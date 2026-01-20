Da Britney e Justin a Kylie e Timothée: i couple look più iconici di sempre

L’apparizione di Kylie Jenner e Timothée Chalamet in total leather arancione coordinato, firmato Chrome Hearts, alla premiere newyorkese di Marty Supreme ha risvegliato qualcosa in tutti noi. Come una specie di interruttore. Uno di quelli che, appena scatta, fa riaffiorare una memoria che credevamo archiviata. All’improvviso, il pubblico ha ricominciato a parlare di couple fashion goals. Non di chi si veste meglio, ma di chi si vede meglio insieme. Di quelle coppie che, per un motivo o per un altro, hanno trasformato il red carpet in una scena a due, lasciando immagini così nette da diventare riferimento. Immagini a volte eccessive, a volte discutibili, ma abbastanza forti da restare. E da essere continuamente citate.

È successo prima dei social, quando coordinarsi era un atto quasi inconsapevole. Ed è successo in modo particolarmente rumoroso tra la fine degli anni ’90 e i primi Duemila, quando il look di coppia finiva ovunque: sui tappeti rossi, sui tabloid, sui poster allegati alle riviste pop, nelle camerette tappezzate dei teenager. E succede anche oggi, ma in forma più lucida e strategica.

Da Kate Moss e Johnny Depp, che sembravano vestiti con la stessa notte addosso, a Britney Spears e Justin Timberlake in total denim, fino a Kim Kardashian e Kanye West che hanno fatto del coordinato un sistema estetico totale, alcune coppie sono rimaste impresse non perché si amavano di più, ma perché hanno dato un volto preciso a un’epoca. E quando riemergono immagini come quella di Kylie e Timothée, il meccanismo si riattiva. Ed è per questo che certi couple look sono rimasti, e altri no. Qui sotto, quelli che hanno davvero lasciato il segno.

Britney Spears & Justin Timberlake

Il loro look in total denim appare sul red carpet degli American Music Awards 2001: lei in abito patchwork di jeans, lui in completo denim con cappello coordinato. Il brand non è mai stato chiarito del tutto, dettaglio quasi irrilevante, perché quell’outfit ha superato qualsiasi firma. È la coppia zero: la prima che viene in mente, la più citata, la più replicata. Un’immagine entrata direttamente nell’archivio permanente della pop culture, tra costumi di Halloween e meme ante litteram.

David Beckham & Victoria Beckham

Il loro momento fondativo arriva nel 1999, al party di Versace a Londra, quando si presentano in total black leather coordinato: lui in completo di pelle lucida, lei in catsuit aderente. Un’immagine che sancisce la nascita ufficiale dei Posh & Becks come coppia estetica, prima ancora che mediatica. A differenza di quasi tutte le altre coppie, sono anche gli unici ad aver continuato (la loro storia e i joint outfit): meno coordinati rispetto agli anni d’oro, più sobri oggi, ma ancora perfettamente allineati.

Brad Pitt & Jennifer Aniston

Con Pitt e Aniston è quasi impossibile isolare un look simbolo: ogni apparizione sembrava studiata, ma non lo era affatto. Per questo i riferimenti più eloquente restano le paparazzate del 1999 a New York e Los Angeles. Entrambi in outfit casual perfettamente allineati, zero sforzo, massima coolness. Il loro couple look funzionava anche nell’everyday: non dichiarativo, non performativo, ma così coerente da sembrare naturale. Loro, e il loro guardaroba, resteranno per sempre l’archetipo della coppia hollywoodiana di fine anni Novanta.

Kate Moss & Johnny Depp

Il loro immaginario si cristallizza il 22 febbraio 1994, a Los Angeles, durante l’evento per la nuova collezione di Richard Tyler e la proiezione di Banter, il corto diretto da Depp. Total black, linee asciutte, zero concessioni: lei minimale e affilata, lui già immerso in quell’estetica notturna che diventerà firma. Non sembrano coordinati, sembrano appartenere allo stesso paesaggio. Il loro couple look è sempre stato un’attitudine condivisa, ed è per questo che resta uno dei più citati degli anni ’90.

Kanye West & Kim Kardashian

Come loro look simbolico abbiamo scelto quello del Met Gala 2016, tema Manus x Machina. Kim indossa un abito argentato iper-scolpito firmato Balmain, disegnato da Olivier Rousteing; Kanye la accompagna in giacca Balmain ricamata e tempestata di brillanti, denim e attitude da anti-gala. Per oltre un decennio sono stati la coppia di cui si aspettavano i look. Guardandoli oggi, è evidente: i posteri li leggeranno come una delle couple iconiche del nostro tempo, nel bene e nel male, come ogni vera icona.