I trend moda uomo primavera 2026 che stanno già cambiando tutto

La moda vive di tendenze e questo si sa. Cambiano le ispirazioni, gli ideali estetici, come si abbina cosa. Perciò, parlare dei trend della moda uomo per la primavera 2026 ha senso. Sulle passerelle più importanti di Milano e Parigi, sono state mostrate le costanti del menswear che adesso vestirà gli uomini: dai pantaloncini cortissimi ai pigiami confortevoli, fino ai capi rubati dal guardaroba di “lei”. E non è futile comprendere cosa sia “in” e cosa “out”, bensì utile per orientarsi tra le proposte dei big brand che influenzano il modo di vestirsi e, quindi, di presentarsi alla società.

Tutti i trend della moda uomo per la primavera 2026

Short shorts

Ad attirare l’attenzione sono stati soprattutto gli short shorts. Corti, quasi inguinali, e iper-sexy nonostante l’intenzione non sia quella di esserlo. Da Prada, ad esempio, giocano con l’effetto palloncino, mentre da Fendi sono urban chic. È di fatto un indumento che si presta a qualsiasi interpretazione perché si adatta ad altrettante occasioni, quotidiane o speciali.

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Prada SS26

Pigiami lussuosi

Altro grande trend della moda uomo per la primavera (e anche l’estate) 2026 sono i pigiami. Ebbene sì, pigiami lussuosi, rigorosamente firmati Dolce&Gabbana. Tinta unita o a righe, impreziositi o minimal, si sono inseriti nel guardaroba maschile grazie al genio creativo di Domenico Dolce e Stefano Gabbana. È il modo migliore per stare comodi mentre si cammina in città.

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Dolce&Gabbana SS26

Femminile rivisitato

Spazio, poi, al femminile rivisitato a firma di Dior. La maison, adesso sotto la direzione creativa di Jonathan Anderson, attinge al womenswear per proporre Bar Jacket d’archivio e bermuda sempre più simili a delle ampie gonne. La SS26 conferma così la tendenza genderless della moda uomo, che va avanti da qualche anno ormai. E si può dire abbia rivoluzionato il menswear per davvero.

Photo by Estrop/Getty Images Dior SS26

Pareo

In quest’ottica, il trend del pareo lanciato da Dries Van Noten assume un significato completo. Non viene inteso come un abito o una gonna, ma come uno strato aggiuntivo tra la camicia e i pantaloni sartoriali. È la continuazione del fenomeno layering, che eleva i look a qualcosa di ricercato e finalmente alternativo. Dunque, aggiungere elementi all’insieme è ancora possibile, e accettato, nell’era del minimalismo sofisticato.

Photo by Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images Dries Van Noten SS26

Casual chic

Ma i trend della moda uomo per la primavera 2026 non sono “solo” legati a specifici item. Possono essere persino degli stili o, comunque, delle visioni dell’arte del vestire. Louis Vuitton ad esempio è il portabandiera dello stile casual chic, che fa un tutt’uno di capi portabili e di altri eleganti. Il risultato? Un armadio variegato che consente di spaziare dalle camicie ai pantaloni fino alle giacche.