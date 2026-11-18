C’è una nuova faccia sui cartelloni pubblicitari di Calvin Klein. È quella di Jude Bellingham, centrocampista ventitreenne del Real Madrid e della nazionale inglese, fotografato da Oliver Hadlee Pearch con addosso i boxer del marchio americano. Una campagna che non è passata inosservata e che ha mandato in tilt i social, come era già successo con Jeremy Allen White e Bad Bunny. Questa volta, però, la mia mente da Millennial si è posta una domanda improvvisa: siamo davanti al David Beckham della Gen Z?

Il paragone richiede una premessa: Beckham ha contribuito a definire il modello del calciatore-icona, mentre Bellingham lo eredita e lo porta nell'era digitale. Ma d’altronde ogni generazione, inglese e non solo, si sceglie un calciatore da appendere in camera. Chi è cresciuto negli anni Novanta aveva Beckham. Chi è cresciuto sui social ha Jude Bellingham, e il poster lo ha sostituito con un follow su Instagram.

Calvin Klein

A novembre il passaggio di consegne si è visto a occhio nudo. Dal 2 del mese Bellingham è in intimo sui cartelloni di Calvin Klein, a Londra come a New York. Dal 10 è sulla copertina di dicembre di British Vogue, primo calciatore a comparirci da solo, con tanto di poster staccabile all'interno. Domenica 15, a Madrid, ha servito l'assist del terzo gol nel 3-2 con cui l'Inghilterra ha battuto la Spagna campione del mondo, che non perdeva da 43 partite. Per lui è il settimo assist del 2026 in nazionale, primato inglese in un anno solare. Il record precedente, sei, apparteneva a tre giocatori. Uno, indovinate un po', era proprio Beckham.

Fenomeno Bellingham, dal campo alla moda

Il salto di scala è arrivato in estate, ai Mondiali. L'Inghilterra ha chiuso terza, miglior piazzamento dal 1966, e Bellingham ha segnato sette gol. Nessun inglese ne aveva mai fatti tanti in un solo Mondiale: Gary Lineker e Harry Kane si erano fermati a sei. Meglio di lui, nel torneo, hanno fatto solo Kylian Mbappé e Lionel Messi. Con le doppiette a Messico e Norvegia è diventato il primo giocatore dai tempi di Maradona, nel 1986, a segnare due gol in due partite consecutive a eliminazione diretta. Fuori dal campo i numeri hanno seguito la stessa curva. Secondo la piattaforma di analisi Social Blade, nei trenta giorni del torneo il suo profilo Instagram ha guadagnato quasi nove milioni di follower. Oggi sono 56,7 milioni. Qualcuno lo ha definito la cosa migliore capitata all'Inghilterra dopo gli One Direction.

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La moda, però, era arrivata prima del Mondiale. Il primo marchio a metterlo in una campagna è stato Skims, la linea di intimo e abbigliamento fondata da Kim Kardashian: nel giugno 2024, alla vigilia dell'Europeo, Bellingham ha posato in boxer per la collezione uomo. La prima maison a corteggiarlo è stata invece Louis Vuitton. Nel giugno 2023 era in prima fila a Parigi al debutto di Pharrell Williams come direttore creativo dell'uomo, pochi mesi dopo si è presentato alla cerimonia del Pallone d'Oro con un abito su misura della casa. Il 16 agosto 2024 il rapporto è diventato ufficiale: Louis Vuitton lo ha nominato ambassador con il titolo di «Friend of the House» e lo ha fatto fotografare da Gabriel Moses nella sua esultanza a braccia aperte. Sul versante sportivo lo accompagna Adidas, che lo ha sotto contratto da quando aveva 16 anni e nel 2024 gli ha dedicato una linea di abbigliamento.

Dopo il Mondiale si è aggiunto Calvin Klein. Che, a essere onesti, non si fa mai scappare il sex symbol del momento. La campagna per la linea Icon Cotton Stretch è stata scattata a Madrid in agosto, poche settimane dopo il torneo, da Oliver Hadlee Pearch. In uno scatto Bellingham rifà la stessa esultanza, questa volta in boxer. Lo slogan è «the icon underneath», l'icona che sta sotto. Launchmetrics, società che misura il ritorno mediatico delle campagne di moda, ha stimato in 35,8 milioni di dollari il valore generato nelle prime 48 ore. Sulla piattaforma di shopping Lyst le ricerche di intimo Calvin Klein sono salite del 25 per cento. Poi torna in Louis Vuitton sulla copertina di British Vogue, fotografata da Alasdair McLellan. Le stime della stampa finanziaria americana attribuiscono a Bellingham 45 milioni di dollari di guadagni nel 2026, ottavo calciatore più pagato al mondo.

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La fama c'è, le copertine pure. La moda è al suo fianco e il suo seguito lo adora. Adesso resta solo da capire se riuscirà a costruire un'eredità culturale altrettanto duratura com l'ex collega. Impresa ardua nonostante le rosee premesse. Per ora, tra una rovesciata decisiva, una prima fila a Parigi e una campagna in boxer, Jude Bellingham ha già conquistato un posto nell'immaginario collettivo. E il calcio, ancora una volta, ha trovato il suo nuovo sex symbol.