Pasqua e Pasquetta 2024: gli immancabili a tavola

Un po’ in anticipo rispetto allo scorso anno, le vacanze pasquali sono sempre più vicine. Oltre a offrire la possibilità di trascorrere del tempo con amici e parenti, aprono le porte a degustazioni dei tipici dolci del periodo. Tra colombe e lievitati particolari, la tavola si riempie di dolcezza con uova di cioccolato decorate dai migliori maestri pasticceri d’Italia. Per non parlare delle bottiglie speciali per accompagnare le ricette tipiche di ogni regione. Ecco quindi una guida per selezionare gli immancabili per Pasqua e Pasquetta 2024.

I migliori lievitati di Pasqua 2024, bussola a sud





1 / 2 Tomarchio



2 / 2 Bonfissuto

È un tripudio di pistacchio la colomba di Tomarchio, realizzata artigianalmente con un soffice impasto e rigorosamente senza canditi. La copertura è in cioccolato, pistacchi interi e granella di zucchero, mentre la crema spalmabile al pistacchio siciliano arricchisce di gusto ogni morso. Sempre dalle terre siciliane arriva la colomba al caramello salato di Bonfissuto, realizzata con lievitazione naturale e ricoperta di glassa di cioccolato al caramello. Completata con cristalli di sale di Mozia, il suo impasto è ricco di gocce al caramello salato.





1 / 2 Pistì



2 / 2 Vincente Delicacies

A Bronte, il laboratorio artigianale di Pistì propone tre nuove creazioni lievitate per la Pasqua 2024. La più creativa è la colomba al pistacchio, ananas e albicocca, realizzata artigianalmente con 36 ore di lievitazione, nel cui impasto si nascondono canditi di frutta tropicale e albicocca. Anche Vincente Delicacies punta sull’oro verde siciliano, con la sua colomba alla pesca, cioccolato extra fondente 70% e pistacchio. Qui la glassa di zucchero e pistacchio e il cacao extra fondente rendono ogni morso avvolgente, con un piacevole contrasto che chiama il bis.

I lievitati del nord





1 / 2 Davide Longoni



2 / 2 Pasticceria Martesana

Tra le novità della Pasqua 2024, la storica Pasticceria Martesana di Milano propone la pastiera napoletana alta realizzata su base tonda, fedele all’originale tranne che per la frolla (al burro invece che allo strutto). Per chi non rinuncia al lievitato pasquale, c’è la colomba al cioccolato e frutti rossi, con il suo impasto ai frutti di bosco-semi canditi, gocce di cioccolato e confettura di lamponi, che si trovano anche nella frolla di copertura con zucchero cristallizzato. Dal capoluogo lombardo arriva anche la colomba classica di Davide Longoni, realizzata dal capo pasticcere Mauro Iannantuoni e dal team, perfezionando la ricetta del maestro panificatore. L’impasto con lievito madre e mieli di agrumi Thun, le zest di bergamotto e le mandorle abruzzesi, sono esaltati dai canditi di arance calabresi bio, coltivati dall’associazione Sos Rosarno attiva contro il caporalato.





1 / 2 Lorenzetti



2 / 2 Pasticceria Tabiano

La Pasticceria Tabiano, storico indirizzo aperto da Claudio Gatti a Tabiano Terme e conosciuto per la sua focaccia, approfitta delle feste pasquali per lanciare la colomba all’olio extravergine d’oliva italiano, al cui interno si trovano olive candite e scorze di limone bagnate al limoncello.

Infine, per chi non rinuncia al gusto del Gianduia, c’è la colomba artigianale di Pasticceria Lorenzetti. La ricetta integra nell’impasto lievito madre naturale il miele Thun della Val di Non e nocciole del Piemonte. Il tutto avvolto da una glassa al cioccolato fondente e nocciola Igp.

