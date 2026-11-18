Il 19 novembre Hunger Games tornerà in sala, lo farà con il primo episodio di una nuova saga prequel, ambientata 24 anni prima del film che rese Jennifer Lawrence una diva internazionale."Hunger Games - L'alba sulla mietitura", diretto da Francis Lawrence, ci porterà nei 50° giochi voluti da Panem, a scoprire come il giovane Haymitch Abernath sia riuscito a trionfare. Si tratta anche del ritorno di un tipo particolare di fantascienza, quella basata su una distopia che si alimenta con giochi, eventi, narrazione mediatica, e che è stata creata per il pubblico più giovane. Quella che segue, è una lista di 8 film imperdibili per chi non vede l'ora di tornare nell'arena sotto lo sguardo del Presidente Snow.

"Divergent" (2014)

Shailene Woodley e Theo James in una scena di "Divergent". ©2013 Summit Entertainment, LLC



Contemporaneamente alle avventure di Katniss, arrivò in sala anche "Divergent", tratto dai romanzi di Veronica Roth. Diretto da Neil Burger, fu uno dei tentativi più ambiziosi di replicare il successo di "Hunger Games". Qui abbiamo un'ambientazione diversa, e un'eroina, Tris Prior (Shailene Woodley), che assieme al suo compagno Quattro (Theo James) dovrà vedersela con la spietata dittatrice Jeanine Matthews (Kate Winslet) in una Chicago post-apocalittica. Il paragone tra i due franchise non regge per estetica, world building e caratura dei personaggi. Tuttavia, "Divergent" non meritava la severità con cui fu accolto dalla critica, che lo definì poco riuscito e incerto nel tono. Ma se nella saga di "Hunger Games" si parla di dittatura mediatica e manipolazione delle masse, "Divergent" ha scelto un'analisi più psicologica, ci ha parlato di omologazione culturale e della distruzione del concetto di diversità.

"L'implacabile" (1987)

Arnold Schwarzenegger, protagonista de "L'implacabile" di Paul Michael Glaser. Michael Ochs Archives Handout - © Getty Images

Tratto da un romanzo di Stephen King e diretto da Paul Michael Glaser, "L'implacabile" è ben distante dalle dinamiche giovanili di "Hunger Games". Fu uno dei film più particolari per Arnold Schwarzenegger, qui nei panni di un ex pilota militare incastrato per una strage mai commessa, costretto a lottare per la propria vita all'interno di un brutale show televisivo orchestrato dal machiavellico Damon Killian (Richard Dawson). Alla sua uscita nei cinema, nel 1987, la critica ne ridusse l'impatto bollandolo come un action muscolare, ma il pubblico ne ha consacrato lo status di opera cult visionaria, capace di anticipare la deriva del reality show. "L'implacabile" si posiziona come il progenitore concettuale delle arene distopiche, affrontando la medesima critica alla spettacolarizzazione della violenza, attraverso la lente satirica, iper-violenta ed esagerata tipica del cinema di genere degli anni '80.

"Maze Runner - Il labirinto" (2014)

Kaya Scodelario e Dylan O’Brien in una scena di "The Maze Runner - Il labirinto". TM and © 2014 Twentieth Century Fox Film Corporation.

Primo capitolo della trilogia tratta dai romanzi di James Dashner, il film di Wes Ball si distingue grazie a un'impostazione misteriosa, claustrofobica e violentissima. Thomas (Dylan O'Brien) è costretto a sopravvivere assieme ai suoi compagni in quella che sembra una radura circondata da un labirinto. In realtà tutti loro sono inconsapevoli cavie dell'organizzazione globale W.C.K.D. guidata dalla Dottoressa Ava Paige (Patricia Clarkson). L'accoglienza di "Maze Runner - Il labirinto" fu positiva, grazie all'atmosfera cupa e al ritmo serrato. Concettualmente è all'altezza di "Hunger Games", senza risultarne un'imitazione sbiadita. Messo a confronto con la saga di Panem, ribalta la dinamica sociale alla base della sopravvivenza: laddove Capitol City costringe i tributi a massacrarsi a vicenda, qui la salvezza risiede nell'unione delle forze, per combattere un potere invisibile ma non meno letale di Snow.

"Death Race" (2008)

Jason Statham è il grintoso protagonista di "Death Race". © 2008 - Universal Studios

Diretto da quel matto di Paul W.S. Anderson, "Death Race" rivisitava il classico del 1975, "Anno 2000 - La corsa della morte" con un giovanissimo Sylvester Stallone. Jason Statham interpreta un ex pilota automobilistico incastrato per omicidio e costretto a cimentarsi in corse in auto mortali. Per gli appassionati del genere, "Death Race" fu una boccata d'aria fresca, ma dovette fare i conti con lo scetticismo della critica. A differenza di "Hunger Games", della sua parabola politica e sociale universale, "Death Race" può sembrare un mero B-movie per gli amanti dell'azione. Ma è una lettura fin troppo riduttiva. Entrambi i film sono connessi al concetto di sopravvivenza, di gioco mortale voluto dal potere. Se la saga di Katniss sfrutta l'arena per costruire un'allegoria sulle disuguaglianze, la pellicola di Anderson trasla la figura del gladiatore in un penitenziario, luogo di fallimento della democrazia per eccellenza.

