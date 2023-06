Nuove bevande freschissime che miscelano frutta e caffè, cocktail ready to drink che reinterpretano i più grandi classici della miscelazione e snack glam da portare a tavola all’ora dell’aperitivo. Anche quest’estate, gli spunti per gli appassionati di food&beverage sono tantissimi. Ecco quindi i prodotti da gustare a casa in attesa delle ferie, oppure da mettere in valigia prima della partenza.

California Dreaming

Nespresso

Gli amanti della Nespresso quest’estate possono sognare la California e lo stile di vita lento, fatto di giornate a osservare l’oceano, tramonti e passeggiate nella celebre Venice Beach. Summer 2023 – Californian Dream riprende queste suggestioni e lancia il Barista Creations Juicy Watermelon Over Ice per Vertuo. Un caffè all’aroma di anguria, fruttato e dolce, perfetto per essere servito on the rocks, con qualche fettina di anguria, 15 ml di sciroppo di zucchero di canna, 6 foglie di menta fresca e 150 ml di acqua.

Sempre l'ora delle bollicine

1 / 3 Billecart-Salmon 2 / 3 Leonia Pomino Rosé 3 / 3 Michei Extra Brut

Le calde serate estive chiamano una bevuta di eccellenza. Come La cuvée Nicolas François di Billecart-Salmon disponibile nell’annata 2008, appena svelata. Omaggio al fondatore della maison dal 1964, racchiude nella sua bottiglia lo stile di vinificazione di diverse generazioni e assembla cru di Pinot Noir provenienti dalla Montagne de Reims e Chardonnay della Côte des Blancs. Dalla champagne si passa poi in Toscana con Leonia Pomino Rosé 2018 di Frescobaldi, metodo classico elegante, dal colore rosa tenue e i riflessi ramati. I sentori di mora e melograno al naso, vengono arricchiti da incursioni speziate, mentre la beva è fresca e persistente. Sublime espressione di Trento Doc, Michei Extra Brut di Hofstätter riporta Martin Foradori nelle terre di origine dei suoi antenati. Nel Maso Michei produce il suo metodo classico dal fine perlage, con note agrumate e di frutta gialla, ideale da consumare per l’aperitivo o in accompagnamento a crostacei e piatti di pesce.

La vie en rosé

1 / 2 Chiaretto di Bardolino, Santa Sofia 2 / 2 Domaine de la Rouvière

Le tavole estive si tingono di rosa con le migliori etichette italiane e francesi. Come il Chiaretto di Bardolino di Santa Sofia, che nasce da uve di Corvina, Rondinella e Molinara vinificate in rosato. Dalle note fruttate e di erbe aromatiche, ha un sorso delicato e beverino, con un piacevole finale agrumato. Arriva invece dalla Provenza, nel cuore di Puget-ville, Domaine De La Rouvière, rosé fresco e delicato che racchiude espressioni di vitigni francesi come Cinsault, Syrah e Rolle. La frutta fresca esplode al naso, mentre il sorso è strutturato e rinfrescante. A tavola conquista ogni ospite con la sua bottiglia dalla texture unica.

Se non c'è il panettone

Focaccia Venezia, Olivieri 1882

I lievitati estivi vanno per la maggiore e Olivieri 1882, dopo gli esperimenti dalle vibes tropicali dello scorso anno, ha deciso di proporre la veneziana della tradizione, ideale da consumare in ogni stagione. Si chiama Focaccia Venezia e prende spunto dalla ricetta tramandata da generazioni nel capoluogo veneto. L’impasto, realizzato con lievito madre, viene lavorato 48 ore per creare un prodotto soffice, ideale da provare per colazione insieme a golose creme spalmabili o confetture di stagione.

Aperitivo vibes

1 / 2 Negroni Bianco, Rossi D'Angera 2 / 2 Vetz

Per gli amanti del Negroni, l’esperto Massimo Stronati ha sviluppato la ricetta del Negroni Bianco insieme a Rossi d’Angera. Un ready to drink dalle note agrumate, che mixa Vermouth Style 2.1 bianco e il Doppio Cedro con lo Spitz, liquore alla genziana della distilleria in provincia di Varese. Infine, il gin Latitudine 45 dona la tipica nota di ginepro, da esaltare in un bicchiere colmo di ghiaccio, con una scorza di limone per decorazione. Nasce tra le colline piemontesi Vetz, lo sweet bitter italiano completamente naturale creato con 22 diverse botaniche, tra cui fiori di sambuco, arancia dolce, genziana, ibisco, cedro, cassia e rosa, che donano al sorso freschezza, sentori agrumati e un retrogusto amaricante. Perfetto da bere on the rocks, si presta a realizzare twist on classic sui cocktail Americano, Negroni e Spritz.

Da sgranocchiare

Patatas Nana

Chi non rinuncia agli snack gustosi potrà provare, in spiaggia oppure su una terrazza con vista tramonto, le nuove Patatas Nana al tartufo nero pregiato. La croccantezza tipica delle patatine si abbina qui a un retrogusto terroso e di cacao dolce, esaltato dalla sapidità delle chips. Il tutto racchiuso in un packaging argentato che porta a tavola un tocco glam.