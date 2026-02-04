Sanremo 2026: guida completa al Festival tra cantanti, look e momenti chiave

L’anno scorso la Riviera dei Fiori incoronò uno stupitissimo Olly, in canotta bianca, e svelò l’istrionismo da Pierrot di Lucio Corsi. Cosa aspettarsi ora dal Festival di Sanremo 2026 che incalza?

Di nuovo alla conduzione di Carlo Conti, abile showman che scandisce i tempi con sorriso e polso, ci sarà accanto a lui Laura Pausini, la diva che vide partire la sua favola proprio dall’Ariston.

30 i cantanti in gara a sfidarsi con altrettante canzoni inedite, tra icone come Patty Pravo e nuove voci che vogliono lasciare il segno. Ci sarà nuovamente la sezione Nuove Proposte, con quattro artisti a esibirsi per il titolo e per i sogni.

Ecco la guida completa (in aggiornamento) sul Festival di Sanremo 2026, tra cantanti, co-conduttori, ospiti, look e momenti chiave.

Quando si svolgerà e dove vederlo

Per dar spazio alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio, il Festival di Sanremo 2026 slitta più avanti nel calendario rispetto al solito.

La 76^ edizione del festival della canzone italiana conterà anche quest’anno cinque serate (con la quarta come sempre dedicata alle cover). Si svolgerà sul finir di febbraio, da martedì 24 a sabato 28 febbraio.

Il Festival di Sanremo 2026 sarà trasmesso in diretta su Rai 1, Radio 2 e RaiPlay.

Photo by Sergione Infuso/Corbis via Getty Images Fedez si esibisce con Marco Masini al Forum di Assago, 19 settembre 2025

I cantanti in gara a Sanremo 2026

Saranno 30 i big ad affrontarsi sul palco dell’Ariston. Ci sono colonne della musica italiana come la divina Patty Pravo, all’undicesimo Sanremo in gara, e giovanissimi come LDA, 22 anni, figlio di Gigi D’Alessio, in coppia con Aka 7even, venticinquenne ex Amici.

Diversi i figli d’arte: oltre a LDA (pseudonimo di Luca D’Alessio), ecco anche Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, e Leo Gassmann. Altissima la presenza rap, da Luchè a Nayt, da Samurai Jay e Sayf.

Ci sarà il cantautorato con le voci raffinate di Malika Ayane e Francesco Renga, l’indie di Fulminacci, l’ironia hip hop di Dargen D’Amico, tutti al ritorno a Sanremo. E poi c’è la strana coppia Fedez & Masini, che già avevo creato un cortocircuito artistico nella serata delle cover del 2025, c’è il rock al femminile di Bambole di Pezza, c’è la prima volta a Sanremo da solista di J-Ax dopo la partecipazione con gli Articolo 31…

Ecco i 30 big in gara, ognuno con una canzone inedita.

Arisa – Magica favola

– Magica favola Bambole di Pezza – Resta con me

– Resta con me Chiello – Ti penso sempre

– Ti penso sempre Dargen D’Amico – Ai ai

– Ai ai Ditonellapiaga – Che fastidio!

– Che fastidio! Eddie Brock – Avvoltoi

– Avvoltoi Elettra Lamborghini – Voilà

– Voilà Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

– Ogni volta che non so volare Ermal Meta – Stella stellina

– Stella stellina Fedez & Masini – Male necessario

– Male necessario Francesco Renga – Il meglio di me

– Il meglio di me Fulminacci – Stupida sfortuna

– Stupida sfortuna J-Ax – Italia starter pack

– Italia starter pack LDA & Aka 7even – Poesie clandestine

– Poesie clandestine Leo Gassmann – Naturale

– Naturale Levante – Sei tu

– Sei tu Luchè – Labirinto

– Labirinto Malika Ayane – Animali notturni

– Animali notturni Mara Sattei – Le cose che non sai di me

– Le cose che non sai di me Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

– La felicità e basta Michele Bravi – Prima o poi

– Prima o poi Nayt – Prima che

– Prima che Patty Pravo – Opera

– Opera Raf – Ora e per sempre

– Ora e per sempre Sal Da Vinci – Per sempre sì

– Per sempre sì Samurai Jay – Ossessione

– Ossessione Sayf – Tu mi piaci tanto

– Tu mi piaci tanto Serena Brancale – Qui con me

– Qui con me Tommaso Paradiso – I romantici

– I romantici Tredici Pietro – Uomo che cade

Photo by Pamela Rovaris/Archivio Pamela Rovaris/Mondadori Portfolio via Getty Images Cleo, cantante de Le Bambole di Pezza, in concerto a Milano ai Magazzini Generali, 3 aprile 2025

Le Nuove Proposte

Giovanissimi e con tanti sogni ancora da realizzare, sono quattro gli artisti in gara nella sezione Nuove Proposte. Due sono stati selezionati da Area Sanremo, ovvero Mazzariello e il trio Blind, El Ma & Soniko; due sono i vincitori di Sanremo Giovani, Nicolò Filippucci e Angelica Bove.

Sono in gara a parte e si contendono il titolo cantando la stessa canzone già portata alle selezioni.

