Mondiale 2026: ecco quanto valgono davvero Mbappé, Yamal, Haaland e le altre superstar

Kylian Mbappé, Lamine Yamal ed Erling Haaland valgono 200 milioni di euro ciascuno. Sono loro secondo le valutazioni di Transfermarkt, i tre giocatori più preziosi del Mondiale 2026, il torneo che dall’11 giugno riunirà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico i migliori talenti del calcio mondiale. Tra campioni affermati e giovani destinati a segnare un’epoca, avranno il compito di trascinare le rispettive nazionali verso la vittoria finale.

Ecco chi sono i calciatori con il valore di mercato più alto presenti al Mondiale 2026, secondo le ultime stime di Transfermarkt.

1. Kylian Mbappé – Valore 200 milioni di euro





Mbappé arriva al Mondiale 2026 da capitano della Francia e da leader tecnico di una delle nazionali più accreditate per la vittoria finale. L’attaccante del Real Madrid ha chiuso la stagione con 42 gol in 44 partite, numeri straordinari che però non sono bastati a portare trofei al club spagnolo.

I precedenti mondiali parlano da soli. Campione del mondo nel 2018 e finalista nel 2022, quando realizzò una storica tripletta contro l’Argentina, Mbappé affronta il terzo Mondiale della sua carriera con l’obiettivo di entrare definitivamente nella storia del calcio.

2. Lamine Yamal – Valore 200 milioni di euro





Se Mbappé rappresenta il presente, Lamine Yamal è probabilmente il futuro del calcio mondiale.

Dopo aver guidato il Barcellona da protagonista e aver conquistato l’Europeo con la Spagna nel 2024, il fuoriclasse catalano si presenta alla sua prima Coppa del Mondo come uno dei volti simbolo del torneo.

Se la Spagna dovesse arrivare fino in fondo, Yamal festeggerebbe il suo diciannovesimo compleanno durante il Mondiale. Un dettaglio che racconta meglio di qualsiasi statistica quanto sia precoce il suo talento.

3. Erling Haaland – Valore 200 milioni di euro





Completa il podio Erling Haaland, il centravanti del Manchester City e uno dei bomber più prolifici dell’ultimo decennio. A differenza di Francia e Spagna, la Norvegia non parte tra le favorite, ma gran parte delle ambizioni della nazionale scandinava dipenderanno dai gol del suo numero nove.

Nell’ultima stagione Haaland ha segnato 38 reti e il Mondiale rappresenta per lui l’occasione di lasciare il segno anche sulla scena più prestigiosa del calcio internazionale.

Vinicius, Bellingham e Kane: le altre stelle del Mondiale

Jude Bellingham

Alle spalle del trio da 200 milioni di euro c’è un gruppo di campioni il cui valore supera abbondantemente i 100 milioni.

Tra questi spicca Vinicius Junior, uomo simbolo del Brasile e leader tecnico della squadra allenata da Carlo Ancelotti. Per il fuoriclasse verdeoro il Mondiale rappresenta la grande occasione per conquistare definitivamente la consacrazione internazionale.

Occhi puntati anche su Jude Bellingham, chiamato a riportare l’Inghilterra sul tetto del mondo per la prima volta dal 1966. Accanto a lui ci saranno due protagonisti della rinascita dell’Arsenal, Declan Rice e Bukayo Saka.

Nonostante una valutazione inferiore rispetto ai più giovani, Harry Kane resta uno dei giocatori più determinanti del torneo. I suoi 61 gol stagionali con il Bayern Monaco parlano da soli.

Dembélé, Musiala e Wirtz: la nuova generazione dei fuoriclasse





Tra i protagonisti più attesi ci sono anche Ousmane Dembélé, Pallone d’Oro in carica, e Michael Olise, entrambi punti di riferimento della Francia.

La Germania invece si affiderà al talento di Jamal Musiala e Florian Wirtz, due giocatori chiamati a riportare i tedeschi ai vertici del calcio mondiale.

Particolarmente interessante il caso di Wirtz, che dopo il trasferimento record al Liverpool cerca nel Mondiale l’occasione per rilanciare definitivamente la propria carriera internazionale.

I geni del centrocampo

Non ci sono soltanto attaccanti tra i giocatori da seguire. Il Portogallo può contare su due dei centrocampisti più influenti del panorama europeo, Vitinha e João Neves, protagonisti del PSG di Luis Enrique. Grande attenzione anche per Moisés Caicedo, leader tecnico dell’Ecuador e punto di riferimento del Chelsea.

Messi e Ronaldo al loro sesto Mondiale





Se Mbappé e Yamal rappresentano il futuro, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo continuano a incarnarela storia recente del calcio mondiale. Argentina e Portogallo si affidano ancora ai loro leader, che disputeranno il sesto Mondiale della carriera, un traguardo senza precedenti. Messi arriva da campione del mondo in carica e sogna un clamoroso bis. Ronaldo, invece, continua a inseguire l’unico trofeo che manca alla sua collezione. A 38 e 41 anni, continuano a essere i giocatori più osservati del pianeta.

Il portiere e i difensori più costosi del Mondiale 2026



Joan Garcia

Tra i portieri il valore più alto appartiene allo spagnolo Joan Garcia, mentre la linea difensiva più preziosa vede protagonisti Achraf Hakimi, Nuno Mendes, William Saliba e Pau Cubarsí.

Se Mbappé cerca il secondo Mondiale della carriera dopo il trionfo del 2018, Lamine Yamal punta a diventare uno dei più giovani protagonisti di sempre della Coppa del Mondo. Sullo sfondo restano Haaland, Bellingham, Vinicius, Messi e Ronaldo, campioni chiamati a contendersi il ruolo di volto simbolo del torneo più ricco di talento della storia recente del calcio.