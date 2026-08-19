I segni zodiacali con un livello più alto di intelligenza emotiva. Le pagelle di ICON
La classifica dettagliata con le pagelle di ICON, segno per segno, per scoprire quale segno zodiacale possiede il livello più alto di intelligenza emotiva e come ciascun astro gestisce le proprie emozioni
L’intelligenza emotiva si basa sul riconoscimento e la gestione delle emozioni e si manifesta concretamente attraverso cinque abilità chiave: autoconsapevolezza associata astrologicamente al Sole, autoregolazione territorio di Saturno, empatia qualità Lunare, socialità compito di Mercurio e motivazione, assegnata a Marte. Ogni segno zodiacale, a suo modo, eccelle in ognuna di queste dimensioni, ma non tutti riescono a padroneggiarle. Provate a scorrere tra familiari, amicizie e colleghi: pochi eletti dimostrano di mantenere un alto profilo in ogni situazione.
Proviamo a fare una classifica:
Scorpione: altissimo livello di intelligenza emotiva – voto: 10 e lode
I nativi dello scorpione sono caratterizzati da un’esemplare profondità emotiva e grande capacità di comprendere i propri desideri ed emozioni. Enigmatici all’inverosimile, gli Scorpione riescono a contenere gioie e dolori, sfoggiando uno straordinario livello di autocontrollo. Grazie a Marte e a Plutone, governatori del segno, sanno investigare perfettamente anche le emozioni e i pensieri altrui, persino i più complessi e contorti. E per farlo sono disposti a sgobbare fino allo sfinimento. Diciamolo sono i migliori e i più determinati nel domare ansie e follie che la società di oggi ci sbatte in faccia.
Capricorno: alto livello di intelligenza emotiva – voto: 9 +
Lavoratore instancabile e dotato di esemplare senso di responsabilità, il Capricorno ha una grande capacità di autocontrollo ed è sempre consapevole dei propri limiti e punti di forza. Saturno, governatore del segno, fa dei Capricorno soggetti pragmatici, metodici e razionali, capaci di gestire in maniera ultra-scrupolosa il tempo. Dotati di introspezione, i nativi del segno fissano un obiettivo e non mollano la presa fin quando non lo hanno raggiunto. Nessuno sa mantenere la calma e gestire le situazioni stressanti come i super affidabili nativi del segno.
Vergine: alto livello di intelligenza emotiva - voto 9
Mercurio, pianeta della comunicazione e dell'analisi, governa il segno. Non a caso la Vergine è dotata di uno spiccato senso autocritico che porta i nativi ad investire tempo ed energie in impegnativi upgrade. Maestri nell’osservare e comprendere dai gesti più piccoli e per molti insignificanti, cosa sta avvenendo e come affrontarlo. Da non dimenticare che la Vergine, precisissima, adora i dettagli, inclusi quelli emotivi: per questo lavora per sciogliere costantemente le proprie matasse interiori e per far chiarezza nei rapporti. Un grande merito della Vergine: sa mantenere un livello di riservatezza assoluto. Non spiffera gli affari degli altri.
Toro: livello di intelligenza emotiva più che buono – voto 8 e ½
Radicatissimi e sfacciatamente testardi, i nativi del Toro dimostrano di avere un alto livello di autoregolazione che permette loro di assumere importanti ruoli diplomatici. Affidabili e costanti, i Toro ambiscono a costruire relazioni durature, sfoggiando invidiabili capacità relazionali. Stabilità e sicurezza sono i due traguardi fissi dei nativi del segno. Ma anche i nativi hanno il loro tallone d’Achille: non amano essere presi per il naso e che qualcuno approfitti della loro sensibilità. Se accade vedono davvero rosso e a quel punto l’autoregolazione va a farsi benedire. C’è da dire che accade molto di rado.
Leone: discreto livello di intelligenza emotiva – voto 8
I nativi del segno, governato dal Sole, pretendono di stare sempre al centro dell’attenzione e fanno l’impossibile per restarci: chi più di loro mette passione in quello che fanno? Dotati di una forte motivazione, assumono spesso e volentieri posizioni di primo piano; sedendo ai vertici, ambiscono ad essere amati e riconosciuti e per questo tendono a mantenere legami profondi gratificando partner e collaboratori. Quando sentono di non essere apprezzati quanto meritano, provano a comprendere le motivazioni con atteggiamenti teatrali. Ma fidatevi è solo un attimo, perché sono sicuri di quanto valgono in ogni situazione.