Ecco le quattro Nuove Proposte in gara.

Angelica Bove – Mattone

– Mattone Blind, El Ma e Soniko – Nei miei DM

– Nei miei DM Mazzariello – Manifestazione d’amore

– Manifestazione d’amore Nicolò Filippucci – Laguna

Co-conduttori del Festival di Sanremo 2026

Carlo Conti torna alla guida del Festival di Sanremo per la quinta volta. Cosa aspettarci? «Ci sarà più varietà musicale rispetto all’anno scorso: un tocco di rock, del country, il rap puro, suoni e ritmi latini, il pop, il brano classico ma senza ritornello», ha anticipato il conduttore, che vorrà omaggiare Pippo Baudo, morto nell’agosto scorso, re indiscusso di Sanremo con ben 13 conduzioni.

Conti avrà come co-conduttrice Laura Pausini per tutte e cinque le serate. Sui social la cantante romagnola ha commentato: «Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura. A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché lo condurrò». Una curiosità? Se in quel 1993 Laura vinse la sezione Novità con La solitudine, in verità non ha mai vinto la gara dei big al festival. L’anno dopo, infatti, tornò tra i Campioni con Strani amori, ma si classificò solo terza.

Da allora solo apparizioni da super ospite, una dieci anni fa chiamata sempre da Conti.

Photo by Roberto Finizio/Getty Images Fulminacci si esibisce a Bergamo, 30 luglio 2021

Il programma delle cinque serate di Sanremo 2026

La prima serata, martedì 24 febbraio, prevede l’ascolto di tutte e 30 le canzoni in gara.

Durante la seconda serata (mercoledì 25) si esibiscono solo 15 cantanti, la metà dei contendenti. Inoltre si affrontano le 4 Nuove Proposte, per decretare i due finalisti.

Nella terza serata (giovedì 26 febbraio) si esibisce l’altra metà dei big (i 15 non esibitisi la sera prima). Le due Nuove Proposte finaliste si sfidano, con successiva proclamazione del vincitore della categoria Nuove Proposte.

Durante la quarta serata (venerdì 27 febbraio) si tiene uno dei momenti più attesi, quello delle cover: i big in gara duettano con artisti loro ospiti, cantando una canzone a loro scelta. A chiusura, sarà proclamato il vincitore delle serata cover.

La quinta serata (sabato 28 febbraio) è quella della finale. Tornano a esibirsi tutti i 30 cantanti in gara. Sarà stilata una classifica delle prime 5 posizioni, rese note in ordine casuale e non di piazzamento. Si aprirà una nuova votazione per decretare il vincitore del festival.

Le votazioni sono affidate alla giuria della sala stampa, tv e web, alla giuria delle radio e al pubblico a casa tramite televoto.

Sanremo 2026, i duetti nella serata delle cover

La serata più attesa è quella delle cover, il venerdì. Tra i duetti più curiosi? La band rock Bambole di Pezza che canta Occhi di gatto con Cristina D’Avena. Lo street rapper Sayf punta su due big agli antipodi, Alex Britti e Mario Biondi sul memorabile brano Hit the road Jack di Ray Charles. Fulminacci ha chiamato a sé la giornalista Francesca Fagnani.

Ecco tutti gli artisti e le canzoni.

Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

– Quello che le donne non dicono Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto

– Occhi di gatto Chiello con Morgan – Mi sono innamorato di te

– Mi sono innamorato di te Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi

e – Su di noi Ditonellapiaga con TonyPitony – The lady is a tramp

– The lady is a tramp Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via

– Portami via Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – Aserejé

– Aserejé Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax

– En e Xanax Ermal Meta con Dardust – Golden hour

– Golden hour Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura

– Meravigliosa creatura Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola

– Ragazzo solo, ragazza sola Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole

– Parole parole J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita

LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento

– Andamento lento Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto

– Era già tutto previsto Levante con Gaia – I maschi

– I maschi Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà

– Falco a metà Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore

– Mi sei scoppiato dentro il cuore Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio

– L’ultimo bacio Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo

– Il mondo Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno

– Domani è un altro giorno Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto

– La canzone dell’amore perduto Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone

– Ti lascio una canzone Raf con i The Kolors – The riddle

– The riddle Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

– Cinque giorni Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila morena

e – Baila morena Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack

e – Hit the road Jack Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame mucho

e – Besame mucho Tommaso Paradiso con gli Stadio – L’ultima luna

– L’ultima luna Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita

Photo by Stefania D’Alessandro/Getty Images Patty Pravo

Il PrimaFestival e il DopoFestival

Come al solito, ad accompagnare il pubblico verso le serate di Sanremo 2026 c’è il PrimaFestival, in onda appena prima. È affidato a tre lady delle radio: Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey. Racconteranno curiosità, anticipazioni e dietro le quinte.

Confermato anche il consueto appuntamento con il DopoFestival, che dà spazio ai commenti a caldo e alle impressioni. A condurlo Nicola Savino, affiancato dai comici Federico Basso e Aurora Leone dei The Jackal, con la direzione musicale di Enrico Cremonesi.