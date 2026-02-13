Dove trasferirsi nel 2026 per vivere bene spendendo poco

Vivere bene non significa più guadagnare di più. Significa spendere meglio. Nel 2026, mentre affitti, servizi e ritmi urbani diventano sempre più selettivi nelle grandi città occidentali, cresce una nuova consapevolezza: la vera ricchezza è il tempo, la sostenibilità quotidiana, la libertà di scelta. Non si tratta di fuggire, ma di spostare il baricentro.

Esistono Paesi in cui il costo della vita è ancora accessibile, la qualità dei servizi è alta e lavorare – spesso da remoto – permette uno stile di vita più equilibrato. Luoghi dove vivere bene spendendo poco non è un compromesso, ma un upgrade.

Ecco quelli che oggi offrono il miglior rapporto tra spesa reale e qualità della vita, soprattutto per freelance, professionisti digitali e chi non è più disposto a sacrificare tutto al lavoro.

Portogallo



La città di Porto

Il Portogallo resta una delle certezze europee quando si parla di qualità della vita. Ma nel 2026 la vera mossa è guardare oltre Lisbona. Porto si conferma una delle città più solide: vivace, creativa, con affitti ancora sostenibili e una scena culturale in piena espansione. Chi cerca un ritmo più lento punta su Braga, giovane e universitaria, oppure su Coimbra, perfetta per chi lavora in modo flessibile. Clima mite, sicurezza elevata e costi quotidiani contenuti rendono il Portogallo una scelta concreta per restare in Europa occidentale senza subirne i costi.

Grecia



Salonicco

In Grecia la qualità della vita è sempre stata alta, ma oggi lo è anche la convenienza, se si sa dove guardare. Atene, lontano dai quartieri iperturistici, consente ancora una vita urbana sostenibile. Salonicco, invece, è spesso considerata più vivibile e meno costosa, con una forte identità culturale e universitaria. Per chi cerca mare e tranquillità senza prezzi gonfiati, Kalamata offre uno stile di vita rilassato e spese quotidiane contenute. La Grecia è ideale per chi privilegia il tempo e la dimensione umana rispetto all’efficienza estrema.

Ungheria





L’Ungheria continua a essere una delle sorprese più interessanti dell’Europa centrale. Budapest unisce costi ancora accessibili, una vita culturale intensa, trasporti efficienti e servizi privati di buon livello. Chi vuole abbassare ulteriormente il budget guarda a Debrecen, meno internazionale ma decisamente conveniente. Una capitale europea senza i costi delle capitali occidentali resta, nel 2026, un grande vantaggio competitivo.

Romania



Tramonto sulla Piazza dell’Opera di Timișoara e sulla Cattedrale

La Romania è tra i Paesi con il costo della vita più basso dell’Unione Europea, ma con standard in rapido miglioramento. Cluj-Napoca è diventata un polo tecnologico e creativo, molto attrattivo per giovani professionisti, mentre Timișoara offre un ambiente più rilassato e culturalmente vivace. Anche Bucarest, pur con forti contrasti, resta estremamente conveniente per chi ha redditi esteri. Una scelta strategica per chi punta al massimo risparmio senza rinunciare a una vera vita urbana.

Messico



Città del Messico

Il Messico è una delle destinazioni extraeuropee più apprezzate per il rapporto tra costi e intensità della vita quotidiana. A Città del Messico, quartieri come Roma e Condesa offrono una vita urbana completa a costi inferiori rispetto alle grandi capitali occidentali.

Mérida è scelta per sicurezza e tranquillità, mentre Oaxaca conquista per cultura, gastronomia e ritmi lenti. Calore umano, spese contenute e una quotidianità vibrante fanno la differenza.

Thailandia



Phuket

La Thailandia resta uno dei Paesi con il miglior rapporto qualità-prezzo al mondo. Bangkok offre sanità privata di alto livello e servizi efficienti, mentre Chiang Mai è diventata un punto di riferimento globale per i lavoratori da remoto, grazie a costi bassi e ritmi più umani. Chi cerca mare e infrastrutture guarda a Phuket. Ridurre drasticamente le spese senza rinunciare al comfort è ancora possibile, qui.

Vietnam



La città di Ho Chi Minh

Il Vietnam è una delle mete emergenti più interessanti per chi vuole vivere bene spendendo pochissimo. Ho Chi Minh City è giovane, dinamica e internazionale, mentre Hanoi propone uno stile di vita più tradizionale e riflessivo. Affitti bassi, cibo economico e una scena urbana in piena evoluzione rendono il Vietnam particolarmente attraente per chi ha entrate esterne e vuole alleggerire il peso economico della vita quotidiana.