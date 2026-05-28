MotoGP Mugello 2026, gli orari TV del GP d’Italia: dove vedere la gara in diretta

Il Mugello torna a essere il centro del Motomondiale. Tra il dominio Ducati sulla pista toscana e la rincorsa di Aprilia alla vittoria simbolo davanti al pubblico di casa, il GP d’Italia 2026 promette uno dei weekend più attesi della stagione.

Ducati resta la moto da battere al Mugello, ma Aprilia arriva in Toscana con la miglior continuità tecnica dell’anno e con Bezzecchi leader del Mondiale.

MotoGP 2026 – GP Italia: cosa aspettarsi

Il circuito del Mugello (sede del GP d’Italia, settimo appuntamento della MotoGP 2026) è un tracciato molto impegnativo per i piloti ma poco per i freni. La Ducati ama molto questa pista: dal 2017 a oggi solo Fabio Quartararo nel 2021 con la Yamaha è stato capace di interrompere il dominio delle Rosse di Borgo Panigale.

Di seguito troverete un video Aprilia con un giro di pista di Max Biaggi in sella a una RSV4, il calendario del Gran Premio d’Italia, gli orari TV su Sky, Now e TV8, il nostro pronostico e la classifica del Mondiale Piloti.

MotoGP 2026: Mugello, il calendario e gli orari TV

Venerdì 29 maggio 2026

09:00-09:35 Moto3 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

09:50-10:30 Moto2 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

10:45-11:30 MotoGP – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

13:15-13:50 Moto3 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

14:05-14:45 Moto2 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

15:00-16:00 MotoGP – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

Sabato 30 maggio 2026

08:40-09:10 Moto3 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

09:25-09:55 Moto2 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

10:10-10:40 MotoGP – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

10:50-11:30 MotoGP – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

12:45-13:25 Moto3 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

13:40-14:20 Moto2 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

15:00 MotoGP – Gara Sprint (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

Domenica 31 maggio 2026

09:40-09:50 MotoGP – Warm Up (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

11:00 Moto3 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

12:15 Moto2 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

14:00 MotoGP – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

MotoGP – I numeri del GP d’Italia

LUNGHEZZA CIRCUITO: 5,25 km

GIRI: 23

MotoGP: il pronostico del GP d’Italia 2026



Marco Bezzecchi

1° Marco Bezzecchi (Aprilia)

A Barcellona Marco Bezzecchi ha consolidato la leadership nella MotoGP 2026, nonostante il GP di Catalogna sia stato il suo primo stagionale fuori dal podio.

Al Mugello, però, il riminese non ha mai brillato ed è ancora alla ricerca del suo primo piazzamento in “top 3”. Sarà la volta buona?



Fabio Di Giannantonio

2° Fabio Di Giannantonio (Ducati)

La vittoria in Catalogna ha confermato la grandissima stagione di Fabio Di Giannantonio. L’obiettivo è chiaro: avvicinarsi ulteriormente a Martín e al secondo posto nel Motomondiale 2026.

Il Mugello gli porta bene: lo scorso anno ha tagliato il traguardo in terza posizione e con la Ducati attuale ha, a nostro avviso, tutte le carte in regola per ripetersi.

Mirco Lazzari gp/Getty Images Jorge Martín

3° Jorge Martín (Aprilia)

Il contatto con Raúl Fernández a Barcellona ha lasciato Jorge Martín a secco di punti complicando la sua rincorsa alla vetta del Mondiale.

Il centauro spagnolo non ha mai vinto il GP d’Italia ma ha già raccolto due podi. Il potenziale per portare a casa il terzo non gli manca.

Eric Alonso/Getty Images Francesco Bagnaia

Da tenere d’occhio: Francesco Bagnaia (Ducati)

Francesco Bagnaia arriva al Mugello in una delle sue fasi migliori dell’anno: due podi consecutivi e la sensazione di aver ritrovato fluidità e fiducia.

Pecco ha inoltre un rapporto speciale con la pista toscana: qui ha infatti conquistato già tre successi in carriera.

Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images Aprilia

La moto da seguire: Aprilia

Questa potrebbe essere l’occasione giusta per vedere l’Aprilia vincere per la prima volta il Gran Premio d’Italia in MotoGP.

Il problema è la concorrenza: le Ducati sono più veloci rispetto all’inizio della stagione e sul tracciato toscano hanno sempre un vantaggio naturale.

MotoGP 2026 – La classifica del Mondiale Piloti

1° Marco Bezzecchi (Aprilia) 142 punti

2° Jorge Martín (Aprilia) 127 punti

3° Fabio Di Giannantonio (Ducati) 116 punti

4° Pedro Acosta (KTM) 92 punti

5° Ai Ogura (Aprilia) 77 punti