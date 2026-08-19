I segni zodiacali con un livello più alto di intelligenza emotiva. Le pagelle di ICON

L’intelligenza emotiva si basa sul riconoscimento e la gestione delle emozioni e si manifesta concretamente attraverso cinque abilità chiave: autoconsapevolezza associata astrologicamente al Sole, autoregolazione territorio di Saturno, empatia qualità Lunare, socialità compito di Mercurio e motivazione, assegnata a Marte. Ogni segno zodiacale, a suo modo, eccelle in ognuna di queste dimensioni, ma non tutti riescono a padroneggiarle. Provate a scorrere tra familiari, amicizie e colleghi: pochi eletti dimostrano di mantenere un alto profilo in ogni situazione.

Proviamo a fare una classifica:

Scorpione: altissimo livello di intelligenza emotiva – voto: 10 e lode

I nativi dello scorpione sono caratterizzati da un’esemplare profondità emotiva e grande capacità di comprendere i propri desideri ed emozioni. Enigmatici all’inverosimile, gli Scorpione riescono a contenere gioie e dolori, sfoggiando uno straordinario livello di autocontrollo. Grazie a Marte e a Plutone, governatori del segno, sanno investigare perfettamente anche le emozioni e i pensieri altrui, persino i più complessi e contorti. E per farlo sono disposti a sgobbare fino allo sfinimento. Diciamolo sono i migliori e i più determinati nel domare ansie e follie che la società di oggi ci sbatte in faccia.

Capricorno: alto livello di intelligenza emotiva – voto: 9 +

Lavoratore instancabile e dotato di esemplare senso di responsabilità, il Capricorno ha una grande capacità di autocontrollo ed è sempre consapevole dei propri limiti e punti di forza. Saturno, governatore del segno, fa dei Capricorno soggetti pragmatici, metodici e razionali, capaci di gestire in maniera ultra-scrupolosa il tempo. Dotati di introspezione, i nativi del segno fissano un obiettivo e non mollano la presa fin quando non lo hanno raggiunto. Nessuno sa mantenere la calma e gestire le situazioni stressanti come i super affidabili nativi del segno.

Vergine: alto livello di intelligenza emotiva - voto 9

Mercurio, pianeta della comunicazione e dell'analisi, governa il segno. Non a caso la Vergine è dotata di uno spiccato senso autocritico che porta i nativi ad investire tempo ed energie in impegnativi upgrade. Maestri nell’osservare e comprendere dai gesti più piccoli e per molti insignificanti, cosa sta avvenendo e come affrontarlo. Da non dimenticare che la Vergine, precisissima, adora i dettagli, inclusi quelli emotivi: per questo lavora per sciogliere costantemente le proprie matasse interiori e per far chiarezza nei rapporti. Un grande merito della Vergine: sa mantenere un livello di riservatezza assoluto. Non spiffera gli affari degli altri.

Toro: livello di intelligenza emotiva più che buono – voto 8 e ½

Radicatissimi e sfacciatamente testardi, i nativi del Toro dimostrano di avere un alto livello di autoregolazione che permette loro di assumere importanti ruoli diplomatici. Affidabili e costanti, i Toro ambiscono a costruire relazioni durature, sfoggiando invidiabili capacità relazionali. Stabilità e sicurezza sono i due traguardi fissi dei nativi del segno. Ma anche i nativi hanno il loro tallone d’Achille: non amano essere presi per il naso e che qualcuno approfitti della loro sensibilità. Se accade vedono davvero rosso e a quel punto l’autoregolazione va a farsi benedire. C’è da dire che accade molto di rado.

Leone: discreto livello di intelligenza emotiva – voto 8

I nativi del segno, governato dal Sole, pretendono di stare sempre al centro dell’attenzione e fanno l’impossibile per restarci: chi più di loro mette passione in quello che fanno? Dotati di una forte motivazione, assumono spesso e volentieri posizioni di primo piano; sedendo ai vertici, ambiscono ad essere amati e riconosciuti e per questo tendono a mantenere legami profondi gratificando partner e collaboratori. Quando sentono di non essere apprezzati quanto meritano, provano a comprendere le motivazioni con atteggiamenti teatrali. Ma fidatevi è solo un attimo, perché sono sicuri di quanto valgono in ogni situazione.

