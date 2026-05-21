Serie A, i calciatori Under 25 più preziosi: chi vale di più oggi (classifica 2026)

La Nazionale azzurra è fuori dai Mondiali, la Figc è senza una guida, il mondo arbitrale è sotto inchiesta… ma il calcio infiamma ancora i cuori dei romantici italiani. Sarà per quelle serpentine tra accelerate e sterzate lungo fascia che accendono la meraviglia. O per quei tackle di tempismo e coraggio che strappano boati di stupore. Il calcio è così: è muscoli e fantasia. E soldoni. I giocatori più apprezzati (e preziosi)? Sono quelli che ancora sanno flirtare con i sogni. Ecco i calciatori under 25 più preziosi della nostra serie A, lanciati verso un futuro d’oro e dorato. Valgono tanto, sì, ma almeno fanno ancora sognare.

1) Kenan Yildiz

Kenan Yildiz non è solo l’under 25 dal maggior valore di mercato della Serie A (fonte Transfermarkt), ma anche il secondo più prezioso tra tutti i calciatori del campionato italiano, senza limite di età. Prima di lui solo Lautaro Martínez dell’Inter, ventottenne da 85 milioni di euro.

Yildiz, classe 2005 (21 anni compiuti il 4 maggio), attaccante di classe della Juventus, numero 10 e già più volte con la fascia da capitano al braccio, vale 75 milioni di euro.

Getty Images Kenan Yildiz con la Nazionale turca

Certo, è una cifra ben distante da quella monstre del diciottenne spagnolo Lamine Yamal (200 milioncini), però l’attaccante turco-tedesco ha di fronte un Mondiale da vivere da protagonista con la Turchia. E la sua valutazione potrebbe salire ancora. Era da 24 anni che la Nazionale della Mezzaluna non arrivava alle fasi finali di una Coppa del mondo. E dietro questo storico traguardo c’è molto del talento di Yildiz.

Abilissimo nel dribbling, lungo la fascia sinistra muove la palla come un funambolo. «Yildiz mi emoziona», è l’investitura di Alex Del Piero, uno che di Juve e di 10 sulla maglia se ne intende. Non a caso è anche l’idolo della stella turca.

2) Nico Paz

Il calcio nel sangue. Figlio di Pablo Paz, ex difensore della Nazionale argentina, Nico Paz è uno degli alfieri della grande stagione del Como, due anni fa in serie B, ora tra le squadre italiane qualificatesi per le prossime competizioni europee.

21 anni, classe 2004, Nico Paz è stato acquistato dalla squadra lariana dal Real Madrid. Trequartista mancino di gran tecnica e visione di gioco, dal buon fiuto per il gol e propensione offensiva, vale 65 milioni di euro.

Getty Images Nico Paz del Como

Tra i suoi scopritori c’è un certo Carlo Ancelotti che, da allenatore dei Blancos, lo notò nelle giovanili madrilene e lo convocò più volte in prima squadra. E furono partecipazioni con tanto di gol! Tra l’altro in Champions League e ai danni di una squadra italiana, il Napoli.

Nato a Tenerife e con cittadinanza spagnola, Nico Paz nel suo futuro vuole solo l’Albiceleste ed è già nei radar del ct Scaloni. Resterà nel campionato italiano? C’è da scommetterci che Florentino Pérez, che ha diritto di recompra, vorrà prima o poi riportare a casa il giovane talento.

3) Rasmus Højlund

Dall’Italia al Manchester United con ritorno. L’attaccante danese Rasmus Højlund ha conquistato il Napoli, che l’ha riportato nel campionato italiano dopo l’unica stagione all’Atalanta che gli fu rampa di lancio. Sicuramente quest’estate sarà riscattato dai partenopei, dopo essersi issato a capocannoniere della squadra di Conte.

23 anni, classe 2003, Rasmus è tra i calciatori under 25 più preziosi del campionato italiano con un valore di mercato di 50 milioni di euro.

Getty Images Rasmus Højlund del Napoli

Di stazza imponente, 1 metro e 91 di altezza, ma dallo stile di gioco esplosivo, proviene da una famiglia di calciatori: suo padre ha giocato nella Superligaen danese e i fratelli gemelli minori giocano nello Schalke 04 e nell’Eintracht Francoforte.

Mancino veloce e fisico, viene spesso paragonato a Erling Haaland, di cui è anche fan. C’è chi li ha definiti “i gemelli del freddo”. Valore al listino del vichingo venticinquenne del City? 200 milioni. C’è ancora da scalare.

4) Pio Esposito

Pio Esposito è l’unico italiano nella top five dei calciatori under 25 più preziosi del campionato nostrano. 20 anni, classe 2005, pur se il giovane attaccante dell’Inter ha davanti a sé, in squadra, due bomber di razza come Lautaro Martínez e Marcus Thuram, è riuscito a ritagliarsi il suo spazio. E i suoi gol.

Anche se tra i rigori sbagliati dall’Italia nello spareggio letale contro la Bosnia c’è anche il suo errore dal dischetto, Pio è il futuro della Nazionale azzurra. La sua valutazione di mercato? 45 milioni di euro.

Getty Images Pio Esposito calciatore dell’Inter

Cresciuto nel settore giovanile interista, seppur napoletano nato a Castellammare di Stabia, è maturato in cadetteria con lo Spezia, per poi piombare in serie A all’inizio di questa stagione.

Anche lui proveniente da una famiglia di calciatori, è una punta fisica e abile di testa. La sua esultanza quando fa gol? A maniche rimboccate, mostra i muscoli dei bicipiti, a mo’ di culturista. Ovvero grinta e forza agonistica da centravanti puro.

5) Wesley

C’è già chi in Wesley rivede Cafu e Maicon, campionissimi giallorossi e come lui brasiliani. Terzino dall’istinto per il gol, alla sua prima stagione di Roma è diventato subito padrone della fascia sinistra. Instancabile e veloce, pennella cross da geometra.

Talento classe 2003, 22 anni, chiude il quintetto dei calciatori under 25 più preziosi del campionato italiano con una valutazione di 40 milioni di euro.

Getty Images Wesley, calciatore della Roma

Una curiosità? Wesley (nome completo Wesley Vinícius França Lima) ha trovato il successo tramite… un video su YouTube. Un suo amico di infanzia gli suggerì di postare un filmato con le sue migliori giocate. E fece colpo. A notarlo un osservatore del Flamengo. Da lì a essere ingaggiato dalla società di Rio de Janeiro il passo è stato breve.

Alla sua prima stagione in Italia, ha subito impressionato per la sua rapidità di giocata e per l’efficacia nella spinta offensiva. Ha addirittura segnato una rete al debutto assoluto, fondamentale nel successo della Roma contro il Bologna nella prima di campionato. Non a caso è l’unico difensore di questa top five.