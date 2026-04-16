Jamie Dornan e la nuova Moncler estate 2026: la collezione che tutti vogliono adesso

Prima ancora dei capi, è una presenza a definire il tono della nuova stagione: Jamie Dornan, magnetico senza mai alzare la voce. Con il suo carisma misurato e una naturale eleganza mai ostentata, diventa il volto perfetto per Puffy Summer, la nuova Moncler Collection Primavera/Estate 2026. Non è una scelta casuale: incarna un’idea di maschile contemporaneo fatta di equilibrio e controllo, già vista in Belfast e The Fall. Un’eleganza che non ha bisogno di spiegarsi.





Nella campagna si muove in un set sospeso tra realtà e immaginazione, tra sculture gonfiabili – polpi, balene, fenicotteri – che trasformano il “puffy” in qualcosa di leggero, quasi ironico. Il risultato è un racconto visivo coerente con il suo stile: sofisticato, rilassato, sempre preciso. «La puffiness si trasforma in qualcosa di più disinvolto», ha dichiarato. Più che una campagna, è un cambio di energia.





Attorno a questa visione prende forma Puffy Summer. Moncler sposta il proprio DNA dall’inverno all’estate senza perderlo: l’imbottitura si alleggerisce, diventa layering. I capi si sovrappongono senza peso, le silhouette restano morbide, mentre la palette – tra rossi, gialli, azzurri e neutri – costruisce un’estetica immediata ma controllata.





Nylon ultraleggero, denim, chambray e popeline definiscono un guardaroba tecnico ma fluido. Gilet, windbreaker, field jacket e giacche-camicia sono la struttura; camicie bowling, T-shirt grafiche e bucket hat danno ritmo. Il punto non è più adattarsi alla stagione. È dettarla.