Le migliori pizzerie d’Italia… sono due in ex aequo

Come ogni anno, luglio è il mese in cui 50 Top Pizza svela i locali migliori d’Italia, da visitare per provare ricette della tradizione oppure abbinamenti creativi, ideati dai maestri pizzaioli più talentuosi.

La cerimonia del 10 luglio al Teatro Manzoni di Milano condotta da Federico Quaranta, ha incoronato di nuovo due pizzerie con un ex aequo, confermando che le ricette di Francesco Martucci e Diego Vitagliano sono le più interessanti da assaggiare. Al secondo posto si piazza una novità nel panorama meneghino: aperta da poco più di un anno, la pizzeria Confine di Francesco Capece e Mario Ventura ha sorpreso i giudici con le sue degustazioni e gli abbinamenti con pregiate etichette. Chiude il podio Simone Padoan, con la sua pizzeria I Tigli di San Bonifacio.

I premi speciali di 50 Top Pizza Italia 2024



Premiazione 50 Top Pizza

Come se non bastasse la seconda posizione, Confine conquista anche un ambito riconoscimento: quello di Pizzaiolo dell’Anno, conferito al co-founder Francesco Capece che ha portato a Milano il suo modo di intendere la pizza. Il segreto è la sinergia tra la sala e la cucina, oltre all’attenta gestione del rapporto con i produttori, con cui si sono create da subito importanti sinergie.

“Un risultato incredibile e un orgoglio immenso. Con grandi sforzi, in poco più di un anno siamo riusciti a mettere a terra quello che desideravamo, aprire una pizzeria dove far vivere il piacere di stare a tavola, tra impasti, cucina e cantina”, ha commentato il pizzaiolo a seguito della premiazione.



Diego Vitagliano

Anche per il secondo premio speciale si resta nel capoluogo lombardo, più precisamente al Dry Milano. La ricetta della Margherita con provola affumicata e pepe nero di Sarawak di Lorenzo Sirabella è stata eletta La Pizza dell’Anno, mentre il locale si è piazzato in settima posizione in classifica.

La top ten delle migliori pizzerie d’Italia



Migliore pizza dell’anno, Dry Milano

La quarta posizione per il 2024 va a 50 Kalò di Ciro Salvo, a Napoli, mentre al quinto posto si trova Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo, a Roma. Proseguendo, la sesta posizione è de I Masanielli di Sasà Martucci, a Caserta, e la settima al già citato Dry Milano, di Lorenzo Sirabella. All’ottavo posto si trova La Notizia di Enzo Coccia, a Napoli, seguita dalla pizzeria napoletana Salvo di Francesco e Salvatore Salvo. Chiude la top ten la Pizzeria Da Lioniello di Salvatore Lioniello, a Succivo.

La guida di 50 Top Pizza Italia 2024



Dry Milano

Composta da 670 indirizzi, la guida 50 Top Pizza Italia 2024 premia le migliori 50 pizzerie d’Italia. Roma è la città con più locali in classifica, con ben 12 presenze, seguita da Napoli con 8 e, al terzo posto, Milano con 5. La regione più rappresentata è la Campania con ben 28 indirizzi, seguita dal Lazio con 15 e dalla Toscana con 10. Ecco qui la classifica completa, con i locali da scegliere per provare le ricette più interessanti d’Italia.

1 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Campania

1 I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Campania

2 Confine – Milano, Lombardia

3 I Tigli – San Bonifacio (VR), Veneto

4 50 Kalò – Napoli, Campania

5 Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio

6 I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta, Campania

7 Dry Milano – Milano, Lombardia

8 La Notizia – Napoli, Campania

9 Salvo – Napoli, Campania

10 Pizzeria Da Lioniello – Succivo (CE), Campania

11 Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta, Campania

12 Pepe in Grani – Caiazzo (CE), Campania

13 180 Grammi Pizzeria Romana – Roma, Lazio

14 Le Grotticelle – Caggiano (SA), Campania

15 La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS), Lombardia

16 Clementina – Fiumicino (RM), Lazio

17 Sestogusto – Torino, Piemonte

18 La Bolla – Caserta, Campania

19 BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido (CZ), Calabria

20 Apogeo – Pietrasanta (LU), Toscana

21 I Vesuviani – Pomigliano d’Arco (NA), Campania

22 Raf Bonetta – Pozzuoli (NA), Campania

23 Denis – Milano, Lombardia

24 Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli, Campania

25 Sbanco – Roma, Lazio

26 Carlo Sammarco Pizzeria – Aversa (CE), Campania

27 Le Parùle – Ercolano (NA), Campania

28 400 Gradi – Lecce, Puglia

29 Modus – Milano, Lombardia

30 La Fenice – Pistoia, Toscana

31 Re | Mi – Sassari, Sardegna

32 ‘O Scugnizzo – Arezzo, Toscana

33 Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Lazio

34 ‘O Fiore Mio – Faenza (RA), Emilia-Romagna

35 Giangi – Arielli (CH), Abruzzo

36 Giovanni Santarpia – Firenze, Toscana

37 Meunier – Corciano (PG), Umbria

38 Saccharum – Altavilla Milicia (PA), Sicilia

39 San Martino – Pizza & Bolle – Roma, Lazio

40 I Borboni – Pontecagnano Faiano (SA), Campania

41 La Gatta Mangiona – Roma, Lazio

42 Officine del Cibo – Sarzana (SP), Liguria

43 Il Segreto di Pulcinella – Montesarchio (BN), Campania

44 Allegrìo – Roma, Lazio

45 Fandango – Potenza, Basilicata

46 Sant’Isidoro – Pizza & Bolle – Roma, Lazio

47 Bosco – Tempio Pausania (SS), Sardegna

48 Gigi Pipa – Este (PD), Veneto

49 L’Orso – Messina, Sicilia

50 Grigoris – Mestre (VE), Veneto