Cinque auto straniere disegnate da italiani

Il design automobilistico italiano è da sempre un punto di riferimento mondiale. Le carrozzerie storiche come Pininfarina e Bertone hanno scritto la storia dello stile su quattro ruote, tracciando linee che hanno fatto scuola. Con il tempo sono arrivati designer con un nome e un volto propri: primo fra tutti Giorgetto Giugiaro, capace di firmare capolavori per Case di tutto il mondo. Più di recente sono stati Walter de Silva e Flavio Manzoni a tenere alto il nome del car design tricolore ai vertici di colossi internazionali.

Oggi la scena sembra però più silenziosa: le nuove leve faticano a imporsi con la stessa forza dei predecessori e i nomi in grado di lasciare il segno all’estero si sono diradati. Eppure basta spulciare i listini per scoprire che l’eredità dello stile italiano è tutt’altro che esaurita: dietro le forme di alcune tra le vetture straniere più interessati del momento si nascondono ancora firme del nostro Paese, giovani e meno giovani, che continuano a farsi valere.

Abbiamo selezionato cinque auto estere attualmente in listino disegnate da italiani: un viaggio che tocca Germania, Giappone e USA, a dimostrazione di quanto il talento tricolore resti ricercato ovunque.

Audi RS 7

Audi RS 7



L’Audi RS 7 è l’ammiraglia sportiva della Casa tedesca: cinque porte, trazione integrale e una carrozzeria che riesce nel non semplice compito di coniugare aggressività e spazio per persone e bagagli. È l’unica versione rimasta in listino della seconda generazione della A7 Sportback, disegnata nel 2018 dal siciliano Sebastiano Russo, oggi in Cina dove dal 2021 guida lo stile degli esterni di Li Auto, uno dei marchi più innovativi in fatto di design. Costruita sullo stesso pianale di A6 e Q8 e-tron, monta un 4.0 V8 biturbo mild hybrid benzina da 600 CV. Il prezzo? 150.250 euro.

Jeep Avenger

Jeep Avenger



Nata nel 2023, la Jeep Avenger è oggi l’auto straniera più amata dagli italiani e porta la firma di un nostro connazionale: il toscano Daniele Calonaci, attuale responsabile del design europeo del marchio statunitense. È uno dei modelli stilisticamente più riusciti degli ultimi anni, con forme muscolose e proporzioni equilibrate che racchiudono tutto lo spirito off-road in poco più di quattro metri di lunghezza. Disponibile a trazione anteriore o integrale, è proposta con quattro motorizzazioni: tre unità 1.2 turbo tre cilindri (due mild hybrid benzina da 110 e 145 CV e un benzina da 101 CV) e una versione elettrica da 156 CV. I prezzi partono da 25.700 euro.

Suzuki S-Cross

Suzuki S-Cross



La seconda generazione della Suzuki S-Cross, presentata nel 2021, è nata nel centro stile europeo che la Casa giapponese ha a Robassomero, in provincia di Torino. Le linee portano la firma del senior exterior designer romano Cristiano Zanot, classe 1991, che ha saputo prendere il modello precedente e rivoluzionarne completamente le forme, trasformando quello che sulla carta era un restyling in un’auto praticamente nuova, dentro e fuori. Proposta a trazione anteriore o integrale, questa SUV compatta mild hybrid benzina monta un 1.4 turbo da 110 CV. Il prezzo di partenza è di 29.450 euro.

Toyota C-HR

Toyota C-HR



La prima Toyota C-HR aveva sorpreso il mondo con linee audaci mai viste prima su una SUV compatta. La nuova generazione ha alzato ulteriormente l’asticella, spingendosi ancora più in là con forme slanciate e filanti. Del progetto è responsabile l’italiano Elvio d’Aprile, che ha lavorato al fianco del giapponese Ken Nagasaka. Sviluppata sullo stesso pianale della Toyota Corolla Cross, è disponibile full hybrid con un 1.8 da 140 CV oppure ibrida plug-in con un 2.0 da 223 CV. I prezzi partono da 36.250 euro.

Volkswagen Touran

Volkswagen Touran



La seconda generazione della monovolume tedesca Volkswagen Touran, in commercio dal 2015, è l’ultima vettura ancora in listino tra quelle disegnate dal lombardo Walter de Silva, mito del car design mondiale nato nel 1951 e oggi in pensione. Le forme sono semplici ma efficaci, pensate soprattutto per ottimizzare lo spazio a bordo. Proposta in configurazione a sette posti, ha una gamma motori composta da tre unità turbo: un 1.5 benzina da 150 CV e due 2.0 diesel da 122 e 150 CV. Prezzi da 44.750 euro.