Pesci: buon livello di intelligenza emotiva – voto 7 e ½

Noti per la loro iper-sensibilità spaziale e per la capacità di riflettere e astrarre, i nativi dei pesci sono in assoluto il segno più empatico dello zodiaco. Compassione, altruismo e generosità sono i loro punti di forza. Ma queste abilità sociali straordinarie funzionano a singhiozzo quando il drammone li riguarda da vicino: allora restano per un momento smarriti e increduli. Ma tranquilli perché la pièce teatrale è un atto unico: i Pesci sono straordinari a recuperare autoconsapevolezza e fiducia in loro stessi allenandosi con esemplari attività meditative o acquistando ogni libro esistente sull’equilibrio dell’anima.

Bilancia: buon livello di intelligenza emotiva – voto 7 +

Grazie a Venere, pianeta governatore, i nativi del segno tendono a mantenere armonia ed equilibrio in ogni contesto, neutralizzando conflitti e tensioni. Consapevoli dei propri limiti e punti di forza, i Bilancia sanno evitare esplosioni di ira e piazzate anche nelle situazioni più complesse. Proprio grazie a queste doti riescono a costruire e coltivare i rapporti mantenendo relazioni sane e stabili. La ricerca dell’armonia a tutti i costi, tuttavia, vampirizza la determinazione quando i Bilancia rinunciano ai propri sogni pur di restare in pace con tutti.

Acquario: più che sufficiente livello di intelligenza emotiva – voto 6 e ½

Il segno più engagé dello zodiaco dimostra a suo modo di avere un originalissimo grado di empatia lottando per cause comuni e per il bene della collettività. Liberi e straordinariamente consapevoli del loro potenziale, i nativi del segno non sempre però riescono a condividere il loro pensiero e talvolta assumono atteggiamenti provocatori o piccatamente controcorrente. Sono indipendenti emotivamente e quando si stancano o la cosa non li interessa più tendono a dimenticarsi nomi, cognomi, cause e motivazioni. Non è detto che questo sia un male.

Ariete: sufficiente intelligenza emotiva – voto 6

Marte, pianeta dell’azione regala ai nativi del segno altissimi livelli di motivazione e determinazione, doti essenziali per tagliare prestigiosi traguardi. I coraggiosi ariete, tuttavia, peccano tuttavia sul piano relazionale; preda di passioni e impulsività, dimostrano infatti di non sapersi controllare e di non saper valutare le conseguenze di sfuriate e dichiarazioni di guerra. Diamo atto che anche se tendenzialmente esplodono perché ingigantiscono il problema è anche vero che quando accade è perché registrano una qualche forma di ingiustizia.

Gemelli sufficiente intelligenza emotiva – voto 6

I simpaticoni dello zodiaco adorano intrattenere, intrattenersi, divertire e divertirsi in compagnia, dimostrando doti relazionali ed empatiche invidiabili. Animatori delle feste e organizzatori di eventi, i nativi dei Gemelli, tuttavia, sbandano sulla strada dell’autoconsapevolezza, perdendosi in cervellotiche e talvolta contraddittorie riflessioni. Per non parlare della loro determinazione, perennemente disturbata dalla mutevolezza e dalla costante voglia di cambiamento. In effetti, confrontarsi con un gemelli porta gli altri segni a misurare lo spessore della loro intelligenza emotiva.

Cancro appena sufficiente livello di intelligenza emotiva – voto 6

Governati dalla Luna i nativi del segno sono i più materni e protettivi dello zodiaco. Capaci di rispondere ai bisogni dell’altro con raffinata puntualità, il Cancro sfoggia un alto grado di empatia che fa tuttavia i conti con la gigante suscettibilità che inquina le loro relazioni affettive e li allontana dai loro effettivi bisogni. L’intelligenza emotiva si misura nel loro caso in base al numero di dolci, gelati e cioccolatini fatti fuori.

Sagittario quasi sufficiente livello di intelligenza emotiva – voto 5 e ½

No, il Sagittario non è la pecora nera dello zodiaco. Tuttavia, alcune caratteristiche del segno, governato da Giove, pianeta della conoscenza e dell’esplorazione, fa slittare il Sagittario in fondo alla classifica. L’apprezzatissima, straordinaria, ma scomoda sincerità del segno purtroppo assassina diplomazia e savoir-faire, facendo apparire i Sagittario come poco empatici e per niente autoregolati. L’amore per l’avventura e una certa irrequietezza invece disturbano la motivazione, facendo loro cambiare percorso troppo spesso, ma sempre in nome di nuove, elettrizzanti esperienze.

Per chi volesse approfondire l’argomento: Intelligenza emotiva - di Daniel Goleman è un caposaldo.