Xiaomi 17T Pro è lo smartphone che trasforma ogni scatto in una storia

Vienna è stata il palcoscenico scelto da Xiaomi per presentare la nuova Xiaomi 17T Series, gamma che comprende Xiaomi 17T e Xiaomi 17T Pro. Ma il modello che ha attirato subito l’attenzione durante l’evento austriaco è stato soprattutto il Pro, smartphone con cui Xiaomi sembra voler cambiare approccio: meno focus sui numeri e più attenzione all’esperienza d’uso, soprattutto quando si parla di fotografia e contenuti.

Dopo il primo hands-on, la sensazione è che questa sia probabilmente la Serie T più matura mai realizzata dal brand. Ed è anche la prima che, presa in mano, non dà più l’idea di un “quasi flagship”, ma di uno smartphone che vuole stare nella stessa conversazione dei modelli premium più desiderati del momento.

Credits: Xiaomi Display AMOLED da 6,83 pollici

Il teleobiettivo Leica 5x è la cosa che convince subito

La collaborazione con Leica continua, ma sul 17T Pro appare finalmente più integrata. Il sistema fotografico è composto da tre fotocamere, con sensore principale da 50 MP, ottiche Leica Summilux e stabilizzazione OIS.

La vera sorpresa, però, è il nuovo teleobiettivo Leica 5x, introdotto per la prima volta su tutta la Serie T. Basta aprire la fotocamera per accorgersi subito di quanto lavori bene soprattutto nei ritratti e nei dettagli a distanza. Durante le demo, il passaggio tra le diverse focali è apparso rapido e naturale, senza quell’effetto troppo artificiale che spesso accompagna gli zoom spinti sugli smartphone Android.

Xiaomi parla di zoom ottico fino a 10x e Ultra Zoom AI fino a 120x, ma il punto non sono tanto i numeri. È la resa generale a convincere: immagini pulite, buon controllo delle luci e un look più morbido e credibile rispetto a molte elaborazioni aggressive viste negli ultimi anni. È il tipo di fotocamera pensata per chi usa davvero il telefono per raccontare viaggi, concerti, dettagli architettonici o contenuti social senza dover intervenire troppo in post-produzione.

Credits: Xiaomi Xiaomi 17T Pro con teleobiettivo Leica 5x

La fotografia diventa più narrativa

La funzione su cui Xiaomi ha costruito gran parte della presentazione si chiama Leica Live Moment. Sulla carta potrebbe sembrare l’ennesima funzione “social”, ma dal vivo è risultata molto più interessante del previsto.

Il sistema cattura anche ciò che accade immediatamente prima dello scatto, trasformando l’immagine in qualcosa di più dinamico. Durante la prova, il passaggio tra foto e movimento è apparso fluido, soprattutto nei volti e nei piccoli gesti, senza perdere quella resa Leica fatta di contrasti morbidi e profondità molto cinematografica.

Xiaomi introduce anche Leica Live Portrait, modalità che migliora il bokeh nei ritratti in movimento, mentre sul modello Pro arriva persino la Cinematografia Live in 4K.

Credits: Xiaomi

1 / 6 Xiaomi 17T Pro in versione Deep Violet Credits: Xiaomi

2 / 6 Zoom ottico fino a 10x e Ultra Zoom AI fino a 120x Credits: Xiaomi

3 / 6 Xiaomi 17T Pro color Deep Blue Credits: Xiaomi

4 / 6 Tra le novità più interessanti, la Leica Live Moment Credits: Xiaomi

5 / 6 Xiaomi 17T Pro in Black Credits: Xiaomi

6 / 6 Xiaomi 17T Pro integra una batteria da 7000mAh

Video da vero top di gamma

Anche lato video il salto si vede. Xiaomi 17T Pro supporta registrazione fino a 8K e modalità cinematografica 4K a 60fps con sfocato naturale dello sfondo. Nelle prove rapide effettuate durante l’evento, la stabilizzazione si è dimostrata convincente e la color science Leica continua a essere uno degli aspetti più riconoscibili del telefono: meno saturazione estrema e una resa più equilibrata, con un look molto più naturale rispetto a tanti smartphone Android.

Interessante anche il lavoro fatto sulle riprese live durante concerti e ambienti poco illuminati, tema su cui Xiaomi ha insistito molto. La nuova modalità Stage, infatti, nasce proprio per migliorare foto e video in situazioni con luci difficili e soggetti in continuo movimento.

Il display punta tutto su comfort e immersione

Uno degli elementi che colpiscono appena si prende in mano il device è il display AMOLED da 6,83 pollici. Xiaomi 17T Pro arriva fino a 144Hz di refresh rate e raggiunge 3500 nit di luminosità di picco, mantenendo sempre una leggibilità molto alta.

Ma il lavoro più interessante riguarda il comfort visivo. Debutta infatti Xiaomi Vision Care, tecnologia sviluppata per ridurre affaticamento degli occhi, flickering e luce blu. Non a caso la Serie 17T è la prima del brand a ottenere la quadrupla certificazione TÜV Rheinland dedicata alla cura degli occhi.

Credits: Xiaomi Xiaomi 17T Pro promette fino a quasi due giorni di utilizzo medio

Finalmente una Serie T davvero premium anche nel design

Dal vivo Xiaomi 17T Pro convince molto anche sul piano estetico. Le cornici da appena 1,29 mm rendono il display estremamente immersivo, mentre la nuova finitura Deep Blue è una delle cose meglio riuscite del telefono.

La sensazione è quella di uno smartphone più raffinato rispetto alle precedenti Serie T, meno “tech aggressivo” e più vicino ai flagship premium europei.

Anche il lavoro fatto sul modulo fotografico va in questa direzione: più compatto, meno invasivo e visivamente più elegante rispetto alla generazione precedente. Un dettaglio piccolo, ma che cambia molto la percezione del prodotto quando lo si usa ogni giorno.

Autonomia da record, senza compromessi

La sorpresa più grande, però, arriva dalla batteria. Xiaomi 17T Pro integra una batteria da 7000mAh, la più grande mai vista su uno smartphone internazionale Xiaomi.

Eppure, una volta preso in mano, il telefono non trasmette quella sensazione da device enorme e sbilanciato che spesso accompagna batterie di queste dimensioni. Durante la prova hands-on ha gestito senza problemi foto, video, AI e multitasking continuo senza mostrare segni di cedimento.

Credits: Xiaomi Lo smartphone Xiaomi che parla alla nuova generazione di creator

Xiaomi promette fino a quasi due giorni di utilizzo medio, mentre la HyperCharge da 100W e la ricarica wireless da 50W permettono di recuperare rapidamente autonomia quando serve.

Xiaomi 17T Pro sarà disponibile in tre colorazioni: Deep Blue, Deep Violet e Black.