Le migliori pizzerie d’Italia… sono due in ex aequo

di Penelope Vaglini

50 Top Pizza svela la classifica delle migliori pizzerie con un ex aequo al primo posto. I Masanielli di Francesco Martucci e Diego Vitagliano Pizzeria si dividono la prima posizione.

Come ogni anno, luglio è il mese in cui 50 Top Pizza svela i locali migliori d’Italia, da visitare per provare ricette della tradizione oppure abbinamenti creativi, ideati dai maestri pizzaioli più talentuosi.

La cerimonia del 10 luglio al Teatro Manzoni di Milano condotta da Federico Quaranta, ha incoronato di nuovo due pizzerie con un ex aequo, confermando che le ricette di Francesco Martucci e Diego Vitagliano sono le più interessanti da assaggiare. Al secondo posto si piazza una novità nel panorama meneghino: aperta da poco più di un anno, la pizzeria Confine di Francesco Capece e Mario Ventura ha sorpreso i giudici con le sue degustazioni e gli abbinamenti con pregiate etichette. Chiude il podio Simone Padoan, con la sua pizzeria I Tigli di San Bonifacio.

I premi speciali di 50 Top Pizza Italia 2024

50-top-pizza-italia-icon
Premiazione 50 Top Pizza

Come se non bastasse la seconda posizione, Confine conquista anche un ambito riconoscimento: quello di Pizzaiolo dell’Anno, conferito al co-founder Francesco Capece che ha portato a Milano il suo modo di intendere la pizza. Il segreto è la sinergia tra la sala e la cucina, oltre all’attenta gestione del rapporto con i produttori, con cui si sono create da subito importanti sinergie.

“Un risultato incredibile e un orgoglio immenso. Con grandi sforzi, in poco più di un anno siamo riusciti a mettere a terra quello che desideravamo, aprire una pizzeria dove far vivere il piacere di stare a tavola, tra impasti, cucina e cantina”, ha commentato il pizzaiolo a seguito della premiazione.

migliori-pizzerie-d'italia-diego-vitagliano-icon-magazine
Diego Vitagliano

Anche per il secondo premio speciale si resta nel capoluogo lombardo, più precisamente al Dry Milano. La ricetta della Margherita con provola affumicata e pepe nero di Sarawak di Lorenzo Sirabella è stata eletta La Pizza dell’Anno, mentre il locale si è piazzato in settima posizione in classifica.

La top ten delle migliori pizzerie d’Italia

Margherita-Provola-Affumicata-&-Pepe-Nero-di-Sarawak-icon-magazine
Migliore pizza dell’anno, Dry Milano

La quarta posizione per il 2024 va a 50 Kalò di Ciro Salvo, a Napoli, mentre al quinto posto si trova Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo, a Roma. Proseguendo, la sesta posizione è de I Masanielli di Sasà Martucci, a Caserta, e la settima al già citato Dry Milano, di Lorenzo Sirabella. All’ottavo posto si trova La Notizia di Enzo Coccia, a Napoli, seguita dalla pizzeria napoletana Salvo di Francesco e Salvatore Salvo. Chiude la top ten la Pizzeria Da Lioniello di Salvatore Lioniello, a Succivo.

La guida di 50 Top Pizza Italia 2024

migliori-pizzerie-d'italia-icon-magazine
Dry Milano

Composta da 670 indirizzi, la guida 50 Top Pizza Italia 2024 premia le migliori 50 pizzerie d’Italia. Roma è la città con più locali in classifica, con ben 12 presenze, seguita da Napoli con 8 e, al terzo posto, Milano con 5. La regione più rappresentata è la Campania con ben 28 indirizzi, seguita dal Lazio con 15 e dalla Toscana con 10. Ecco qui la classifica completa, con i locali da scegliere per provare le ricette più interessanti d’Italia.

1          Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Campania

1          I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Campania

2          Confine – Milano, Lombardia

3          I Tigli – San Bonifacio (VR), Veneto

4          50 Kalò – Napoli, Campania

5          Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio

6          I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta, Campania

7          Dry Milano – Milano, Lombardia

8          La Notizia – Napoli, Campania

9          Salvo – Napoli, Campania

10        Pizzeria Da Lioniello – Succivo (CE), Campania

11        Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta, Campania

12        Pepe in Grani – Caiazzo (CE), Campania

13        180 Grammi Pizzeria Romana – Roma, Lazio

14        Le Grotticelle – Caggiano (SA), Campania

15        La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS), Lombardia

16        Clementina – Fiumicino (RM), Lazio

17        Sestogusto – Torino, Piemonte

18        La Bolla – Caserta, Campania

19        BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido (CZ), Calabria

20        Apogeo – Pietrasanta (LU), Toscana

21        I Vesuviani – Pomigliano d’Arco (NA), Campania

22        Raf Bonetta – Pozzuoli (NA), Campania

23        Denis – Milano, Lombardia

24        Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli, Campania

25        Sbanco – Roma, Lazio

26        Carlo Sammarco Pizzeria – Aversa (CE), Campania

27        Le Parùle – Ercolano (NA), Campania

28        400 Gradi – Lecce, Puglia

29        Modus – Milano, Lombardia

30        La Fenice – Pistoia, Toscana

31        Re | Mi – Sassari, Sardegna

32        ‘O Scugnizzo – Arezzo, Toscana

33        Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Lazio

34        ‘O Fiore Mio – Faenza (RA), Emilia-Romagna

35        Giangi – Arielli (CH), Abruzzo

36        Giovanni Santarpia – Firenze, Toscana

37        Meunier – Corciano (PG), Umbria

38        Saccharum – Altavilla Milicia (PA), Sicilia

39        San Martino – Pizza & Bolle – Roma, Lazio

40        I Borboni – Pontecagnano Faiano (SA), Campania

41        La Gatta Mangiona – Roma, Lazio

42        Officine del Cibo – Sarzana (SP), Liguria

43        Il Segreto di Pulcinella – Montesarchio (BN), Campania

44        Allegrìo – Roma, Lazio

45        Fandango – Potenza, Basilicata

46        Sant’Isidoro – Pizza & Bolle – Roma, Lazio

47        Bosco – Tempio Pausania (SS), Sardegna

48        Gigi Pipa – Este (PD), Veneto

49        L’Orso – Messina, Sicilia

50        Grigoris – Mestre (VE), Veneto

