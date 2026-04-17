Jaguar GEN4: quanto è veloce davvero la nuova Formula E da 600 kW

Dimenticate l’idea che avevate della Formula E. La nuova Jaguar GEN4 proto_TYPE non è un aggiornamento, non è un’evoluzione: è un cambio di scala. Presentata il 16 aprile a Gaydon e pronta a scendere in pista nei test di Paul Ricard, questa monoposto segna il momento in cui l’elettrico smette di inseguire e comincia a dettare il ritmo. E lo fa con una chiarezza brutale: qui non si parla più di sostenibilità, ma di performance pura.





Il dato che cambia tutto è uno: 600 kW. Ma il punto non è solo la potenza, è come viene scaricata a terra. La GEN4 introduce la trazione integrale attiva permanente, una rivoluzione per una monoposto a ruote scoperte, che cambia completamente il modo in cui si esce dalle curve e si costruisce velocità. A questo si aggiunge una frenata rigenerativa da 700 kW, che trasforma ogni staccata in un vantaggio competitivo. Il risultato è una macchina più aggressiva, più precisa, progettata per spingere sempre. E i numeri lo confermano: fino a 277 km/h a Monaco, oltre 30 km/h in più rispetto alla generazione attuale e quasi 80 rispetto alle origini della categoria. Non è progresso: è un salto netto.





Anche il resto segue questa logica. Aerodinamica più sofisticata, doppia configurazione della carrozzeria, sviluppo ampliato su motore, software e gestione energetica: tutto è pensato per aumentare l’efficienza senza sacrificare la velocità. E poi c’è la livrea, che qui diventa messaggio. Le linee che attraversano la vettura sono dati reali, traiettorie e velocità delle Jaguar nelle diverse ere della Formula E.





Non è solo design, è una dichiarazione: il progresso è misurabile, visibile, concreto. Ed è soprattutto trasferibile. Perché ogni soluzione testata su questa GEN4 è destinata a finire sulle Jaguar di serie. È questo il vero punto. Non quanto va forte oggi, ma quanto velocemente quello che succede in pista diventerà parte della guida quotidiana.