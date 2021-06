Simone Giannelli

Palmares da campione. Una medaglia di bronzo nel 2015 al Campionato Europeo e due argenti, in Coppa del Mondo e alle Olimpiadi di Rio 2016, diventando, a livello di club, colonna portante della Trentino Volley per nove anni (due scudetti, una Coppa CEV e un Campionato Mondiale per club vinti) di cui è stato palleggiatore e capitano. Dalla prossima stagione sarà il regista della Sir Safety Umbria Volley, in Superlega, anche se ora la sfida è Tokyo. «L’esperienza precedente mi ha fatto comprendere quanta fatica ci voglia per arrivare a giocarsi una manifestazione del genere, e come viverla. Sarà qualcosa di speciale, dove proveremo a onorare la maglia al massimo delle nostre possibilità».

Simone ha carisma da leader, anche nello spiegare cosa rappresenti davvero per lui questo sport. «La pallavolo è gioia, passione e divertimento. In queste tre parole si raggruppano condivisione, spirito di gruppo, inclusione: la passione porta a fare scelte, che poi insieme ad altri ti fanno muovere, vincere, perdere, soffrire». Motivazione e dedizione, come l’idolo che da sempre guarda ad esempio, Roger Federer. «Spero di poterlo incontrare alle Olimpiadi. Ammiro la sua eleganza, l’umiltà e che abbia sempre fatto parlare di sé per le gesta atletiche, con i fatti, senza mai spingersi oltre: è quello che vorrei fare anche io».