I film più attesi che usciranno nel 2026

Kolossal sulle tracce del mito, thriller politici di tensione e intrighi, passioni e follie d’amore, supereroi all’ennesima sfida, viaggi spaziali alla ricerca di risposte. Nel nuovo anno tornano Christopher Nolan, Steven Spielberg, Paolo Sorrentino… E fremono titoli in odor di Oscar. Tra i film in uscita nel 2026, ecco quelli più attesi.

Sirāt di Óliver Laxe

Un film da non perdere. Destinato a un tappeto rosso fuoco, di ottani e decibel, nelle notti dei grandi premi internazionali.

Vincitore del Premio della giuria al Festival di Cannes 2025, nella shortlist agli Oscar 2026 in cinque categorie tra cui miglior film internazionale, per la Spagna, è di potenza imprevedibile.

Sergi López interpreta un padre alla ricerca della figlia, in un rave allucinato nel deserto del Marocco. Sarà l’inizio di un road movie viscerale, che elude ogni definizione. Tra i produttori c’è Pedro Almodóvar.

Dall’8 gennaio 2026 al cinema.

La grazia di Paolo Sorrentino

Sorrentino propone il film più ispirato dai tempi de La grande bellezza, che gli valse l’Oscar.

Già presentato all’ultima Mostra del cinema di Venezia, vede come protagonista Toni Servillo, all’ennesima collaborazione con il regista napoletano, nei panni di un presidente della Repubblica italiana al suo semestre bianco. Alla fine del suo mandato, tra giornate noiose, spuntano gli ultimi compiti: decidere su due delicate richieste di grazia. Veri e propri dilemmi morali. Che si intersecano, in maniera apparentemente inestricabile, con la sua vita privata.

Nel cast anche Anna Ferzetti.

Dal 15 gennaio 2026 al cinema.

Sentimental value di Joachim Trier

Gran prix all’ultimo Festival di Cannes, selezionato dalla Norvegia come candidato ufficiale agli Oscar e in odor di nomination, ha già otto candidature ai Golden Globe.

Nora (Renate Reinsve) e Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) sono due sorelle profondamente unite. L’improvviso rientro nella loro vita del padre Gustav (Stellan Skarsgard), regista carismatico e affascinante ma genitore cronicamente inaffidabile, riapre ferite mai del tutto rimarginate.

Nel cast anche Elle Fanning, nei panni di una giovane star di Hollywood.

Dal 22 gennaio 2026 al cinema.

L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho

Thriller politico attesissimo, al Festival di Cannes 2025 ha vinto due premi, al miglior attore a Wagner Moura e alla miglior regia. Candidato a quattro Golden Globe, tra cui miglior film straniero per il Brasile, sarà sicuramente anche tra i preferiti degli Oscar.

Moura interpreta l’agente segreto del titolo. In realtà, più che uno 007, è un uomo in fuga, perseguitato dalla dittatura militare brasiliana del 1977, che sta andando a Recife per nascondersi con l’aiuto di una stravagante signora e, soprattutto, per rivedere il suo bambino.

Dal 29 gennaio 2026 al cinema.

Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zao

Dalla regista premio Oscar con Nomadland, Hamnet racconta la storia di Agnes e William Shakespeare e della morte del loro figlio Hamnet a soli undici anni, ucciso dalla peste nel 1596. Basato sul romanzo di Maggie O’Farrell, il film esplora il profondo dolore della famiglia e il tentativo di Agnes di superare la perdita, mentre William si rifugia nella scrittura, trasformando la sua assenza in parola.

Intrigante cast: Paul Mescal, Jessie Buckley e Emily Watson.

Dal 5 febbraio 2026 al cinema.

Cime tempestose di Emerald Fennell

Sceneggiatrice e regista britannica pungente, già dietro la serie tv Killing Eve e il film Una donna promettente, Oscar alla sceneggiatura, Fennell questa volta adatta il celebre romanzo di Emily Brontë.

