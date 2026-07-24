Samsung Galaxy Z Fold8: il pieghevole Samsung raggiunge la maturità

L'Old Billingsgate, storico edificio affacciato sul Tamigi, è stato il palcoscenico del Galaxy Unpacked 2026, l'evento con cui Samsung ha presentato la nuova generazione dei suoi smartphone pieghevoli. Accanto a Galaxy Z Flip8 e Galaxy Z Fold8 Ultra, il protagonista è stato il nuovo Galaxy Z Fold8, un dispositivo che conferma la maturità raggiunta dalla gamma pieghevole Samsung e perfeziona una formula ormai consolidata.

Per verificarne l'evoluzione lo abbiamo utilizzato per un'intera giornata tra le strade di Londra. Dalle passeggiate lungo il Tamigi ai tragitti in metropolitana, fino alla navigazione sul fiume davanti al Big Ben, al Palazzo di Westminster e al London Eye, abbiamo messo alla prova ergonomia, produttività e qualità fotografica nelle condizioni d'uso di tutti i giorni.

La sensazione è immediata: il nuovo Fold non cerca più di stupire perché si piega. L'obiettivo è molto più ambizioso: far dimenticare all'utente di avere tra le mani uno smartphone pieghevole, offrendo un'esperienza naturale, fluida e sempre più vicina a quella di un tradizionale flagship.

Galaxy Z Fold8

Più sottile, più leggero e più elegante

La prima novità si percepisce ancora prima di accendere il display. Con un peso di 201 grammi e uno spessore di appena 4,5 millimetri quando è aperto, Galaxy Z Fold8 è il modello Fold più sottile e leggero mai realizzato da Samsung.

Il minor peso si avverte fin dai primi minuti di utilizzo. Il dispositivo risulta meno ingombrante rispetto alle precedenti generazioni e conferma come la riduzione di peso e spessore migliori concretamente l'esperienza d'uso. Sono quei cambiamenti che, sulla scheda tecnica, possono sembrare marginali ma che nell'utilizzo quotidiano fanno realmente la differenza.

Courtesy Samsung

Oltre alla riduzione di peso e spessore, Samsung interviene anche sulla robustezza grazie alla nuova struttura Flex Titanium, progettata per rendere il dispositivo ancora più sottile senza comprometterne la resistenza e contribuire a ridurre la visibilità della piega.

Il design segue la stessa filosofia. Le linee diventano ancora più pulite, gli spessori si riducono e il pieghevole Samsung acquista un'eleganza discreta che non punta a stupire, ma a convincere attraverso materiali, proporzioni e qualità costruttiva

Il display da 7,6 pollici resta il vero punto di forza

È aprendo Galaxy Z Fold8 che il progetto mostra tutta la propria identità. Il display interno da 7,6 pollici continua a rappresentare l'elemento distintivo della serie Fold, offrendo uno spazio di lavoro che si avvicina a quello di un piccolo tablet pur mantenendo la praticità di uno smartphone.

Tra un appuntamento e l'altro, il grande pannello si dimostra particolarmente efficace. Browser, email, calendario e documenti possono essere gestiti contemporaneamente grazie alla modalità Split View, trasformando anche pochi minuti di attesa in un'occasione per lavorare senza dover estrarre il notebook dallo zaino.

Anche sotto la luce diretta del pomeriggio londinese il display mantiene un'ottima leggibilità, mentre negli spostamenti tra una location e l'altra la possibilità di consultare contemporaneamente mappe, agenda e materiali raccolti durante il keynote riduce il continuo passaggio tra un'applicazione e l'altra.

Courtesy Samsung

A completare l'esperienza contribuisce il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, che garantisce fluidità anche nelle attività più impegnative e nella gestione del multitasking. Per chi lavora spesso in mobilità, lo schermo interno rende molte operazioni più immediate, riducendo le occasioni in cui diventa necessario aprire il notebook.

Un comparto fotografico più maturo

Se design e display raccontano l'evoluzione del progetto, è il comparto fotografico a rappresentare uno dei cambiamenti più interessanti di questa generazione. Galaxy Z Fold8 adotta un sistema a doppia fotocamera da 50 megapixel, composto da un sensore grandangolare e da uno ultra-grandangolare, progettato per offrire immagini dettagliate e una maggiore versatilità nelle diverse situazioni di scatto.

