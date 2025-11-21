Levi’s inaugura la nuova era del baggy: volumi fluidi e stile elevated per le feste

Levi’s torna al centro dell’attenzione nell’autunno-inverno 2025, e soprattutto nella stagione delle feste, con due messaggi chiari: la nuova eleganza è rilassata e le silhouette ampie non sono una tendenza passeggera, ma un linguaggio stilistico in continua evoluzione. Con l’ampliamento della sua Baggy Family, il brand californiano riafferma un’estetica libera, morbida e autenticamente contemporanea, costruita su volumi rilassati, dettagli studiati e un heritage che continua a fare scuola.

Il risultato è una collezione che non si limita a interpretare l’onda baggy, ma la guida, proponendo nuove proporzioni e fit che parlano a un pubblico trasversale. Ovvero donne e uomini che cercano capi capaci di fondere comfort, carattere e versatilità, adattandosi con naturalezza ai ritmi e alle occasioni della vita quotidiana.



Courtesy of Levi’s

L’uomo Levi’s: un ritorno agli anni ’90 con nuove prospettive

Il mondo maschile, infatti, trova nel baggy una dimensione spontanea e liberatoria. Ne è prova il nuovo 578™ Baggy jeans, un modello ultra slouchy che richiama il DNA dei Nineties: taglio ampio, caviglia morbida e quel senso di libertà che solo i volumi generosi riescono a trasmettere. Un riferimento che oggi, nel 2025, acquista una nuova lettura: non solo nostalgia, ma un modo più fluido e consapevole di interpretare la quotidianità. Si presta a ogni interpretazione, dal casual puro – con una graphic tee come la Lockwood Practice – al più ricercato streetwear, abbinato a una giacca strutturata o alla maglia Union Rugby.

Ma è la Twisted Capsule a rappresentare il cuore più sperimentale della proposta maschile. Una mini-linea composta da quattro pezzi – Twisted Baggy Jean, Twisted Capri, Twisted Trucker Jacket e Twisted Shacket – che gioca con l’idea di movimento attraverso cuciture laterali spostate, pince posteriori e una cintura in denim coordinata. L’effetto è dinamico, quasi scultoreo: un modo di indossare il baggy che non rinuncia alla personalità e alla ricerca.



Courtesy of Levi’s

Baggy Season: il rilassato diventa la risposta alle feste

Da ottobre a dicembre, Levi’s estende il concetto di baggy anche all’immaginario di fine anno, ribaltando le convenzioni del dressing festivo. Mentre molti brand insistono sulla formalità dei fit slim, Levi’s propone uno stile elegante ma disinvolto, capace di adattarsi ai ritmi frenetici delle festività.

Il Super Baggy Barrel “coated” diventa protagonista nei look femminili: la sua ampiezza si bilancia alla perfezione con la struttura del Tailored Bustier, creando un contrasto di volumi intrigante. Per un outfit più urban, il Baggy Dad Barrel si trasforma accanto al blazer Stella Relaxed, mentre il cardigan Tara Wooly porta calore e morbidezza nelle giornate più intime.





Anche l’uomo trova nel baggy una soluzione versatile: i 578™ Baggy si adattano tanto ai momenti più eleganti — con la Highland Park Jacket — quanto ai look da esterno, insieme al Briggs Short Puffer. La Smiley Western e il Pullover Presidio Raglan aggiungono nuove possibilità di layering, dimostrando che la morbidezza delle forme può essere anche sofisticata. Mentre il 568 Loose “coated” è una delle interpretazioni più interessanti.

Completano la stagione una serie di essenziali che definiscono l’estetica Levi’s: la Jackson Worker da uomo, strutturata ma confortevole, e la Harlie Boyfriend Shirt da donna, ampia e femminile al tempo stesso. Gli accessori, dalla Glam Stud Belt alla Presley Top Handle Bag, ancorano il look a un equilibrio di carattere e semplicità. E i cristalli, applicati su trucker jacket e baggy barrel, e pensati per chi vuole portare il look baggy al livello successivo, danno un twist in più.



Courtesy of Levi’s

Levi’s: heritage che continua a evolversi

Dietro ogni nuova proposta rimane intatta l’identità del brand. Dal 1873, anno in cui Levi Strauss & Co. diede vita ai primi jeans, Levi’s è diventato un simbolo globale dello stile americano e di un modo di vestire che privilegia autenticità e innovazione. Oggi i suoi prodotti raggiungono oltre 110 Paesi, continuando a parlare a generazioni diverse nel segno di un’evoluzione costante.

Con la Baggy Family 2025, Levi’s conferma ancora una volta il proprio ruolo pionieristico: ridefinisce fit e proporzioni, aggiorna icone e ne crea di nuove, sempre fedele a una visione che mette al centro comfort, carattere e libertà. Una collezione che guarda avanti e sancisce un nuovo modo di vivere l’eleganza quotidiana: più morbida, più libera, più personale. La collezione è già disponibile su Levi.com, sull’app Levi’s e in una selezione di store nel mondo, con la consapevolezza che per la prossima stagione il baggy è una vera e propria attitudine alla moda e alla vita.