6 (7-5), 6-3 il punteggio conclusivo. L’attesissima finale del Masters 1000 di Montecarlo tra i due golden boy del tennis mondiale ha visto Jannik Sinner trionfare in 2 ore e un quarto.

Il vento ha condizionato molto il gioco dei due atleti, con un primo set sul filo del rasoio. Dopo un break e controbreak iniziale, si è arrivati al tiebreak, con Jannik che ha sfoderato il suo servizio migliore.

Il secondo set è cominciato male per l’italiano, che si è trovato sotto di 3-1, con la svolta al quinto game, interminabile, quando Sinner ha trovato il controbreak e ha raggiunto lo spagnolo sul 3-3. Il settimo game ha spianato la strada per la vittoria: l’altoatesino, implacabile da fondocampo, ha centrato il break con un passante di dritto incontenibile.

Getty Images Carlos Alcaraz durante il match di Montecarlo

Un inizio 2026 straordinario per Sinner

Sinner diventa il quinto italiano nella storia a vincere l’ultracentenario torneo di Montecarlo, competizione di grandissima tradizione. L’anno scorso fu invece Alcaraz a festeggiare, contro Musetti, con Sinner fuori per la squalifica per doping.

Per il fresco numero 1 al mondo è il 27° titolo vinto e l’ottavo Master 1000. È anche il secondo titolo sulla terra rossa; il precedente era stato l’Atp 250 di Umago, nel 2022, sempre contro Alcaraz. Un successo di buon auspicio, in vista della grande stagione sul clay, tra gli Internazionali di Roma e il Roland Garros.

Jannik viene da un periodo d’oro: quella di oggi è la 26° partita vinta consecutivamente. Alle spalle, appena archiviati, i trionfi ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami: è riuscito a coronare il cosiddetto Sunshine Double.

Getty Images Jannik Sinner dopo il punto finale che gli è valso il titolo

Le dichiarazioni di Alcaraz e Sinner

Alcaraz e Sinner, campioni sul campo e nelle dichiarazioni post gara.

Di grande sportività le parole a caldo di Alcaraz, che anche nell’abbraccio finale sotto rete ha mostrato calore e stima nel confronti del rivale. «Devo proprio iniziare con Jannik: è impressionante quello che stai ottenendo. C’è stato solo un altro giocatore dell’era Open a vincere il Sunshine Double e Montecarlo ed è stato Djokovic. Complimenti per tutto quello che stai facendo. Sono davvero felice di vederti vincere tanti titoli davanti alla tua famiglia».

Erano infatti presenti sugli spalti del Court Rainier III sia mamma che papà Sinner, oltre che la fidanzata Laila Hasanovic.

Le prime parole di Sinner sono state invece per i padroni di casa, ovviamente presenti sul palco della premiazione. In inglese, ha detto: «Grazie principe Alberto e principessa Charlene per rendere possibile questo torneo con la collaborazione degli sponsor».

E poi verso l’amico Carlos: «Congratulazioni a te e al tuo team, fate cose incredibili. Per la tua età ottieni quello che nessuno altro ottiene. Incontrarti nelle finali le rende ancora più speciali. Al mio team, grazie per spingermi al limite». Poi il passaggio doveroso all’italiano: « Grazie mille a tutti. È davvero un sogno giocare qua, è come giocare in Italia. Ci vediamo l’anno prossimo».