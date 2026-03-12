Dimentica il trench classico: il modello corto è quello più di tendenza adesso

Per decenni il trench è stato sinonimo di una sola immagine: lungo, avvolgente, con cintura stretta in vita e falde che sfiorano il ginocchio. Un’icona apparentemente immutabile, radicata nell’immaginario maschile tanto quanto l’abito blu o la camicia bianca. Eppure, come spesso accade ai grandi classici, è proprio nella variazione sottile che si misura la loro capacità di restare contemporanei. Oggi, alle soglie della primavera, il trench cambia proporzione e si accorcia. Il modello corto, più leggero e dinamico, è quello destinato a dominare le strade e le collezioni da marzo in poi.



Prada Uomo SS26

Trench corto da uomo, il trend della primavera

Prada come sempre detta tendenza, immaginando un trench corto fino ad altezza girovita. Talmente corto da non sembrare neanche il modello originale. Burberry, invece, ne rispetta il design classico ma esplora la bellezza dei materiali alternativi, come il denim. Differentemente da Boss che accorcia il capospalla, senza però snaturarne l’essenza squisitamente British per la primavera estate 2026.

La forza dell’item sta proprio nella trasversalità. Con un abito monopetto, il trench corto introduce una nota contemporanea che spezza la formalità senza comprometterla. Con un look più rilassato, aggiunge struttura e definizione, evitando quell’effetto “troppo casual” che spesso penalizza l’outerwear sportivo. È un equilibrio sottile, ma estremamente attuale: eleganza senza rigidità, funzionalità senza rinunciare al carattere.



Burberry SS26

Perché vedremo ovunque il trench corto da uomo

La moda maschile contemporanea è attraversata da una tensione costante verso la praticità e la versatilità. Gli uomini chiedono capi capaci di adattarsi a giornate fluide, che iniziano in ufficio e finiscono in un contesto informale, spesso senza passaggi intermedi. In questo scenario, il trench lungo, per quanto elegante, può risultare talvolta eccessivo o poco funzionale, soprattutto nei mesi di transizione come marzo, quando le temperature oscillano e la stratificazione diventa fondamentale.

Il trench corto risponde esattamente a questa esigenza. Mantiene intatti i tratti distintivi del modello classico, ma ne rilegge le proporzioni: la lunghezza si ferma all’altezza dell’anca o poco sotto, alleggerendo la figura e rendendo il capo più agile. Il risultato è un soprabito che conserva autorevolezza, ma acquista immediatezza. È meno teatrale, più urbano; meno legato a un’idea cinematografica del passato, più radicato nel presente.

Un altro elemento decisivo è la scelta dei materiali. Se la gabardine resta un riferimento imprescindibile, le collezioni più recenti puntano su tessuti tecnici ultraleggeri, nylon opachi, cotoni trattati e mischie performanti che garantiscono impermeabilità e traspirabilità senza appesantire la silhouette. Il trench corto diventa così un alleato ideale per affrontare la variabilità primaverile. Si indossa sopra un completo sartoriale senza comprimere le proporzioni, ma funziona altrettanto bene con denim, maglieria fine e sneaker essenziali.

Il capospalla della primavera

Non si tratta di archiviare il trench lungo, che resta un pilastro del guardaroba maschile, quanto piuttosto di affiancargli un’alternativa più dinamica. In un momento storico in cui ogni capo deve dimostrare la propria utilità oltre che il proprio valore estetico, il trench corto interpreta perfettamente lo spirito del tempo. È un classico ricalibrato sulle esigenze contemporanee.

Più leggero, più pratico, più immediato. A marzo lo vedremo ovunque perché intercetta un cambiamento più profondo nel modo di vestire maschile. E la moda non rinnega la tradizione del trench British, bensì la comprime rendendola, al contempo, più vicina alla vita reale.