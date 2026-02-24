Sanremo 2026: scaletta e ospiti della prima serata

Sarà un Festival di Sanremo nel segno di Pippo Baudo, il maestro della tv italiana per ben 13 volte alla guida della kermesse canora. «È toccato proprio a me fare il primo festival senza di lui, era doveroso dedicarglielo», le parole di Carlo Conti, conduttore per la quinta volta al timone che spera di replicare i grandi numeri della scorsa edizione.

Cosa aspettarsi dal grande debutto di stasera? Dagli ospiti attesi ai co-conduttori alla scaletta – che pubblicheremo appena sarà ufficialmente rilasciata -, ecco tutto quello che vedremo durante la prima serata di Sanremo 2026, martedì 24 febbraio.

Il programma della prima serata di Sanremo 2026

La prima serata del 76° Festival della Canzone Italiana vedrà la presentazione di tutti i 30 i big in gara, che si esibiranno sul palco dell’Ariston, svelando le loro canzoni e confrontandosi con i primi verdetti.

Alla fine, sarà stilata una prima classifica, di cui saranno resi noti solo i primi cinque classificati, senza ordine di piazzamento.

A contare sarà solo il voto della giuria della Sala stampa, tv e web. Il televoto entrerà in azione a partire dalla seconda serata.

Getty Images Laura Pausini

L’omaggio a Pippo Baudo

Il Festival si aprirà con un omaggio a Pippo Baudo. In platea al Teatro Ariston ci saranno anche i figli del grande conduttore, Tiziana e Alessandro.

«Pippo è un maestro, un faro, mi dispiace che non ci sia più», ha detto Carlo Conti commuovendosi, nella conferenza stampa di presentazione. «Pippo ha veramente dato tanto al festival, tutti lo sapete, lui e tanti i grandi nomi, come Ravera, Bixio, Aragozzini, Salvetti, Maffucci, Raveggi».

Nell’alternanza di musica, nostalgia e leggerezza, nella scaletta della prima serata ci sarà anche un momento di festa per gli 80 anni della Repubblica italiana. Invitata speciale una signora di Chiavari, Gianna Pratesi, di 105 anni: quel 2 giugno del 1946 anche lei, come tutte le donne, fu chiamata a votare per la prima volta, decidendo per le sorti del Paese.

Co-conduttori della prima serata

Per tutte e cinque le serate di Sanremo 2026, ci sarà Laura Pausini accanto a Carlo Conti, conduttrice speciale che torna sul palco da cui tutto è iniziato. Era il 23 febbraio del 1993 quando con La solitudine vinse tra le Nuove proposte. Chi era il conduttore allora? Pippo Baudo, insieme a Lorella Cuccarini.

Ed è stato lo stesso Baudo, prima di mancare nell’agosto scorso, a dare l’imprimatur definitivo a Laura Pausini. Come ha raccontato la diva di Solarolo, quando Conti nel marzo scorso le propose di averla al suo fianco, lei, indecisa, chiamò subito Baudo. Che la rassicurò: «“Guarda Laura che sei pronta, te lo dico da un po’… fallo”. È stato emozionante sentirglielo dire. Io lo sento qui con me e forse il fatto di non sentirmi cosi impaurita è perché lui lo sento con me, che mi tiene la mano e mi fa una carezza», il racconto di Laura.

Durante la serata inaugurale ci sarà anche un co-conduttore speciale, Can Yaman, il modello e attore turco nuovo Sandokan della serie tv Rai tratta dai romanzi di Salgari.

Photo by Ivan Romano/Getty Images Tiziano Ferro in concerto allo Stadio Maradona di Napoli, 28 giugno 2023

Il super ospite: è subito Tiziano Ferro

Il super ospite della prima serata di Sanremo 2026 è Tiziano Ferro. Celebrerà i 25 anni dall’uscita di Xdono, singolo di debutto del 2001 che ebbe un impatto travolgente, estratto dall’album Rosso Relativo, a tutt’oggi il più grande successo di sempre del cantautore. Sarà anche l’occasione per presentare il suo nuovo disco Sono un grande.

Una curiosità? Nei suoi esordi Tiziano Ferro provò a partecipare al Festival di Sanremo in gara, tramite l’Accademia della Canzone di Sanremo. Fu scartato per ben due volte. Più tardi riuscì a calcare il palco dell’Ariston, ma passando dalla porte d’onore, come ospite. La prima volta nel 2006.

Le esibizioni fuori dall’Ariston

Non solo teatro Ariston. Dalla nave Costa Toscana ormeggiata al largo della città di Sanremo si esibirà Max Pezzali, ospite fisso di ogni serata.

Dal Suzuki Stage di piazza Colombo, invece, canterà come ospite Gaia.

Dove vedere e ascoltare il Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo è trasmesso in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 20.40. È possibile vederlo anche in streaming su RaiPlay, o lì ripercorrere i momenti clou on demand.

Rai Radio 2 seguirà in diretta di ogni puntata, con il racconto affidato alle voci di Ema Stokholma e Gino Castaldo, on air all’interno dell’Ariston, pronti a raccogliere i primi commenti dei cantanti al termine dell’esibizione.