Jeans e camicie denim anche d’estate? Sì, ma così

C’è chi non rinuncerebbe mai ai jeans neppure con 35 gradi e chi, appena arriva giugno, li abbandona fino all’autunno. Eppure il denim estate 2026 riscrive completamente le regole: i nuovi jeans uomo sono più leggeri, morbidi e traspiranti, pensati per essere indossati anche durante le giornate più calde. Dai modelli relaxed fit alle camicie denim leggere, passando per lavaggi chiari e tessuti fluidi, il guardaroba maschile dell’estate punta tutto su un denim decisamente più easy da vivere.

Il tessuto più famoso (e democratico) della moda si sveste così dei suoi strati più pesanti e si reinventa grazie a innovazioni tessili, trattamenti soft wash e silhouette più morbide. Sulle passerelle uomo dell’estate 2026 dominano jeans baggy, jort oversize, total denim look destrutturati e camicie lasciate aperte sul corpo. Il risultato? Un denim molto più fluido, rilassato e contemporaneo.

Levi’s

Courtesy Levi’s

Chi meglio di Levi’s, l’inventore dei blue jeans, può insegnarci a indossarli d’estate? Con la campagna “A Levi’s Summer” per la primavera-estate 2026, il brand costruisce un racconto attorno all’idea che gli shorts in denim siano il vero simbolo della stagione. Per l’uomo domina il modello 478 Baggy Short, silhouette ampia e disinvolta che interpreta perfettamente il ritorno dei jeans larghi uomo e dei fit rilassati. Completano il look camicie western a manica corta, t-shirt Red Tab Vintage e camicie sunset. Il ritorno degli shorts larghi e dei jort conferma una delle direzioni più forti della moda uomo 2026: silhouette oversize, nostalgiche e ispirate all’estetica skate e college americana anni ’90. Più che una semplice collezione stagionale, quella di Levi’s sembra una dichiarazione precisa su come il denim verrà indossato nei prossimi mesi.

Dsquared2

Courtesy Dsquared2

Per i gemelli Dean e Dan Caten, l’estate è creativa, sfrontata, libera. E il denim la sua uniforma più sfacciata. Per la Pre-Spring Summer 2026, Dsquared2 torna alle radici: il denim diventa divisa vissuta, disinvolta, catturata da uno sguardo quasi da paparazzo tra amici, coppie, incontri fugaci sospesi tra giorno e notte. Trucker jacket consunte, jeans slavati dal tempo, camicie lasciate aperte sul corpo e pezzi con monogramma. Stratificato, sbottonato, senza sforzo. Crudo, inconfondibile. E, come sempre, molto sexy. Altamente consigliato per un’estate che potrebbe diventare la più hot di sempre.

Jean’s West (Benetton)

Courtesy Jean’s West

Determinazione, impegno, autenticità. Non sono solo valori sportivi, ma anche la cifra del rilancio di Jean’s West da parte del Gruppo Benetton. Il marchio di denim, storico nel panorama italiano, torna protagonista con una partnership che unisce stile e rugby. I Leoni del Benetton Rugby Treviso (Lorenzo Cannone, Alessandro Izekor e Tommaso Menoncello) interpretano i capi Jean’s West dentro e fuori dal campo. E il campo, in questo caso, parla di numeri importanti: il club, fondato nel 1932, vanta 15 Scudetti Seniores, 4 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane e una Guinness PRO14 Rainbow Cup. Una tradizione di eccellenza che il Gruppo Benetton rinnova, rafforzando un legame fatto di identità e visione condivisa. Perché il denim, quando è autentico, si indossa come una seconda pelle. Anche d’estate.

Guess Jeans

Courtesy Guess Jeans

È il turno di Guess Jeans. La linea guidata dal giovane Nicolai Marciano nata come estensione del brand madre ma con un focus preciso su sostenibilità e innovazione. A dimostrarlo è la tecnologia brevettata Guess Airwash che elimina l’uso di pietre pomice riducendo drasticamente il consumo di acqua ed energia. Oltre alla sostenibilità, Guess Jeans continua a lavorare su fit e silhouette molto vicine alle attuali tendenze denim uomo 2026: modelli dritti, flare, cargo e skinny convivono in una palette che va dall’indaco ai lavaggi più chiari e slavati. I trattamenti più leggeri e i lavaggi soft touch rendono inoltre il denim più facile da portare anche durante la stagione estiva, soprattutto nei modelli loose e straight fit. Una sintesi efficace tra nostalgia anni ’90, sostenibilità e nuove esigenze del guardaroba contemporaneo

Diesel

Courtesy Diesel

Con Glenn Martens alla direzione creativa, il denim è diventato un territorio di sperimentazione senza freni in casa Diesel. Lo stilista belga, oggi anche alla guida di Maison Margiela, ha trasformato il tessuto icona in un vero esercizio di illusione ottica. Nelle sue mani, neoprene e pelle si tingono di blu per mimare la trama del jeans, un satin denim nuovo di zecca viene letteralmente inciso dal laser, e i lavaggi virano verso iridescenze viola, verdi o petrolio, fin quasi a cancellare ogni traccia dell’indaco originale. Il cotone organico e rigenerato domina ormai oltre la metà della produzione, mentre il programma Rehab Denim trasforma i ritagli di fabbrica in fibra nuova a impatto zero. Del resto, il motto del fondatore era già una promessa: “For successful living”, senza mai definirne il senso. Per Rosso e Martens, significa ancora una cosa: sovvertire le regole. Perché un vero Diesel, si sa, si riconosce dal fatto che non assomiglia a nient’altro.