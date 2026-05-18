10 ristoranti vista mare in Italia perfetti per un weekend gourmet

Dieci ristoranti, una costante: il mare nel piatto e davanti agli occhi. Abbiamo selezionato altrettanti indirizzi italiani, da Nord a Sud, isole comprese, dove l’alta cucina convive con una vista che da sola meriterebbe il viaggio. Non terrazze panoramiche come tante lungo la Penisola, ma luoghi in cui lo sguardo si allunga sul Mediterraneo mentre il palato segue una rotta parallela, fatta di materie prime eccellenti e mani esperte. Alcuni sono icone tristellate, altri gemme meno conosciute, tutti condividono un’idea precisa: trasformare un weekend in un’esperienza completa, dove il blu dell’orizzonte dialoga con il colore e il sapore dei piatti. Ti lasciamo alla nostra guida gourmet, rigorosamente vista mare.

Grotta Palazzese, Polignano a Mare, Puglia

Courtesy Grotta Palazzese

Cenare all’interno di una caverna naturale scavata nella roccia, con l’Adriatico che si infrange pochi metri sotto i tavoli, sembra quasi irreale. Eppure è proprio questo il fascino di Grotta Palazzese, uno dei ristoranti più scenografici d’Italia, ricavato in una grotta carsica nel cuore di Polignano a Mare. L’arrivo contribuisce all’effetto wow: una scalinata nella pietra conduce a una terrazza sospesa sul mare dove le pareti rocciose e la luce soffusa creano un’atmosfera cinematografica. In cucina domina il pesce, lavorato in chiave contemporanea con presentazioni curate e sapori mediterranei ben riconoscibili. Qui il vero lusso è concedersi una cena al tramonto, quando la luce dorata entra nella grotta e il rumore del mare accompagna ogni portata.

Torre del Saracino, Vico Equense, Campania

Courtesy Torre del Saracino

A Seiano, frazione di Vico Equense, Torre del Saracino è il ristorante due Stelle Michelin guidato dallo chef Gennaro Esposito, che dal 1991 intreccia tradizione campana e tecnica contemporanea. Il ristorante è ospitato in una torre saracena costruita su uno sperone roccioso affacciato sul Golfo di Napoli: dalle sale eleganti e luminose lo sguardo arriva fino al Vesuvio e al mare aperto. In cucina, Esposito valorizza materie prime campane con un approccio preciso ma mai freddo. Piatti come il risotto con gamberi agli agrumi e ’nduja o le ostriche con melone e pesto di rucola raccontano una Campania sofisticata ma profondamente legata al territorio. L’accoglienza calorosa e la cantina ricca di etichette italiane completano un’esperienza che unisce rigore gastronomico e atmosfera mediterranea.

Uliassi, Senigallia, Marche

Courtesy Uliassi

Tre Stelle Michelin, un affaccio diretto sulla spiaggia di velluto di Senigallia e un cuoco che ha fatto dell’Adriatico la sua musa: Uliassi è il ristorante di Mauro Uliassi, aperto nel 1990 insieme alla sorella Catia. La sala, sobria e contemporanea, guarda il mare attraverso ampie vetrate e nei mesi caldi si prolunga su una terrazza dove la brezza accarezza i tavoli. Mauro descrive il suo stile come il frutto di una terra «di pescatori e contadini»: i suoi piatti leggono il paesaggio marchigiano attraverso il pescato fresco, le erbe spontanee e le verdure dell’orto, senza mai rinunciare a un guizzo di creatività che ha conquistato la terza stella. Il menu degustazione è un viaggio sensoriale che può durare oltre tre ore, accompagnato da una carta dei vini che valorizza piccoli produttori marchigiani. Un pellegrinaggio gastronomico con i piedi nella sabbia che vale assolutamente il viaggio.

La Capinera, Taormina, Sicilia

Courtesy La Capinera

A Taormina, affacciata sulla baia di Spisone, La Capinera è la casa dello chef Pietro D’Agostino, Stella Michelin nel 2008, che ha messo la Sicilia al centro della sua cucina. Come D’Agostino ha più volte detto, la sua cucina riflette la sua regione. E dice la verità, le sue propose sono vivaci, fresche, influenzata dalla tradizione ma allo stesso tempo moderne. La terrazza del ristorante regala una vista ampia sullo Ionio, con l’Etna che si staglia all’orizzonte. I menu degustazione (Mare & Aria e Terra & Fuoco) raccontano due anime della Sicilia, mentre la carta vini attinge a piene mani dai vitigni dell’isola. Aperto nel 2003 lontano dai circuiti del turismo di massa, il ristorante è oggi un punto fermo della gastronomia siciliana contemporanea.

Bluh Furore, Furore, Campania

Courtesy Bluh Furore

CA picco sul fiordo di Furore, Bluh Furore è il ristorante fine dining del Furore Grand Hotel, nato sotto la supervisione di Enrico Bartolini e affidato alla mano del resident chef Vincenzo Russo, classe 1995, nominato Miglior Chef Under 35 ai Food & Wine Italia Awards 2025. La sala total white si allunga come un corridoio sospeso sul Tirreno: le vetrate incorniciano rocce a strapiombo e acque turchesi. La cucina celebra il territorio amalfitano con un tocco contemporaneo: scampi, limone della Costiera, finocchietto selvatico sono i protagonisti di una carta che gioca su freschezza ed essenzialità. La stella Michelin è arrivata nel 2024 e il ristorante ha rapidamente scalato l’attenzione della critica. D’estate si cena sulla terrazza, sospesi tra mare e cielo. Un indirizzo giovane e ambizioso, che sta scrivendo la sua storia.

