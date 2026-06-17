I nuovi Big Bang di Hublot sembrano usciti da un’estate in Costa Azzurra

C’è un momento preciso, nelle sere d’estate a Saint-Tropez, in cui il blu del mare, il rosa delle facciate e le sfumature della luce sembrano fondersi in un’unica palette. È da questo immaginario che prende forma la nuova collezione Big Bang Summer, con cui Hublot porta la propria ricerca sulla ceramica colorata verso nuove direzioni.

Rosa cipria, verde menta e azzurro Mediterraneo diventano i protagonisti di una collezione che non rinuncia alla complessità tecnica della maison svizzera, ma la interpreta attraverso un linguaggio cromatico inedito per il marchio.

Presentati a Saint-Tropez, i nuovi segnatempo rappresentano l’ultimo sviluppo di un percorso che Hublot porta avanti da anni sulla ceramica high-tech. Una ricerca che oggi trova espressione in una gamma di tonalità pensate per dialogare con la luce, le superfici e l’architettura degli orologi.

Credits: Hublot Big Bang Summer in stile Riviera francese

La ceramica come firma di Hublot

Se il colore cattura immediatamente lo sguardo, il vero protagonista resta il materiale. Negli ultimi anni Hublot ha trasformato la ceramica high-tech in uno dei tratti distintivi della propria identità. Ottenere tonalità intense e stabili nel tempo su un materiale così complesso resta una sfida che pochi marchi riescono a padroneggiare.

La nuova collezione ne è la dimostrazione più recente. Le casse combinano superfici lucide e micropallinate in una costruzione che alterna rosa, verde menta e azzurro, creando una profondità visiva rara nel panorama dell’orologeria contemporanea. Dietro questa scelta estetica c’è una ricerca che ha portato Hublot a sviluppare una delle gamme di ceramiche colorate più avanzate del settore, con standard di resistenza e durata che rappresentano da anni un tratto distintivo della maison.

Credits: Hublot

1 / 6 Big Bang Peach Ceramic 33 mm Credits: Hublot

2 / 6 Big Bang Petrol Blue Ceramic 33 mm (a sinistra) e Big Bang Mint Green Ceramic 33 mm Credits: Hublot

3 / 6 Big Bang Titanium Peach Ceramic da 42 mm. Con movimento cronografico di manifattura UNICO a carica automatica flyback con ruota a colonne Credits: Hublot

4 / 6 Big Bang Summer Multi Colored Ceramic da 42 mm. Movimento cronografico di manifattura UNICO a carica automatica flyback con ruota a colonne Credits: Hublot

5 / 6 Big Bang Mint Green Ceramic 33 mm Credits: Hublot

6 / 6 A sinistra Big Bang Titanium Peach Ceramic da 42 mm. A destra Big Bang Peach Ceramic da 33 mm

Due interpretazioni del Big Bang Summer

La collezione si articola attorno a due modelli principali. Il Big Bang Summer Unico Flyback da 42 mm, prodotto in soli 200 esemplari, rappresenta l’interpretazione più sportiva della collezione. All’interno batte il calibro di manifattura Unico, uno dei movimenti cronografici più riconoscibili dell’universo Hublot, evoluto nel corso degli anni fino a diventare una vera firma tecnica del marchio.

Ancora più esclusiva è la versione Tourbillon Automatic da 44 mm, limitata a dieci pezzi. Qui il quadrante in vetro zaffiro rosa trasparente lascia emergere il movimento come una struttura architettonica sospesa nello spazio.

Entrambi i modelli sono accompagnati da cinturini intercambiabili nelle stesse tonalità della collezione, rafforzando l’idea di un orologio pensato per adattarsi con naturalezza a momenti, luoghi e atmosfere diverse.

Credits: Hublot Big Bang dallo spirito Saint-Tropez

Il lusso si tinge di pesca, menta e blu petrolio

Accanto ai modelli Summer, Hublot introduce una seconda novità destinata a lasciare il segno: tre nuove interpretazioni monocromatiche del Big Bang in ceramica. Peach, Mint Green e Petrol Blue non sono semplicemente varianti di colore. Per la prima volta il Big Bang da 33 mm lascia che siano il colore, le proporzioni e le finiture a definire il carattere dell’orologio.

L’effetto finale è contemporaneo e sorprendentemente sofisticato. La ceramica pesca richiama le sfumature calde del tramonto, il verde menta trasmette una sensazione di freschezza quasi tattile, mentre il blu petrolio introduce una nota più intensa e urbana.

Anche il nuovo Big Bang Titanium Peach Ceramic da 42 mm segue questa direzione, combinando una cassa in titanio con dettagli in ceramica color pesca e il movimento cronografico Unico.

Credits: Hublot A sinistra, Big Bang Summer Multi Colored Ceramic da 42mm, con movimento cronografico di manifattura UNICO a carica automatica flyback con ruota a colonne.

A destra Big Bang Summer Multi Colored Ceramic da 44mm, con movimento tourbillon automatico di manifattura

Il colore come nuova frontiera dell’Art of Fusion

Osservando la collezione nel suo insieme emerge un’evoluzione interessante della filosofia Art of Fusion che accompagna Hublot fin dalla nascita del Big Bang. Non si tratta soltanto di combinare materiali diversi o sviluppare nuove soluzioni meccaniche, ma di utilizzare il colore come elemento progettuale a tutti gli effetti.

Cronografi di manifattura, tourbillon automatici e ceramiche ad alte prestazioni restano al centro della proposta. Con i nuovi Big Bang Summer, però, il colore assume un ruolo inedito, diventando uno degli strumenti attraverso cui Hublot continua a sperimentare e a ridefinire il linguaggio estetico della propria collezione più iconica.