Camden Town, con i suoi murales, le insegne vintage, i mercati e il continuo via vai di residenti e turisti, è stata la cornice ideale per mettere alla prova il nuovo sensore. Un contesto ricco di colori, contrasti e dettagli, ideale per mettere alla prova la qualità degli scatti nelle condizioni più diverse.

È proprio osservando gli scatti sul grande display interno che emerge il livello di dettaglio raggiunto. Le texture dei mattoni, le opere di street art e i particolari delle facciate restano ben definiti anche ingrandendo le immagini, mentre la gestione del colore restituisce tonalità naturali senza eccedere nella saturazione, mantenendo un buon equilibrio tra realismo e impatto visivo.

Il secondo banco di prova arriva dal Tamigi. Con il profilo di Westminster, il Big Ben, il London Eye e i ponti della capitale sullo sfondo, Galaxy Z Fold8 restituisce immagini ricche di dettagli, un'ottima gamma dinamica e colori equilibrati, mantenendo un efficace controllo delle luci anche nelle situazioni di controluce e con i riflessi del sole sull'acqua.

La fotocamera ultra-grandangolare da 50 megapixel si dimostra particolarmente efficace per paesaggi urbani e architetture. Durante la navigazione consente di racchiudere in un'unica inquadratura il Palazzo di Westminster, il London Eye e parte dello skyline londinese, mantenendo un buon livello di dettaglio fino ai bordi dell'immagine.

Anche sul fronte video Galaxy Z Fold8 introduce strumenti pensati per facilitare la creazione di contenuti, come la funzione Doppia registrazione e My FanCam, che segue automaticamente il soggetto selezionato adattando l'inquadratura al formato desiderato, rendendo più semplice realizzare contenuti pronti per la condivisione sui social.

Galaxy AI: meno effetti speciali, più utilità

L'intelligenza artificiale è ormai presente su quasi tutti gli smartphone di fascia alta. La differenza non è tanto il numero di funzioni disponibili, quanto il modo in cui vengono integrate nell'esperienza quotidiana. È proprio su questo aspetto che Samsung sembra aver concentrato il proprio lavoro.

Durante la navigazione sul Tamigi, mentre il panorama cambia tra Westminster, il Big Ben e il London Eye, Galaxy AI si inserisce nelle attività quotidiane senza risultare mai invasiva.

Più che come semplice elemento dimostrativo, Samsung integra l'intelligenza artificiale nelle operazioni di tutti i giorni, dalla ricerca di informazioni alla scrittura dei testi, passando per traduzioni e organizzazione dei contenuti, senza interrompere il flusso di lavoro.

Il display da 7,6 pollici permette di affiancare browser, documenti, email e strumenti AI nello stesso spazio. La possibilità di richiamare gli strumenti di scrittura e le funzioni di assistenza contestuale senza uscire dall'applicazione in uso valorizza il multitasking del formato pieghevole, rendendo Galaxy AI uno strumento realmente utile nell'utilizzo quotidiano.

Prestazioni e autonomia per una giornata intensa

Sotto la scocca del nuovo Fold troviamo lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, progettato per gestire senza compromessi multitasking, fotografia computazionale e funzioni di intelligenza artificiale. Nel corso della prova il sistema si è dimostrato sempre fluido, anche passando rapidamente da un'applicazione all'altra, alternando fotocamera, browser, strumenti di produttività e funzioni AI.

Dalla consultazione delle mappe alla registrazione di video, fino all'editing delle immagini direttamente sul dispositivo, non abbiamo mai riscontrato rallentamenti o incertezze nell'utilizzo quotidiano.

La batteria da 4.800 mAh, compatibile con la ricarica rapida da 45 W, completa un pacchetto pensato per accompagnare un utilizzo intenso. Naturalmente sarà necessario un test più approfondito per esprimere un giudizio definitivo sull'autonomia, ma il primo contatto restituisce sensazioni positive. Nel corso della nostra prova non ha mai dato l'impressione di essere un limite, accompagnandoci senza difficoltà tra appuntamenti, navigazione, fotografia e produttività.

Prezzi e disponibilità

Samsung Galaxy Z Fold8 è disponibile nelle versioni da 256 GB, 512 GB e 1 TB nelle colorazioni Graphite, Cream e Lavender, alle quali si aggiunge la variante Pistachio disponibile esclusivamente attraverso lo store online Samsung.

Più che rivoluzionare la formula, Galaxy Z Fold8 la perfeziona, confermando come il pieghevole Samsung abbia ormai raggiunto un livello di maturità capace di convincere anche chi, fino a oggi, ha guardato con diffidenza questa categoria di dispositivi.