Pesci: buon livello di intelligenza emotiva – voto 7 e ½
Noti per la loro iper-sensibilità spaziale e per la capacità di riflettere e astrarre, i nativi dei pesci sono in assoluto il segno più empatico dello zodiaco. Compassione, altruismo e generosità sono i loro punti di forza. Ma queste abilità sociali straordinarie funzionano a singhiozzo quando il drammone li riguarda da vicino: allora restano per un momento smarriti e increduli. Ma tranquilli perché la pièce teatrale è un atto unico: i Pesci sono straordinari a recuperare autoconsapevolezza e fiducia in loro stessi allenandosi con esemplari attività meditative o acquistando ogni libro esistente sull’equilibrio dell’anima.
Bilancia: buon livello di intelligenza emotiva – voto 7 +
Grazie a Venere, pianeta governatore, i nativi del segno tendono a mantenere armonia ed equilibrio in ogni contesto, neutralizzando conflitti e tensioni. Consapevoli dei propri limiti e punti di forza, i Bilancia sanno evitare esplosioni di ira e piazzate anche nelle situazioni più complesse. Proprio grazie a queste doti riescono a costruire e coltivare i rapporti mantenendo relazioni sane e stabili. La ricerca dell’armonia a tutti i costi, tuttavia, vampirizza la determinazione quando i Bilancia rinunciano ai propri sogni pur di restare in pace con tutti.
Acquario: più che sufficiente livello di intelligenza emotiva – voto 6 e ½
Il segno più engagé dello zodiaco dimostra a suo modo di avere un originalissimo grado di empatia lottando per cause comuni e per il bene della collettività. Liberi e straordinariamente consapevoli del loro potenziale, i nativi del segno non sempre però riescono a condividere il loro pensiero e talvolta assumono atteggiamenti provocatori o piccatamente controcorrente. Sono indipendenti emotivamente e quando si stancano o la cosa non li interessa più tendono a dimenticarsi nomi, cognomi, cause e motivazioni. Non è detto che questo sia un male.
Ariete: sufficiente intelligenza emotiva – voto 6
Marte, pianeta dell’azione regala ai nativi del segno altissimi livelli di motivazione e determinazione, doti essenziali per tagliare prestigiosi traguardi. I coraggiosi ariete, tuttavia, peccano tuttavia sul piano relazionale; preda di passioni e impulsività, dimostrano infatti di non sapersi controllare e di non saper valutare le conseguenze di sfuriate e dichiarazioni di guerra. Diamo atto che anche se tendenzialmente esplodono perché ingigantiscono il problema è anche vero che quando accade è perché registrano una qualche forma di ingiustizia.
Gemelli sufficiente intelligenza emotiva – voto 6
I simpaticoni dello zodiaco adorano intrattenere, intrattenersi, divertire e divertirsi in compagnia, dimostrando doti relazionali ed empatiche invidiabili. Animatori delle feste e organizzatori di eventi, i nativi dei Gemelli, tuttavia, sbandano sulla strada dell’autoconsapevolezza, perdendosi in cervellotiche e talvolta contraddittorie riflessioni. Per non parlare della loro determinazione, perennemente disturbata dalla mutevolezza e dalla costante voglia di cambiamento. In effetti, confrontarsi con un gemelli porta gli altri segni a misurare lo spessore della loro intelligenza emotiva.
Cancro appena sufficiente livello di intelligenza emotiva – voto 6
Governati dalla Luna i nativi del segno sono i più materni e protettivi dello zodiaco. Capaci di rispondere ai bisogni dell’altro con raffinata puntualità, il Cancro sfoggia un alto grado di empatia che fa tuttavia i conti con la gigante suscettibilità che inquina le loro relazioni affettive e li allontana dai loro effettivi bisogni. L’intelligenza emotiva si misura nel loro caso in base al numero di dolci, gelati e cioccolatini fatti fuori.
Sagittario quasi sufficiente livello di intelligenza emotiva – voto 5 e ½
No, il Sagittario non è la pecora nera dello zodiaco. Tuttavia, alcune caratteristiche del segno, governato da Giove, pianeta della conoscenza e dell’esplorazione, fa slittare il Sagittario in fondo alla classifica. L’apprezzatissima, straordinaria, ma scomoda sincerità del segno purtroppo assassina diplomazia e savoir-faire, facendo apparire i Sagittario come poco empatici e per niente autoregolati. L’amore per l’avventura e una certa irrequietezza invece disturbano la motivazione, facendo loro cambiare percorso troppo spesso, ma sempre in nome di nuove, elettrizzanti esperienze.
Per chi volesse approfondire l’argomento: Intelligenza emotiva - di Daniel Goleman è un caposaldo.