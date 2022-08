Il Teatro Mercadante di Napoli è stato da pochi giorni luogo della premiazione di 50 Top Pizza Italia 2022, classifica a cui va il merito di riunire i migliori locali che fanno della ricerca e della qualità il proprio mantra. Non c’è da stupirsi quindi se si tratta del ranking più quotato al mondo, al quale si affidano palati italiani e internazionali quando arriva il momento di scegliere dove prenotare. Fondata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, 50 Top Pizza è una vera e propria guida consultabile gratuitamente online, con oltre 500 schede sempre aggiornate a disposizione di chiunque voglia saperne di più su uno specifico locale.

Quali sono le migliori pizzerie d'Italia

Seu Pizza Illuminati

Diventata un appuntamento fisso annuale, la lista 50 Top racchiude il gotha delle pizzerie d’Italia, identificando cinquanta indirizzi di eccellenza sparsi in tutte le regioni italiane. Per il quarto anno di seguito è I Masanielli – Francesco Martucci a conquistare il primo posto con il suo articolato progetto gastronomico, mentre al locale di Caserta seguono 50 Kalò di Ciro Salvo e 10 Diego Vitagliano Pizzeria, entrambi a Napoli. Al quarto posto c’è Simone Padoan con I Tigli di San Bonifacio in provincia di Verona, seguito da Francesco & Salvatore Salvo a Napoli, Seu Pizza Illuminati a Roma e, al settimo posto, ancora l’indirizzo napoletano di La Notizia 94. Il capoluogo lombardo si conferma nella top ten grazie al lavoro del giovane pizzaiolo Lorenzo Sirabella al Dry Milano, mentre al decimo posto c’è la novità casertana Cambia-Menti di Ciccio Vitiello dove il giovanissimo pizzaiolo propone pizza al trancio, in teglia e fritta, disponibili anche all’interno di un percorso degustazione.

Premi speciali 2022

Denis, Pizza di Montagna

Oltre alla decima posizione in classifica, Ciccio Vitiello ha anche conquistato il titolo di Pizza dell’Anno con una ricetta provocatoria e divertente. Si chiama “Recensione Negativa” ed è caratterizzata da una polvere di olive nere che, frapponendosi tra il piatto e la base della pizza, riproduce visivamente l’effetto di un impasto bruciato. Il Pizzaiolo dell’Anno è Jacopo Mercurio di 180g Pizzeria Romana mentre il giovane da tenere d’occhio è Davide Ruotolo di Palazzo Petrucci Pizzeria. La Performance dell’Anno è di Denis Lovatel, che ha recentemente portato a Milano la sua pizza di montagna, oltre a conquistare (insieme ad altri sette locali italiani) il premio Forno Verde 2022 per l’impegno sostenibile.

La classifica completa delle migliori 50 pizzerie d'Italia

Pizzeria Salvo, Napoli

Chi si trova in Campania, nel Lazio e in Lombardia ha l’imbarazzo della scelta, ma anche le altre regioni non scherzano. Ecco dunque la classifica delle cinquanta migliori pizzerie d’Italia del 2022.

1. I Masanielli - Francesco Martucci – Caserta, Campania

2. 50 Kalò – Napoli, Campania

3. 10 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Campania

4. I Tigli – San Bonifacio (VR), Veneto

5. Francesco & Salvatore Salvo – Napoli, Campania

6. Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio

7. La Notizia 94 – Napoli, Campania

8. 180g Pizzeria Romana – Roma, Lazio

9. Dry Milano – Milano, Lombardia

10. Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta, Campania

11. I Masanielli - Sasà Martucci – Caserta, Campania

12. Le Grotticelle – Caggiano (SA), Campania

13. Qvinto – Roma, Lazio

14. Pepe in Grani – Caiazzo (CE), Campania

15. Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 – Frattamaggiore (NA), Campania

16. 'O Scugnizzo – Arezzo, Toscana

17. Crosta – Milano, Lombardia

18. Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Lazio

19. Apogeo – Pietrasanta (LU), Toscana

20. La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS), Lombardia

21. Patrick Ricci - Terra, Grani, Esplorazioni – San Mauro Torinese (TO), Piemonte

22. Pizzeria Panetteria Bosco – Tempio Pausania (SS), Sardegna

23. 400 Gradi – Lecce, Puglia

24. Denis – Milano, Lombardia

25. Pizzeria Da Lioniello – Succivo (CE), Campania

26. Enosteria Lipen – Triuggio (MB), Lombardia

27. Officine del Cibo – Sarzana (SP), Liguria

28. L'Orso – Messina, Sicilia

29. Sbanco – Roma, Lazio

30. Frumento – Acireale (CT), Sicilia

31. La Braciera – Palermo, Sicilia

32. Fandango – Potenza, Basilicata

33. Il Vecchio e il Mare – Firenze, Toscana

34. Pizzeria Le Parùle – Ercolano (NA), Campania

35. Giovanni Santarpia – Firenze, Toscana

36. Giangi Pizza e Ricerca – Arielli (CH), Abruzzo

37. BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido (CZ), Calabria

38. I Borboni Pizzeria – Pontecagnano Faiano (SA), Campania

39. Sant'Isidoro - Pizza & Bolle – Roma, Lazio

40. 'O Fiore Mio – Faenza (RA), Emilia-Romagna

41. Grigoris – Mestre (VE), Veneto

42. Modus – Milano, Lombardia

43. Pizzeria Gigi Pipa – Este (PD), Veneto

44. Maiori – Cagliari, Sardegna

45. Luppolo & Farina – Latiano (BR), Puglia

46. Antica Friggitoria Masardona Roma – Roma, Lazio

47. Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli, Campania

48. Pizzeria Chicco – Colle di Val d'Elsa (SI), Toscana

49.Giotto Pizzeria – Bistrot – Firenze, Toscana

50. Guglielmo & Enrico Vuolo – Verona, Veneto