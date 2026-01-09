The Drama: il matrimonio più chiacchierato del cinema è quello di Zendaya e Pattinson

Non è ancora arrivato nelle sale, l’uscita è fissata per aprile 2026, non ha un trailer ufficiale eppure è già sulla bocca di tutti. The Drama, il nuovo film con Zendaya e Robert Pattinson nei panni di una coppia, diretto dal norvegese Kristoffer Borgli, è l’ennesima dimostrazione che A24 non sta sbagliando un colpo quando si tratta di far parlare dei propri film. Dopo la campagna colossale di Marty Supreme, diventata un caso di studio e già considerata una delle operazioni promozionali più potenti degli ultimi anni, lo studio alza di nuovo l’asticella con una strategia più sottile ma altrettanto efficace: The Drama confonde i confini tra realtà e finzione e ci tiene tutti appesi.

Courtesy A24

La trama: un matrimonio, una crisi, qualcosa che non torna

Di The Drama sappiamo volutamente poco. Le informazioni ufficiali sono minime: Emma e Charlie, una coppia apparentemente perfetta; una settimana che precede il matrimonio; una rivelazione improvvisa che manda tutto fuori asse. Fine. Il teaser, più simile a un frammento rubato che a un trailer vero e proprio, suggerisce una cosa molto precisa: sotto la glassa romantica c’è qualcosa che marcisce.

Ed è proprio qui che il progetto inizia ad acquisire forza. The Drama non sembra interessato a raccontare una storia d’amore, quanto piuttosto a mettere in scena l’idea stessa di coppia: il matrimonio come performance sociale, l’intimità come costruzione fragile, esposta allo sguardo altrui. Il teaser insiste su questo disagio: sorrisi troppo rigidi, pose da servizio fotografico, un romanticismo che appare già incrinato.

Courtesy A24

E Zendaya e Pattinson sono una scelta da manuale. Prima per la loro risonanza internazionale, e anche in questo A24 non si smentisce, poi perché non incarnano la “coppia perfetta”, ma la rendono credibile e instabile allo stesso tempo. Lei, icona pop globale abituata a controllare l’immagine. Lui, specialista di personaggi ambigui, ossessivi, mai del tutto affidabili. Insieme, sembrano progettati per raccontare cosa accade quando la narrazione pubblica di una relazione entra in conflitto con la sua verità privata.

The Drama: il film che finge di essere reale

Ciò che ha fatto davvero esplodere The Drama online non è stato un trailer, ma un gesto da manuale A24: un finto annuncio di fidanzamento pubblicato come se fosse una notizia vera, completo di nomi, biografie e contesto credibile. Per alcune ore, la linea tra fiction e realtà è rimasta volutamente confusa. E sì, qualcuno ci è cascato. Le immagini di Zendaya e Robert Pattinson con l’anello al dito hanno iniziato a circolare senza sosta, rimbalzando tra social, testate online e commenti, alimentando un circolo di viralità e aspettative. Non tanto per ciò che mostravano, quanto per ciò che lasciavano intendere.





L’obiettivo non era “ingannare” il pubblico, ma attivarlo: costringerlo a interrogarsi su ciò che stava guardando, a verificare le fonti, a parlarne. A restare in attesa. In altre parole, trasformare il lancio del film in un’esperienza narrativa distribuita, che si sviluppa fuori dallo schermo e prima ancora dell’uscita in sala. È qui che The Drama rivela la sua vera natura: un racconto espanso, progettato per vivere simultaneamente su giornali, feed social, meme, commenti e teorie. Non ti viene chiesto di aspettare la storia. Ti viene chiesto di entrarci subito, di farne parte, di contribuire alla sua circolazione.

In questo senso, The Drama non è un’eccezione, ma la prosecuzione coerente di un metodo che A24 sta affinando da anni: usare il marketing non per spiegare un film, ma per metterlo in scena. Prima ancora che esista davvero. E se questo è solo l’inizio, la sensazione è chiara: il meglio deve ancora arrivare.