Le tradizioni della Pasqua tra colombe e sfogliatelle





1 / 2 Dolce & Gabbana e Fiasconaro



2 / 2 Lisita

La Colomba alle Mandorle di Sicilia ricetta tradizionale, è il fiore all’occhiello di Fiasconaro, che anche quest’anno collabora con Dolce & Gabbana dando vita a latte da collezione. Il lievitato è irresistibile grazie ai canditi freschi d’arancia di Sicilia e alla copertura di glassa e mandorle. Infine, la Pasticceria Lisita rende omaggio al patrimonio gastronomico campano con una sfogliatella farcita di casatiello. Il ripieno della tradizione ai salumi, formaggio e pepe, contrasta con gli strati croccanti del guscio esterno in una combinazione che ricorda Napoli a ogni morso.

Largo al cioccolato



Enrico Rizzi

Il pasticcere milanese Enrico Rizzi punta tutto sul colore. Per la Pasqua 2024 offre agli amanti del cioccolato una selezione di uova artistiche e piccole selezioni di ovetti. Il più prezioso è l’Uovo foglia d’oro con base al cacao fondente e ricoperto di foglia d’oro, oppure il Sinfonia Maracaibo dal guscio diviso a metà: una parte è al cioccolato al latte e una al frutto della passione.





1 / 2 Guido Gobino



2 / 2 Giraudi

Anche Guido Gobino svela una collezione racchiusa in packaging dalla vivace grafica colorata. Presenta infatti la nuova versione del celebre N’uovo bistrato con interno al cioccolato al lampone ed esterno di cacao fondente extra bitter blend 63%, dal guscio decorato a mano. Giraudi, cioccolateria artigianale di Castellazzo Bormida in provincia di Alessandria, per Pasqua propone le sue nuove uova decorate con frutta secca. Mandorle, pistacchi di Sicilia e limone candito sono incastonati a mano nel guscio al cioccolato fondente 61%.

Sorsi di Pasqua





1 / 2 Nespresso



2 / 2 Le Crocina

Oltre a regalare un sorso di ottimo caffè, la nuova Vividà per la linea Vertuo di Nespresso offre a chi la consuma il 32% dei valori nutritivo di riferimento giornalieri di Vitamina B12. Questo significa che, nella tazza si concentrano gusto e benessere, grazie al nutriente capace di contribuire alla normale funzione del sistema immunitario. Le note di cereali e biscotto completano il profilo aromatico della miscela, racchiusa in capsule dal colore rosa, in pendant con la primavera. Tra i rossi da stappare sul telo da picnic spicca Le Crocine, Toscana Igt blend di Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot, dal naso fruttato e dal sorso vellutato, con un finale fresco.





1 / 2 Frescobaldi



2 / 2 Ruggeri

Per chi non rinuncia alle bollicine, Frescobaldi propone l’annata 2019 di Leonia Pomino Rosé, realizzato con 100% uve Pinot Nero raccolte e selezionate a mano. L’etichetta è una dedica a Leonia Frescobaldi, a cui va il merito di ver piantato le prime uve di Chardonnay e Pinot Noir in Toscana più di 150 anni fa. Giustino B. di Ruggeri è invece la bottiglia di bollicine premium di Prosecco Superiore Docg da portare a tavola per il pranzo di Pasqua 2024. Oltre all’abbinamento con le ricette della tradizione, l’acquisto della bottiglia consente di avere uno sconto esclusivo per l’experience in cantina presso la sede della cantina, nel cuore della Valdobbiadene.





1 / 2 Comte de Montaigne



2 / 2 Zacapa Rum, Carlo Cracco

Il Rosé Grand Réserve di Comte de Montaigne è un audace rosé “de saignée”, che rappresenta il tipico stile della maison. Dai sentori fruttati di lamponi e ribes, al sorso svela note di frutta matura che persistono nel lungo finale fresco e raffinato. Prosegue infine la collaborazione tra Carlo Cracco e Rum Zacapa. Una gift box unisce una bottiglia di Centenario 23 e i dolci realizzati nel laboratorio di pasticceria dello chef come i baci e piccole uova al cioccolato. Si chiama Lips to Soul ed è un vero e proprio viaggio sensoriale.