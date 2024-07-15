Le migliori pizzerie d’Italia… sono due in ex aequo
50 Top Pizza svela la classifica delle migliori pizzerie con un ex aequo al primo posto. I Masanielli di Francesco Martucci e Diego Vitagliano Pizzeria si dividono la prima posizione.
Come ogni anno, luglio è il mese in cui 50 Top Pizza svela i locali migliori d’Italia, da visitare per provare ricette della tradizione oppure abbinamenti creativi, ideati dai maestri pizzaioli più talentuosi.
La cerimonia del 10 luglio al Teatro Manzoni di Milano condotta da Federico Quaranta, ha incoronato di nuovo due pizzerie con un ex aequo, confermando che le ricette di Francesco Martucci e Diego Vitagliano sono le più interessanti da assaggiare. Al secondo posto si piazza una novità nel panorama meneghino: aperta da poco più di un anno, la pizzeria Confine di Francesco Capece e Mario Ventura ha sorpreso i giudici con le sue degustazioni e gli abbinamenti con pregiate etichette. Chiude il podio Simone Padoan, con la sua pizzeria I Tigli di San Bonifacio.
I premi speciali di 50 Top Pizza Italia 2024
Come se non bastasse la seconda posizione, Confine conquista anche un ambito riconoscimento: quello di Pizzaiolo dell’Anno, conferito al co-founder Francesco Capece che ha portato a Milano il suo modo di intendere la pizza. Il segreto è la sinergia tra la sala e la cucina, oltre all’attenta gestione del rapporto con i produttori, con cui si sono create da subito importanti sinergie.
“Un risultato incredibile e un orgoglio immenso. Con grandi sforzi, in poco più di un anno siamo riusciti a mettere a terra quello che desideravamo, aprire una pizzeria dove far vivere il piacere di stare a tavola, tra impasti, cucina e cantina”, ha commentato il pizzaiolo a seguito della premiazione.
Anche per il secondo premio speciale si resta nel capoluogo lombardo, più precisamente al Dry Milano. La ricetta della Margherita con provola affumicata e pepe nero di Sarawak di Lorenzo Sirabella è stata eletta La Pizza dell’Anno, mentre il locale si è piazzato in settima posizione in classifica.
La top ten delle migliori pizzerie d’Italia
La quarta posizione per il 2024 va a 50 Kalò di Ciro Salvo, a Napoli, mentre al quinto posto si trova Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo, a Roma. Proseguendo, la sesta posizione è de I Masanielli di Sasà Martucci, a Caserta, e la settima al già citato Dry Milano, di Lorenzo Sirabella. All’ottavo posto si trova La Notizia di Enzo Coccia, a Napoli, seguita dalla pizzeria napoletana Salvo di Francesco e Salvatore Salvo. Chiude la top ten la Pizzeria Da Lioniello di Salvatore Lioniello, a Succivo.
La guida di 50 Top Pizza Italia 2024
Composta da 670 indirizzi, la guida 50 Top Pizza Italia 2024 premia le migliori 50 pizzerie d’Italia. Roma è la città con più locali in classifica, con ben 12 presenze, seguita da Napoli con 8 e, al terzo posto, Milano con 5. La regione più rappresentata è la Campania con ben 28 indirizzi, seguita dal Lazio con 15 e dalla Toscana con 10. Ecco qui la classifica completa, con i locali da scegliere per provare le ricette più interessanti d’Italia.
1 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Campania
1 I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Campania
2 Confine – Milano, Lombardia
3 I Tigli – San Bonifacio (VR), Veneto
4 50 Kalò – Napoli, Campania
5 Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio
6 I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta, Campania
7 Dry Milano – Milano, Lombardia
8 La Notizia – Napoli, Campania
9 Salvo – Napoli, Campania
10 Pizzeria Da Lioniello – Succivo (CE), Campania
11 Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta, Campania
12 Pepe in Grani – Caiazzo (CE), Campania
13 180 Grammi Pizzeria Romana – Roma, Lazio
14 Le Grotticelle – Caggiano (SA), Campania
15 La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS), Lombardia
16 Clementina – Fiumicino (RM), Lazio
17 Sestogusto – Torino, Piemonte
18 La Bolla – Caserta, Campania
19 BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido (CZ), Calabria
20 Apogeo – Pietrasanta (LU), Toscana
21 I Vesuviani – Pomigliano d’Arco (NA), Campania
22 Raf Bonetta – Pozzuoli (NA), Campania
23 Denis – Milano, Lombardia
24 Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli, Campania
25 Sbanco – Roma, Lazio
26 Carlo Sammarco Pizzeria – Aversa (CE), Campania
27 Le Parùle – Ercolano (NA), Campania
28 400 Gradi – Lecce, Puglia
29 Modus – Milano, Lombardia
30 La Fenice – Pistoia, Toscana
31 Re | Mi – Sassari, Sardegna
32 ‘O Scugnizzo – Arezzo, Toscana
33 Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Lazio
34 ‘O Fiore Mio – Faenza (RA), Emilia-Romagna
35 Giangi – Arielli (CH), Abruzzo
36 Giovanni Santarpia – Firenze, Toscana
37 Meunier – Corciano (PG), Umbria
38 Saccharum – Altavilla Milicia (PA), Sicilia
39 San Martino – Pizza & Bolle – Roma, Lazio
40 I Borboni – Pontecagnano Faiano (SA), Campania
41 La Gatta Mangiona – Roma, Lazio
42 Officine del Cibo – Sarzana (SP), Liguria
43 Il Segreto di Pulcinella – Montesarchio (BN), Campania
44 Allegrìo – Roma, Lazio
45 Fandango – Potenza, Basilicata
46 Sant’Isidoro – Pizza & Bolle – Roma, Lazio
47 Bosco – Tempio Pausania (SS), Sardegna
48 Gigi Pipa – Este (PD), Veneto
49 L’Orso – Messina, Sicilia
50 Grigoris – Mestre (VE), Veneto