Tra passione e convenzioni sociali, nella brughiera inglese dell’Ottocento, i due protagonisti Heathcliff e Catherine sono interpretati da Jacob Elordi e Margot Robbie. Una storia di desiderio, amore e follia.

Dal 12 febbraio 2026 al cinema.

L’ultima missione: Project Hail Mary di Phil Lord e Christopher Miller

Dai registi premio Oscar per il film d’animazione Spider-Man – Un nuovo universo, uno sci-fi che porta Ryan Gosling nello spazio. Tratto dal romanzo Project Hail Mary di Andy Weir, già autore di The Martian, ha per protagonista un insegnante di scienze che si sveglia su un’astronave, lontano da casa anni luce e senza alcun ricordo di chi sia o di come sia arrivato lì. Con il riaffiorare della memoria, torna alla luce lo scopo della sua missione: risolvere l’enigma della misteriosa sostanza che sta causando il collasso del Sole.

Nel cast anche Sandra Hüller.

Dal 19 marzo 2026 al cinema.

Michael di Antoine Fuqua

Tra i film più attesi del 2026, la cui uscita è stata rimandata a lungo l’uscita, Michael vede Jaafar Jackson nei panni di suo zio, Michael Jackson.

Il Re del pop, tra gli artisti più influenti di sempre, è raccontato nel suo talento straordinario ma anche al di là della musica. Il biopic ripercorre la carriera di Michael, dalla scoperta delle sue doti incredibili, come leader dei Jackson Five, fino alle vette della musica mondiale, diventando il cantante e performer più grande al mondo.

Dal 24 aprile 2026 nelle sale americane.

Il diavolo veste Prada 2 di David Frankel

A quasi vent’anni dalle loro iconiche interpretazioni nei panni di Miranda, Andy, Emily e Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nelle eleganti strade di New York City e nei lussuosi uffici di Runway nell’atteso sequel del film del 2006.

Il film riunisce il cast originale con il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna e introduce una serie di nuovi attori tra cui Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak e Conrad Ricamora.

Dal 29 aprile 2026 al cinema.

Star Wars: The Mandalorian & Grogu di Jon Favreau

Già dietro le fortune dei primi due film Marvel su Iron Man, dopo aver ideato la serie televisiva dell’universo di Guerre Stellari, The Mandalorian, ora Favreau trasferisce quel materiale sul grande schermo. Nel cast c’è Pedro Pascal, ovviamente, dalla serie al film. E c’è niente meno che Sigourney Weaver.

L’Impero è caduto e i signori della guerra imperiali sono ancora sparsi per la galassia. Mentre la nascente Nuova Repubblica cerca di proteggere tutto ciò per cui l’Alleanza Ribelle ha combattuto, ha arruolato l’aiuto del leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (Pascal) e del suo giovane apprendista Grogu.

Dal 20 maggio 2026 al cinema.

Disclosure day di Steven Spielberg

Soggetto dello stesso Spielberg, sceneggiatura del suo collaboratore fidato David Koepp, già dietro a Jurassic Park, Il mondo perduto – Jurassic Park, La guerra dei mondi e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo.

Sci-fi che promette di essere inquietante, Disclosure day è tra i film più attesi del 2026. La trama ruota attorno a una domanda: se scoprissi che non siamo soli, se qualcuno te lo dimostrasse, questo ti spaventerebbe?

Protagonisti Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson e Colman Domingo.

Dall’11 giugno 2026 al cinema.

Toy story 5 di Andrew Stanton

Arriva al quinto capitolo il franchise già vincitore di due Oscar al miglior film d’animazione. Torna l’amata squadra di giocattoli storici, capitanata dal fedele cowboy Woody e dall’eroe spaziale Buzz Lightyear. Questa volta si troveranno a incontrare la tecnologia. L’era dei giocattoli tradizionali è finita?

A giugno 2026 al cinema.

