Sanremo 2026 al finale: scaletta e ospiti della quinta serata

I duetti hanno emozionato, fatto ballare, divertito. E ora, archiviate le variopinte interpretazioni di cover, è tempo di concentrarci sul momento più atteso: l’incoronazione del vincitore del Festival di Sanremo.

Dagli ospiti attesi ai co-conduttori fino alla scaletta dettagliata – che pubblicheremo appena sarà ufficialmente rilasciata -, ecco tutto quello che vedremo durante la serata finale di Sanremo 2026, la quinta e ultima, sabato 28 febbraio.

Programma della quinta serata di Sanremo 2026

Come durante la prima serata del 76° Festival della Canzone Italiana, tornano a esibirsi tutti i 30 big in gara.

La loro performance è sottoposta al voto del pubblico a casa, della giuria della sala stampa tv e web e della giuria delle radio. Come al solito, saranno comunicati i primi cinque classificati della serata, senza ordine di piazzamento.

I risultati saranno quindi aggregati con quelli della prima serata, della seconda e della terza, per stilare la classifica generale. I cinque artisti primi classificati, si esibiranno nuovamente e saranno sottoposti alla a una nuova votazione delle tre giurie. Fino alla proclamazione finale del vincitore del Festival di Sanremo 2026.

I cantanti che si esibiranno in finale di Sanremo 2026

Ecco i cantanti in gara che si esibiranno nella finale di Sanremo 2026, in ordine alfabetico e non di uscita.

Arisa – Magica favola

– Magica favola Bambole di Pezza – Resta con me

– Resta con me Chiello – Ti penso sempre

– Ti penso sempre Dargen D’Amico – Ai ai

– Ai ai Ditonellapiaga – Che fastidio!

– Che fastidio! Eddie Brock – Avvoltoi

– Avvoltoi Elettra Lamborghini – Voilà

– Voilà Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

– Ogni volta che non so volare Ermal Meta – Stella stellina

– Stella stellina Fedez & Masini – Male necessario

– Male necessario Francesco Renga – Il meglio di me

– Il meglio di me Fulminacci – Stupida sfortuna

– Stupida sfortuna J-Ax – Italia starter pack

– Italia starter pack LDA & Aka 7even – Poesie clandestine

– Poesie clandestine Leo Gassmann – Naturale

– Naturale Levante – Sei tu

– Sei tu Luchè – Labirinto

– Labirinto Malika Ayane – Animali notturni

– Animali notturni Mara Sattei – Le cose che non sai di me

– Le cose che non sai di me Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

– La felicità e basta Michele Bravi – Prima o poi

– Prima o poi Nayt – Prima che

– Prima che Patty Pravo – Opera

– Opera Raf – Ora e per sempre

– Ora e per sempre Sal Da Vinci – Per sempre sì

– Per sempre sì Samurai Jay – Ossessione

– Ossessione Sayf – Tu mi piaci tanto

– Tu mi piaci tanto Serena Brancale – Qui con me

– Qui con me Tommaso Paradiso – I romantici

– I romantici Tredici Pietro – Uomo che cade

Photo by Kevin Winter/Getty Images for Latin Recording Academy Andrea Bocelli ai Latin Grammy Awards, 16 novembre 2023

L’ospite della quinta serata di Sanremo 2026

Super ospite della serata finale di Sanremo 2026 è Andrea Bocelli. «È un grande onore la presenza di Bocelli: è sempre impegnato, lo avremo come super ospite il sabato sera», ha detto il conduttore e direttore artistico Carlo Conti.

Questo è un anno speciale per il tenore toscano: ricorrono infatti i 30 anni di Romanza, l’album più venduto di sempre di un artista italiano nel mondo, oltre 20 milioni di copie.

Fu proprio Pippo Baudo, a cui è dedicato questo Festival, insieme a Caterina Caselli, a credere per primo in Andrea Bocelli, offrendogli la ribalta di Sanremo e accendendo una carriera straordinaria. Era il 1994 quando Bocelli vinceva la categoria Nuove Proposte con Il mare calmo della sera. Nel 1995 la consacrazione sempre dal palco dell’Ariston con l’immensa Con te partirò.

«Pensavo fosse un punto d’arrivo ed era invece il punto di partenza: il pubblico dell’Ariston, la mia mamma a fare il tifo, il mio babbo in fondo alla sala, commosso e silenzioso, l’Italia davanti alla tv», ha detto Bocelli. «Il palco sanremese è per me come un album di ricordi».

Le esibizioni fuori dall’Ariston

Fuori dal teatro Ariston, anche questa sera dalla nave al largo di Sanremo ci sarà Max Pezzali, ospite fisso, con un nuovo spettacolo a tema.

Dal palco di piazza Colombo si esibiranno i Pooh per festeggiare i 60 anni di carriera.

Dove vedere e ascoltare il Festival di Sanremo

È possibile vedere la serata finale di Sanremo 2026 in diretta su Rai Uno, a partire dalle ore 20.40. Il Festival è trasmesso anche in streaming su RaiPlay, dove si possono anche recuperare i momenti clou on demand.

Si può ascoltare il Festival su Rai Radio 2, che segue in diretta ogni puntata tramite Ema Stokholma e Gino Castaldo, direttamente dall’Ariston.