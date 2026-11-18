Il talento non manca, ma non sempre ha le occasioni per emergere. A volte basta uno spazio in cui sperimentare, un linguaggio attraverso cui esprimersi o qualcuno disposto a riconoscere una capacità ancora tutta da scoprire. È da questa consapevolezza che prende forma il nuovo capitolo della collaborazione tra Fondazione Bvlgari e Save the Children, una partnership nata nel 2009 che oggi rinnova il proprio impegno in Italia, mettendo l'arte e la creatività al servizio delle nuove generazioni.

Diciassette anni di collaborazione e oltre 2,5 milioni di bambini raggiunti

I numeri raccontano la dimensione di questo percorso: in diciassette anni sono stati raccolti oltre 130 milioni di dollari e raggiunti più di 2,5 milioni di bambini nel mondo. Un risultato reso possibile anche dalla collezione di cinque gioielli in argento dedicata a Save the Children, per la quale viene devoluta una donazione di 100 euro per ogni pezzo venduto.

Le risorse hanno contribuito a sostenere progetti dedicati all'istruzione, all'empowerment dei giovani, agli interventi nelle situazioni di emergenza e al contrasto della povertà. Un impegno che nel tempo ha ampliato il proprio raggio d'azione, trasformando una collaborazione tra il mondo del lusso e quello della solidarietà in un programma di interventi concreti.

Masterclass fumetto Ostia

Da Ostia a cinque nuovi territori italiani

In Italia, uno dei risultati più significativi di questo percorso è il Punto Luce delle Arti e dei Mestieri di Ostia, sul litorale romano. Uno spazio gratuito dedicato a bambini e adolescenti, dove la creatività diventa un'occasione di crescita personale e condivisione. Attraverso laboratori ed esperienze artistiche, i ragazzi possono avvicinarsi a linguaggi differenti, dare forma alle proprie emozioni, sviluppare fiducia in sé stessi e scoprire inclinazioni e capacità. L'arte, in questo contesto, supera i confini dell'attività educativa per diventare uno strumento di inclusione, relazione e contrasto alla povertà educativa. È proprio dall'esperienza di Ostia che nasce la nuova fase del progetto. Grazie a una donazione di Fondazione Bvlgari, il modello del Punto Luce delle Arti verrà esteso ad altri cinque centri della rete nazionale di Save the Children, che operano nei quartieri e nelle periferie maggiormente svantaggiati.

Masterclass fumetti

Le nuove attività coinvolgeranno Torre Maura, a Roma, il quartiere Zisa di Palermo, L'Aquila, Prato e San Luca, nella Locride. I bambini e gli adolescenti tra i 6 e i 17 anni potranno partecipare gratuitamente a laboratori di pittura, fumetto, musica, teatro-danza, hip hop, cinema e arti manipolative.

Discipline diverse, unite dalla possibilità di offrire ai più giovani luoghi sicuri in cui sperimentare, collaborare e trovare una propria voce. L'obiettivo è moltiplicare le occasioni di apprendimento e permettere a ciascuno di confrontarsi con nuove esperienze, al di là delle condizioni sociali ed economiche di partenza.

Nicolas Maupas e i ragazzi durante la masterclass cinema

Il valore di una partnership che guarda al futuro

Il nuovo capitolo della collaborazione è stato condiviso anche attraverso due incontri, a Roma e Milano, che hanno riunito amici del brand e sostenitori di Save the Children. Occasioni per raccontare i risultati raggiunti e coinvolgere una community più ampia in un percorso che punta a raggiungere un numero sempre maggiore di bambini e adolescenti.

Dopo diciassette anni, la partnership tra Fondazione Bvlgari e Save the Children continua così a evolversi, passando dal sostegno a programmi internazionali alla creazione di nuove opportunità educative sul territorio. Perché investire nella creatività significa anche offrire ai più giovani strumenti per conoscersi, acquisire fiducia e immaginare percorsi diversi. E perché il futuro di un talento non dovrebbe dipendere dal luogo in cui nasce, ma dalle possibilità che gli vengono offerte.