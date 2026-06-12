Alfa Romeo alla 1000 Miglia 2026, tra storia e innovazione

La 1000 Miglia è una delle manifestazioni più iconiche dell’automobilismo mondiale e anche nel 2026 Alfa Romeo si conferma protagonista assoluta. Alla partenza della 44ª edizione della rievocazione storica della celebre corsa, il marchio del Biscione è infatti quello più rappresentato in gara con 50 vetture schierate lungo il percorso che, partendo da Brescia, attraverserà alcune delle località più suggestive d’Italia prima del ritorno previsto il 13 giugno.

Tra gli oltre 400 esemplari storici provenienti da 33 Paesi spicca l’Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1956, appartenente alla collezione Heritage Hub Italy e normalmente esposta al Museo Storico Alfa Romeo di Arese. A guidarla sarà un equipaggio composto da alcuni membri dei Subsonica, rafforzando una collaborazione che unisce due eccellenze torinesi all’insegna di innovazione, stile e passione.





La 1900 Super Sprint, icona degli anni Cinquanta

Tra le vetture più eleganti mai prodotte dal marchio, la 1900 Super Sprint rappresenta una delle espressioni più raffinate del gran turismo italiano. Carrozzata da Touring Superleggera e spinta da un motore quattro cilindri bialbero da 1.975 cc e 115 CV, era l’auto prediletta dai gentleman driver degli anni Cinquanta. Tra il 1955 e il 1958 ne furono realizzati meno di 600 esemplari, oggi tra i più ricercati dai collezionisti.





Un legame che ha fatto la storia

La presenza di Alfa Romeo alla 1000 Miglia non è soltanto simbolica. Tra il 1927 e il 1957 il marchio conquistò undici vittorie assolute nella corsa, incluse sette consecutive tra il 1932 e il 1938, un record che resta ancora oggi imbattuto. La prima affermazione arrivò nel 1928 grazie a Giuseppe Campari e Giulio Ramponi sulla leggendaria 6C 1500 Super Sport, una delle vetture che hanno contribuito a costruire il mito sportivo del Biscione.





Debutta la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa

La 1000 Miglia 2026 segna anche il debutto dinamico della nuova Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, serie limitata nata dalla partnership tra Alfa Romeo e il team Luna Rossa in vista della prossima America’s Cup. Realizzata in appena dieci esemplari, già tutti venduti, è il primo progetto sviluppato all’interno dell’universo BOTTEGAFUORISERIE dedicato alla personalizzazione più esclusiva del marchio.

La vettura si distingue per una configurazione aerodinamica specifica, una livrea ispirata all’imbarcazione Luna Rossa e numerosi dettagli esclusivi che richiamano il mondo della vela ad alte prestazioni.

Per Alfa Romeo la partecipazione alla 1000 Miglia continua così a rappresentare molto più di una semplice presenza in gara: è l’occasione per celebrare una storia sportiva unica e, allo stesso tempo, mostrare come tradizione e innovazione possano ancora viaggiare insieme.