Supergirl di Craig Gillespie

Ricordate la giovane Rhaenyra Targaryen della serie tv House of the dragon? Ora è diventata Supergirl. L’attrice australiana Milly Alcock interpreta la controparte femminile di Superman dei fumetti DC Comics. Intenta a viaggiare per la galassia con il suo cane Krypto, quando un avversario inaspettato e spietato colpisce troppo vicino a casa, sarà costretta a stringere un’improbabile alleanza intraprendendo un’avventura interstellare all’insegna della vendetta e della giustizia.

Nel cast anche Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham e Jason Momoa.

Dal 25 giugno 2026 al cinema.

Odissea di Christopher Nolan

Ogni film rilasciato da Nolan è un evento quasi mitologico, che richiama in sala truppe di cinefili fedeli. Lo è tanto più ora che il regista britannico affonda le mani nell’Odissea.

Girato interamente con telecamere Imax, dal budget epico di circa 250 milioni di dollari, tra i film più attesi del 2026, Odissea promette di essere un grande spettacolo visivo. Con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o.

Dal 16 luglio 2026 al cinema.

Spider-Man: brand new day di Destin Daniel Cretton

Nuovo capito cinematografico con protagonista Tom Holland nel costume dell’Uomo Ragno, con accanto Zendaya. Sarà il 38° film del Marvel Cinematic Universe.

Tra gli altri personaggi da fumetti presenti: Jon Bernthal come The Punisher e Mark Ruffalo come inossidabile Hulk.

Al cinema nell’estate 2026.

Credits: Universal Pictures Matt Damon è Ulisse in “Odissea”

The Dog Stars – Guidati dalle stelle di Ridley Scott

Dopo aver rivisitato il suo cult, con Il gladiatore 2, Scott affonda le mani nella fantascienza post-apocalittica. Un virus sta annientando l’umanità. I pochi sopravvissuti affrontano degli spazzini vagabondi chiamati Reapers, Mietitori.

Con Josh Brolin, Jacob Elordi, Margaret Qualley, Guy Pearce.

Dal 28 agosto 2026 nelle sale americane.

Digger di Alejandro G. Iñárritu

Tom Cruise è Digger. In una commedia nera di proporzioni catastrofiche. Con un cast stuzzicante: Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Emma D’Arcy.

Dopo il passo falso di Bardo, la cronaca falsa di alcune verità, riecco il regista messicano premio Oscar di Birdman o (L’imprevedibile virtù dell’ignoranza).

Dall’1 ottobre 2026 al cinema.

Dune: Parte Tre di Denis Villeneuve

È il terzo e ultimo capitolo della trilogia tratta dal romanzo cult di fantascienza di Frank Herbert. Con Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides, ormai affermatosi come l’eletto delle profezie. Nel cast, oltre ai volti già noti di Zendaya, Florence Pugh e Jason Momoa, ci sarà Robert Pattinson.

Dal 18 dicembre 2026 nelle sale americane.

Avengers: Doomsday di Anthony e Joe Russo

Torna il mondo Marvel di film, serie tv e film e ancora film. È il 39° dell’universo MCU. Si svolge dopo gli eventi di Thunderbolts*, e vede la solita nutrita riunione di supereroi. Avengers, abitanti di Wakanda, Fantastici Quattro, Nuovi Avengers e gli X-Men si uniscono per affrontare il Dottor Destino. Torna… Robert Downey Jr.!

Al cinema a dicembre 2026.

Le avventure di Cliff Booth di David Fincher

Tarantino è caduto in tentazione. Dalla costola del suo ultimo film del 2019 C’era una volta a… Hollywood, nasce il sequel incentrato sul personaggio interpretato da Brad Pitt, lo stuntman Cliff Booth. Quentin però stavolta si limita a sceneggiare, Fincher, il regista del cult Fight club, sempre con Pitt, dirige.

Pitt e Timothy Olyphant riprendono i loro ruoli.

Su Netflix nel 2026.