Quanto guadagnano i giocatori NBA: gli stipendi più alti del basket

No, non c’è LeBron James nella top ten dei cestisti NBA pagati a peso d’oro. A 41 anni, salutati i Los Angeles Lakers, il miglior marcatore di sempre giocherà con i Philadelphia 76ers per un contratto al minimo salariale. E in un roster da paura: assoldato anche Jaylen Brown! Non compare neanche Victor Wembanyama, il fenomeno degli Spurs che ha firmato un’estensione contrattuale con aumento, ma sempre da rookie.

La caccia al titolo quest’anno si preannuncia davvero croccante, con i New York Knicks campioni in carica che vogliono sognare ancora e gli Oklahoma City Thunder tra i favori dei pronostici. A puntare in alto, intanto, sono di certo alcuni compensi stellari. Scopriamo quali sono gli stipendi più alti del basket: ecco i 10 giocatori NBA che guadagnano di più nella stagione 2026-2027 (senza contare incentivi e sponsorizzazioni), iniziata il 20 ottobre. Sono qui indicati i salari base lordi.

Getty Images Stephen Curry, #30 dei Golden State Warriors, contro i Sacramento Kings, 7 aprile 2026

1) Stephen Curry

62.587.158 dollari

A 38 anni la stella dei Golden State Warriors si conferma ancora una volta al primo posto della classifica degli stipendi più alti dell'NBA. Abilissimo nel palleggio, miglior tiratore di sempre con triple che sfidano ogni logica, due volte MVP e vincitore di quattro titoli, Stephen Curry punta al quinto anello. Ma non sarà facile.

Getty Images Nikola Jokic, #15 dei Denver Nuggets, nella partita contro i Washington Wizards,15 marzo 2025

2) Nikola Jokic

59.033.114 dollari

Dal 2014 a oggi il campione serbo ha fatto l’inaspettata fortuna dei Denver Nuggets, trasformandola in una delle compagini più forti dell’NBA. Centro leggendario, 3 volte MVP della stagione regolare, è l’uomo squadra che con visione di gioco e assist rende più competitivi anche i suoi compagni. Con lui in campo, Denver non può che sognare sempre per il titolo.

Getty Images Giannis Antetokounmpo

3) Giannis Antetokounmpo

58.456.566 dollari

Terzo stipendio più alto dell’NBA per Giannis Antetokounmpo (a pari merito). Il cestista greco di origini nigeriane, dopo 13 anni e un titolo con i Milwaukee Bucks, ha scelto i Miami Heat e punta a riaffermarsi come uno dei giocatori più dominanti della lega. Ha grandi ambizioni e vuole vincere un altro campionato. Formerà una coppia super con Bam Adebayo. Può pensare in grande.

Getty Images Anthony Davis, #23 dei Washington Wizards

3) Anthony Davis

58.456.566 dollari

Arrivato ai Washington Wizards lo scorso febbraio dai Dallas Mavericks, Anthony Davis ha avuto mesi travagliati per colpa degli infortuni. Il lungo statunitense resta comunque uno dei cardini della ricostruzione della squadra capitolina. Avrà accanto Trae Young e la prima scelta assoluta al Draft, AJ Dybantsa. Alte ambizioni (e alto stipendio, da podio), nel segno di una nuova era.

Getty Images Jayson Tatum, #0 dei Boston Celtics

3) Jayson Tatum

58.456.566 dollari

Per la stagione 2026-2027 i dubbi sulla superstar dei Boston Celtics sono tutti sulla sua condizione fisica. Dopo la rottura del tendine d’Achille un anno e mezzo fa, Jayson Tatum tornerà a giocare sui suoi livelli stellari, che in passato l’hanno fatto accostare a leggende del basket come Kobe Bryant? Se così fosse, non sarà difficile per i Celtics centrare i playoff.

Getty Images Joel Embiid, #21 dei Philadelphia 76ers

6) Joel Embiid

57.985.752 dollari

Al sesto posto della classifica degli stipendi più alti dell’NBA c’è Joel Embiid, fuoriclasse del basket funestato dagli infortuni nella stagione 2025-2026. Eppure, nonostante ciò, ha registrato una media di 26,9 punti, 7,7 rimbalzi e 3,9 assist a partita. Molte delle ambizioni di titolo dei Philadelphia 76ers passeranno dallo stato di salute del suo centro.

Getty Images Jaylen Brown

7) Jaylen Brown

57.736.350 dollari

Tra i migliori giocatori a tutto campo dell’NBA, anche il suo stipendio è tra i migliori del basket. Dopo un decennio in forza ai Boston Celtics, in cui ha contribuito alla conquista del titolo nel 2024, da MVP delle Finals, Jaylen Brown è andato a rafforzare il roster già ricco di talento dei Philadelphia 76ers, insieme a un certo inossidabile LeBron James. I Sixers fanno bene ad alzare sempre più le aspettative.

Getty Images Devin Booker, #15 dei Phoenix Suns

8) Devin Booker

57.078.728 dollari

Alla sua dodicesima stagione in NBA, tutte con i Phoenix Suns, il cinque volte All-Star Devin Booker rimane il perno e l’attrazione della franchigia dell’Arizona, la più vincente a non aver mai conquistato un titolo. Accanto avrà i nuovi acquisti Miles Bridges e Luke Kennard, per cercare di raggiungere i playoff per la sesta volta in sette anni. E intanto può star tranquillo: a 29 anni, il suo è tra gli stipendi più alti dell’NBA.

Getty Images Karl-Anthony Towns, #32 dei New York Knicks

8) Karl-Anthony Towns

57.078.728 dollari

È nella top ten dei giocatori NBA che guadagnano di più, eppure tra pochi mesi potrebbe essere free agent. Le trattative per il rinnovo di contratto con i New York Knicks sono sospese, ma il buon senso dice che riprenderanno, visto che Karl-Anthony Towns è stato un All-Star in entrambe le stagioni da quando è arrivato nella City.

Getty Images Jimmy Butler III, #10 dei Golden State Warriors

10) Jimmy Butler

56.832.773 dollari

Tra canestri, assist e carisma da veterano, Jimmy Butler stava facendo volare i Golden State Warriors, prima del brutto infortunio di gennaio: rottura del legamento crociato anteriore. Oggi la guardia-ala sei volte All-Star NBA, oro olimpico a Rio 2016, non vede l’ora di tornare in campo, ma ancora non c’è una data di rientro.