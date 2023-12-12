La nuova armonia di Macallan e le sorelle McCartney

La Macallan Distillery di Craigellachie, situata a breve distanza da Easter Elchies House nella regione scozzese dello Speyside, è una fucina di idee fin dal 1824, anno in cui fu fondata. Famosa per gli invecchiamenti di scotch in botti ex-sherry e per gli imbottigliamenti dedicati agli importatori italiani, dopo un periodo di gloria vissuto tra gli anni Settanta e Ottanta il suo prezioso whisky si è guadagnato l’epiteto di “re dei single malt”.

Proseguendo questa strada di eccellenza, The Macallan è solito lanciare progetti speciali, esclusive release e limited edition ambitissime dai collezionisti di tutto il mondo, che amano conservarle e degustarle nelle occasioni speciali. Come The Harmony Collection, una serie limitata di uscite annuali dedicate a celebrare la creatività del marchio e giunta nel 2023 alla sua terza edizione.

The Macallan Harmony Collection Amber Meadow





Il nuovo progetto vede la collaborazione di due ospiti d’eccezione, che per la prima volta si sono ritrovati a lavorare insieme. Si tratta di Stella e Mary McCartney, sorelle e figlie del celebre Paul McCartney, bassista passato alla storia per aver fatto parte dei Beatles. Cresciute in Scozia e profondamente legate a questa terra, la stilista e la fotografa hanno scavato nei loro ricordi della vita in campagna. Hanno attinto dalla memoria per realizzare un’edizione speciale di single malt, la The Macallan Harmony Collection Amber Meadow.

Il liquido prezioso contenuto nelle bottiglie in limited edition è ispirato alle praterie scozzesi. È stato creato invecchiando il distillato di cereali in una combinazione di botti di rovere ex-sherry ed ex-bourbon. Secondo Steven Bremner, whisky maker per The Macallan, la collezione “profuma di prati caldi e campi d’orzo maturi e ha un finale ricco e agrumato”. Il colore naturale del whisky, simile a quello del cielo durante i tramonti estivi nello Speyside, anticipa gli aromi di agrumi, caprifoglio, vaniglia e cocco. Il sorso è avvolto da note di rovere e limone, scones e mandorle, mentre il finale è persistente e ricco, con piacevoli sentori dolci.

Infine, il packaging è legato alla terra. Scatola ed etichetta sono realizzate con sfalci d’erba solitamente gettati come rifiuti, rendendo le confezioni realmente sostenibili grazie all’impiego di materiali naturali. A decorare il tutto, ci sono le fotografie scattate da Mary all’interno della proprietà The Macallan Estate.

Una collezione lifestyle





Oltre alla speciale bottiglia, la collaborazione tra The Macallan e le sorelle McCartney ha portato allo sviluppo di una collezione di 11 pezzi lifestyle. Disegnati per l’occasione e realizzati da maestri artigiani specializzati, sono venduti all’interno di un set a tiratura limitata. Si tratta della prima collaborazione progettuale tra le figlie di Paul che prende il nome di “Together: A Collection for The Macallan by Stella e Mary McCartney” e porta il logo di Stella e Mary insieme a quello della distilleria scozzese.

All’interno di ogni set si trovano una coppia di bicchieri lavorati a mano, una brocca per l’acqua in vetro e un secchiello per ghiaccio in ottone con pinze abbinate. Ci sono poi una fiaschetta in ceramica ombreggiata racchiusa in una custodia in Appleskin e due timbri da ghiaccio in ottone con manici di ceramica dipinti a mano. Un ferma-tovaglioli in ottone a forma di ghianda, è dedicato alle botti di rovere dove matura il single malt The Macallan.

Il kit “Together” comprende un set di tre ciotole e sei sottobicchieri in ceramica e un vassoio intarsiato, oltre a una coperta in lana d’agnello per accoccolarsi di fronte al camino mentre si degusta The Macallan Harmony Collection Amber Meadow. Le stampe in edizione limitata delle foto di Mary McCartney aggiungono un ulteriore tocco artistico alla release. Ambitissima dagli appassionati del “re dei single malt whisky”, questi non vedranno l’ora di aggiudicarsi uno dei pochissimi set disponibili in Italia.