"Ready Player One" (2018)

Olivia Cooke è stata lanciata da "Ready Player One" di Steven Spielberg. © 2016 Warner Bros. Entertainment Inc.

Tratto dal romanzo di Ernest Cline e diretto da Steven Spielberg, "Ready Player One" rappresenta una delle declinazioni più spettacolari e godibili della distopia. Il film segue il giovane Wade Watts (Tye Sheridan), alias Parzival, che insieme alla ribelle Art3mis (Olivia Cooke) e altri ribelli affronta una caccia al tesoro all'interno di OASIS, un universo di realtà virtuale. Vogliono strapparlo al controllo della spietata multinazionale IOI guidata da Nolan Sorrento (Ben Mendelsohn). Grande successo di incassi e critica, "Ready Player One" è una celebrazione travolgente della pop culture, ma anche un film politico. Come "Hunger Games", anche qui abbiamo una gioventù alienata che si ribella al totalitarismo per riconquistare la propria libertà. Ma se la saga di Katniss ambienta la sua "arena" in uno spazio fisico reale, "Ready Player One" sposta il campo di battaglia nell'era digitale.

"Battle Royale" (2000)

Nessun film in qusta lista ha diviso pubblico e critica quanto "Battle Royale". © 2000 - Toei Company

Capolavoro cult del cinema giapponese, diretto da Kinji Fukasaku e tratto dal romanzo di Koushun Takami, "Battle Royale" è il film più crudo, nichilista ed estremo di questa classifica. Un gruppo di ignari studenti viene deportato su un'isola deserta e costretto a partecipare al massacro legalizzato ideato dal loro ex professore (Takeshi Kitano). A suo tempo "Battle Royale" generò una marea di controversie e censure a causa dell'estrema violenza. Ma ad oggi la critica è unanime nel considerarlo una pietra miliare del cinema distopico e fantascientifico. "Hunger Games" smussò i toni per adeguarsi ai canoni del blockbuster hollywoodiano per famiglie, "Battle Royale" invece ancora oggi ci colpisce per la sua spietatezza viscerale e senza filtri, resa ancora più devastante dal fatto che i protagonisti siano compagni di classe legati da affetti e ricordi infantili. Imperdibile.

"The Long Walk" (2025)

"The Long Walk" l'anno scorso è diventato un piccolo caso cinematografico. Murray Close Lionsgate - © 2025 Lionsgate

Ancora un romanzo di Stephen King e ancora Francis Lawrence. "The Long Walk" è un film angosciante, che scava a fondo nella disperazione giovanile. Ci troviamo a seguire Raymond Garraty (Cooper Hoffman), che con altri 50 adolescenti deve camminare per centinaia di chilometri, e mai sotto una certa velocità, pena la morte. Road movie disperato, "The Long Walk" è un film durissimo, un dramma ad altissima tensione psicologica, che ci porta in un'America retta da una dittatura fascista e xenofoba, in cui la povertà è sostanzialmente un marchio di infamia. Lawrence rispetto al suo lavoro con "Hunger Games" qui calca molto di più la mano. Se la saga di Panem ha conquistato il botteghino globale unendo la critica sociale all'accessibilità, "The Long Walk" si posiziona come un racconto più metaforico e minimale. Un film che ha spostato l'asticella del genere distopico verso lidi inesplorati e davvero inquietanti.

"Gamer" (2009)

Gerald Butler in "Gamer" ci ha offerto una delle sue performance più memorabili. ©2007 Lakeshore Entertainment

Neveldine & Taylo nel 2009 ci portano in un futuro dove il concetto di videoludico è leggermente sfuggito di mano. Mix tra action e satira sociale, "Gamer" ha come protagonista il condannato a morte Kable (Gerard Butler), costretto a combattere nello sparatutto Slayer, dove il suo corpo viene telecomandato da remoto dall'adolescente Simon (Logan Lerman). Quel gioco è una creazione del megalomane guru hi-tech Ken Castle (Michael C. Hall) e Kable dovrà anche salvare la moglie Angie (Amber Valletta), conscio del fatto che il torneo sia truccato. "Gamer" fu giudicato dalla critica in modo molto severo. La realtà? Lo abbiamo sottovalutato, aveva previsto tante problematiche dell'epoca in cui viviamo. Certo, rispetto ad "Hunger Games", "Gamer" spinge verso un registro grottesco, cinico e sgradevole. Ma non per questo è un film banale, anzi, ci parla dellaperdita di empatia e moralità nella società tecnocratica, di comuni cittadini pronti a diventare carnefici per il potere delle élite.