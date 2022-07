Dolce&Gabbana a Siracusa e Marzamemi per i 10 anni delle collezioni Alta Moda

Nel cuore di Siracusa, a Ortigia. In quella Sicilia dove tutto, dieci anni fa è cominciato. Quello che hanno messo in scena Domenico Dolce e Stefano Gabbana nella loro terra natìa è una festa a tutti gli effetti. Di luci, colori, aritgianalità. Di storia, lavorazioni e sogni che diventano realtà. L’Alta Moda di Dolce&Gabbana compie dieci anni e omaggia la Sicilia con una tre giorni di eventi. Dalla presentazione della collezione di Alta Gioielleria con tanto di concerto al Teatro Greco, al défilé di Alta Moda in Piazza del Duomo, fino allo show dedicato all’Alta Sartoria a Marzamemi.

Un long weekend dedicato alla moda. Con celebrity arrivate da tutto il mondo, da Sharon Stone a Monica Bellucci, da Mariah Carey a Helen Mirren e Kris Jenner (e solo 750 selezionatissimi ospiti). In passerella sfilano abiti scultura e pizzi neri, chiffon velati, tessuti dorati che nascono sull'arte antica dell'uncinetto. E poi velluti e crêpe di seta, vestaglie sacerdotali, intrecci di pietra e gioielli come tuniche nobili, corpetti scolpiti come armature di bronzo e giacche imbastite come abiti regali.