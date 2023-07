Gli sky bar italiani da visitare in estate

Con la bella stagione cresce la voglia di sedersi all’aperto e gustare un aperitivo, o un cocktail dopo cena, direttamente en plein air. Meglio se all’ultimo piano di palazzi storici o grattacieli contemporanei, dove ampie terrazze (talvolta con piscina) permettono di rilassarsi sorseggiando un drink classico o una miscela d’autore. Ecco quindi di migliori sky bar italiani da visitare in estate.

Ceresio 7, Milano

All’ultimo piano della sede di Dsquared, si trova uno dei rooftop più amati di Milano. Con due terrazze speculari, ognuna dotata della sua piscina, Ceresio 7 accoglie i palati in cerca di ottime ricette e tutti coloro che vogliono bere di qualità. Il ristorante è guidato da Elio Sironi, mentre l’area bar è gestita dal giovane e talentuoso bar manager Abi El Attaoui. Qui si possono provare i cocktail di Ars De Mimesis, la drink list dedicata alle opere d’arte più famose, per evocare emozioni attraverso miscele dall’eleganza senza tempo. Come Italian’s Campbell, cocktail ispirato ad Andy Warhol, con vodka, acqua di ciliegino e lamponi, liquore ai fiori di sambuco, verjus e un cordiale alla bacca di pepe nepalese.

Sky Bar italiani, Cielo Terrace, Roma

Chic ed elegante, a due passi dalla scalinata di Piazza di Spagna, l’Hotel de La Ville accoglie i cocktail lover nella scenografica Cielo Terrace. All’ultimo piano della struttura, si apre infatti uno spazio intimo, con ombrelloni a righe che riparano dal sole nelle ore del giorno e creano un’atmosfera da Dolce Vita al calar della sera. A pranzo i menu sono a cura dello chef Fulvio Pierangelini, mentre i cocktail da ordinare all’ora del tramonto sono pensati per evocare i mitici anni ’80. Moda, musica, cinema e videogiochi sono le ispirazioni degli 11 drink (di cui due analcolici) come Abbronzatissima, a base bourbon, succo di limone, soda alla pesca bianca e gelsomino.

Flora Rooftop, Roma

Ha riaperto il primo giugno, segnando una nuova tappa per chi passa da via Veneto e vuole fermarsi in una location panoramica. All’interno del Rome Marriott Grand Hotel Flora, la terrazza Flora Rooftop Restaurant & Cocktail Bar concede uno scorcio incredibile sulla città eterna, diventando il luogo ideale per aperitivi romantici e cene a lume di candela. All’ora dell’aperitivo, gli ospiti possono ordinare un drink e ricevere in accompagnamento snack, una selezione di fritti e vari canapè. Oltre ai cocktail IBA più conosciuti, il bartender Alessio Mercuri propone creazioni inedite come Bitter Summer dalle note amaricanti di Campari che incontrano i sentori agrumati dell’Aperol, oppure il Drink Me, con vodka, liquore all’arancia e chiodi di garofano. Non mancano poi le proposte analcoliche a base di frutta fresca e i signature dell’after dinner come l’Espresso Martini, che con il prefisso “Flora” diventa uno dei drink più richiesti.

Radio Rooftop Bar, Milano

Dal rooftop dell’hotel 5 stelle Me Milan Il Duca, si scorge la “Milano che sale”, con lo skyline moderno del quartiere di Porta Nuova e le terrazze dei vicini indirizzi dell’ospitalità di lusso in città. Radio Rooftop Bar è il place to be del capoluogo lombardo, situato in Piazza della Repubblica, a pochi passi di distanza dalla stazione centrale. Con i suoi 300mq di terrazza, il locale ricorda i rooftop newyorchesi più di tendenza e accoglie i cocktail lover per un aperitivo accompagnato da dj set dalle 18:00 alle 21:00, oppure un cocktail dopo cena in un’ambientazione soffusa e rilassante. La drink list comprende classici e signature, con un focus sui sapori mediterranei e sui drink a base gin, mentre non mancano le bollicine, con un’interessante selezione di champagne.

Terrazza Maitò, Viareggio

La terrazza del gioiello Liberty che è l’hotel Principe di Piemonte di Viareggio, accoglie gli ospiti con tante novità per questa stagione. Come il nuovo direttore Food & Beverage Davide Macaluso e il bar manager Simone Corsini, ex Atrium Bar di Firenze, che guida la miscelazione di Terrazza Maitò. Un’elegante rooftop con piscina che affaccia direttamente sulla spiaggia, con una zona esterna e una interna. Qui l’offerta dei drink è ispirata al viaggio di un’ospite speciale nelle atmosfere senza tempo dell’hotel. La cocktail list illustrata da Tiziana Ricci, raffigura otto tappe liquide, di cui due analcoliche, come Fluctuating, a base di mezcal, amaro, acqua di pomodoro e uno shrub dal gusto umami, dedicato alla sala cinese del Principe. Oppure Sliding Time, ispirato dall’ingresso dell’hotel e creato con vodka, frutti di bosco, una parte citrica e bitter.