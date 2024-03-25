Abbigliamento sportivo da uomo, i capi da avere adesso

Ispirato all’abbigliamento da workout ma con un tocco di design che si avvicina molto a capi del pret-a-porter. L’abbigliamento sportivo sale in passerella e diventa divisa ufficiale della nuova primavera 2024. A partire dalle giacche tecniche che ben si prestano per una giornata outdoor ma anche come capospalla da indossare sopra l’abito da ufficio. Protagonista del tecnicismo e dello stile ispirato alla montagna ecco Burton che per la stagione primaverile propone capi di abbigliamento tecnici ideali nei cambi di temperatura repentini come la giacca Burton [ak] Surgence GORE-TEX 2L, impermeabile e traspirante, leggera e quindi facile da portare sempre con sé durante gli spostamenti, ma in grado di fornire ottima protezione dalle intemperie, la giacca muso have della nuova stagione ben si adatta dall’uso in montagna ma anche come riparo alla pioggia e al vento metropolitano.



Giacca Burton AK SS24

Ispirazioni nautiche e comfort urban. Segue la stessa tendenza di essere packable e pronta all’uso sia in caso di pioggia sia di allenamento outdoor la classica Sailor Jacket di North Sails, che per la stagione primaverile si propone in nuovi colori brillanti. L’intera collezione SS24 è stata realizzata con il minor consumo di risorse possibile, in quanto sono stati utilizzati tessuti sintetici riciclati anziché vergini, e materiali di origine vegetale coltivati con metodi biologici.



Sneaker C.P. Company x Asics

Alcuni capi dispongono di speciali tecnologie per aumentarne le prestazioni, tra cui la tecnologia Ionic+® di NOBLE per il controllo della respirazione, che sfrutta il potere degli ioni positivi per combattere i microbi sulle superfici morbide, e il tessuto S-Café®, derivato da una tecnologia che utilizza fondi di caffè riciclati, che vanta qualità di gestione dell’umidità e di protezione dai raggi UV. Nel mondo delle sneaker che nascono da un concetto atletico ecco il nuovo pack creato dalla collaborazione tra C.P. Company e Asics in cui tradizione, design e innovazione si uniscono al linguaggio unico e all’estro creativo dei due marchi dando vita a nuova interpretazione della sneaker GEL-QUANTUM 360 VIII. La costruzione della tomaia è caratterizzata da dettagli stampati in 5D a replicare alcune forme presenti in natura. La tecnologia TRUSSTIC e il contro tallone esterno contribuiscono inoltre a creare una migliore stabilità e un aspetto più dinamico. L’intersuola della scarpa è stata ridisegnata con la tecnologia DIVISION SPACE per offrire maggiore ammortizzazione e minor peso.



Giacca North Sails SS24

Altra collaborazione di alto livello per gli manti dell sneaker in edizione limitata. Il marchio parigino Études, sperimentale e contemporaneo, incontra lo stile Fitz Roy del brand Veja, ispirato alle attività all’aria aperta, per dare vita ad una capsule di trainer uniche. Il design unico di Veja combina sfumature di grigio con tocchi di blu di Études, che incorporano le lettere iniziali di entrambi i marchi, inoltre, la sneaker presenta forme geometriche simili a montagne in un gioco di simmetrie e contrasti tra La V di Veja e la É di Études. Il modello ha una suola solida e stabile grazie ai ramponi multidirezionali e un Rock-Plate che offre protezione durante la camminata da pietre taglienti. La sua tomaia Trek-Shell, realizzata nel nuovo materiale tecnico di VEJA, è in poliestere riciclato al 100% e resistente all’acqua. Infine, il suo tessuto a trama fitta è trattato con un idrorepellente durevole senza PFC.





La nuova divisa sportiva porta il nome di un grande campione di tennis italiano, Matteo Berrettini. Per l’occasione, la stella dello sport italiano ha creato insieme a BOSS una nuova capsule collection che si presta a essere indossata anche al di fuori del campo da tennis. La collezione include una rivisitazione dei capi sportivi di base: polo, pantaloncini e cappellini da baseball, oltre a felpe con cappuccio con zip, joggers con coulisse e T-shirt con logo.



T-shirt BOSS x Matteo Berrettini

E infine, per chi è cresciuto in Italia negli anni ’70 e ’80, a catturarne davvero il fascino fu il tennis: eleganza e slancio, raffinatezza e classe. È certamente così per Sofia Prantera, la mente dietro Aries, brand streetwear di lusso no gender con un approccio artigianale e artistico al design e alla produzione, che per la summer 2024 si è unito a FILA per dare vita alla capsule Aries x Fila. Una collezione pervasa da una palette di pastelli tenui – rosa e verdi, resi ancora più pallidi dalla tintura in capo – la collezione si compone di giacche zippate, maglioni, magliette a maniche lunghe, pantaloni, ma anche calzettoni, berretti e l’occasionale minigonna realizzata con fasce elastiche, ispirata al nastro che avvolge il manico delle racchette da tennis. Tutto ha un dolce sapore vintage, che viene evidenziato nelle immagini della campagna, protagonisti i fratelli e musicisti Sons of Raphael, autori della colonna sonora di Priscilla di Sofia Coppola.