Il Ristorante Alain Ducasse Napoli, Campania

Courtesy Ristorante Alain Ducasse Napoli

All’ultimo piano dell’Hotel Romeo, a pochi passi dal porto di Napoli, sorge Il Ristorante Alain Ducasse, che con l’executive chef Alessandro Lucassino ha conquistato una Stella Michelin nel novembre 2025. La sala, progettata dall’archistar Kenzo Tange, è avvolta da vetrate che offrono una vista a 180 gradi sul Golfo: Vesuvio, porto, Capri. In cucina, la filosofia di Ducasse si incarna nella “cucina naturale“: materie prime campane di qualità assoluta, lavorate con tecnica francese che ne esalta la purezza. Il menu è un omaggio al Mediterraneo, con piatti essenziali in cui ogni elemento ha un senso preciso. La carta vini alterna grandi etichette internazionali a piccoli produttori locali. L’atmosfera è elegante ma mai ingessata, e il servizio fa sentire ogni ospite protagonista. Prezzi importanti (menu degustazione intorno ai 350 euro), ma allineati al livello dell’offerta.

Madonnina del Pescatore, Senigallia, Marche

Madonnina del Pescatore

Sul lungomare di Marzocca, a sud di Senigallia, la Madonnina del Pescatore è il regno dello chef Moreno Cedroni, due stelle Michelin. La sala guarda l’interminabile spiaggia di sabbia fine marchigiana, con un’eleganza rilassata che ben si sposa con una cucina tecnica e visionaria. Cedroni è il maestro del pesce azzurro e del crudo: il suo “Susci”, sì scritto con la “c”, è un omaggio alla fusione tra Giappone e Adriatico, mentre piatti come il rombo in costoletta raccontano la capacità di trasformare la materia prima in qualcosa di inaspettato. I menu degustazione, tra cui “Ricordi d’infanzia” e “Luca e Moreno”, sono percorsi nella memoria e nell’invenzione. La seconda stella brilla da vent’anni, una conferma che dice tutto sulla solidità del progetto. Imperdibile per chi ama il pesce e l’innovazione.

Tre Olivi, Paestum, Campania

Courtesy Ristorante Tre Olivi

Nel cuore del Cilento, a pochi passi dai templi di Paestum, il ristorante Tre Olivi sorge all’interno del Savoy Beach Hotel. A guidare la cucina è Oliver Glowig, chef tedesco di nascita ma italiano d’adozione, che ha fatto della biodiversità cilentana la sua bandiera. Ha costruito una cucina che esalta la grande varietà di materie prime del Cilento. Gli ingredienti a chilometro zero provengono dall’orto di proprietà e dai produttori locali, e ogni piatto racconta la terra e il mare di questa zona d’Italia. La sala, arredata con legno d’ulivo, guarda il litorale pestano con eleganza sobria. In carta, due menu degustazione (terra e mare) esplorano una cucina mediterranea capace di rivisitare la tradizione con presentazioni impeccabili. La cantina, affidata a una giovane squadra di sala, valorizza le eccellenze campane. Una sosta che unisce archeologia e alta cucina.

Ristorante Vescovado, Noli, Liguria

Courtesy Hotel Vescovado

CNel borgo medievale di Noli, sulla Riviera Ligure, il Ristorante Vescovado è ospitato in un palazzo vescovile del Duecento che conserva affreschi quattrocenteschi. A guidare la cucina è lo chef stellato Giuseppe Ricchebuono, affiancato da Alberto Moretti. D’estate i tavoli si spostano sulla terrazza panoramica che domina la baia: di giorno il blu della Riviera, di sera i tetti rossi del borgo antico. La cucina di Ricchebuono è una dichiarazione d’amore per la Liguria: pesce freschissimo, la “cicetta” (rana pescatrice) è tra i protagonisti, erbe aromatiche dell’orto, olio taggiasca. I menu cambiano con le stagioni e si ispirano a quattro ortaggi simbolo della regione: carciofo, asparago violetto, zucchina trombetta e scorzonera. La carta vini, curata dalla famiglia, spazia tra colline liguri ed etichette europee. Una sosta gourmet in un angolo di Liguria lontano dal turismo di massa.

La Sponda, Positano, Campania

Courtesy La Sponda

Ultima tappa della nostra lista, La Sponda, ristorante stellato dell’hotel Le Sirenuse, icona di Positano. Ogni sera, quattrocento candele illuminano la sala e la terrazza, creando un’atmosfera che è diventata il simbolo stesso della dolce vita in Costiera. Ai fornelli, lo chef Gennaro Russo, napoletano di Somma Vesuviana, propone una cucina mediterranea fedele ai sapori della Campania. Il piatto simbolo, il risotto al limone con capperi, racchiude in un assaggio i profumi e la luce della costiera. La terrazza esterna, aperta nei mesi caldi, regala una vista mozzafiato sulle case colorate che precipitano verso il mare. Servizio impeccabile, carta vini che omaggia le eccellenze campane e nazionali. Il locale è recensito con entusiasmo costante su Tripadvisor e guide internazionali. Un posto perfetto per la serata romantica per eccellenza.