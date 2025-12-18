Look uomo inverno 2025: 6 outfit comodi per le vacanze (in città, montagna o al caldo)

Le vacanze invernali non sono tutte uguali. C’è chi parte per la neve, chi fugge al caldo, chi si rifugia in città d’arte o in una baita isolata. Cambiano le mete, cambiano i ritmi, e cambia anche l’abbigliamento. Ecco sei look che uniscono comfort e stile, pensati per accompagnare ogni tipo di viaggio tra dicembre e febbraio.

Ecco 6 look comodi per le vacanze invernali

Abiti da neve, Emporio Armani

Prima fra tutte le mete amate in inverno, è senza ombra di dubbio la montagna. Innevata, però. Emporio Armani insegna come superare le intemperie con l’eco-pelliccia sia elegante che pratica, perché bisogna essere abili nel fare entrambe le cose al momento opportuno. Stivaletti chunky, borsa a tracolla e cappello abbinato ai guanti e alla sciarpa sono, poi, gli accessori immancabili in un look comodo da uomo per le vacanze invernali.

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Emporio Armani FW25-26

Outfit per la montagna, COS

Ma montagna non significa necessariamente neve. Si possono trascorrere le proprie ferie ad alta quota in un’accogliente baita, davanti ad un camino acceso, oppure in qualche paesino sperduto alla ricerca di luoghi magici e cibi tipici. COS pensa anche a queste eventualità vestendo l’uomo di total black e, soprattuto, con un maxi cappotto dal retrogusto vintage per il fit dolce. Basta poco per vestirsi bene quando fa freddo.

Photo by Taylor Hill/Getty Images COS FW25

Vacanze al caldo, Valentino

E chi l’ha detto che le vacanze non siano in un posto caldo. Isole, spiagge, resort, mare sono parole che ricordano l’estate, ma non bisogna necessariamente guardare le collezioni SS per ripararsi dal freddo che travolge l’Europa, tra Natale e Capodanno. Valentino by Alessandro Michele, infatti, ha creato delle bluse in tessuti leggeri e caratterizzate da scollature audaci, abbinate ad una giacca a doppiopetto e a un paio di pantaloni morbidi. Più semplice di così, non si può.

Photo by Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images Valentino FW25-26

Look da feste in mood relax, Etro

Sempre in mood relax sono i look Etro della collezione autunno inverno 2025 2026. Specialmente i coordinati in maglia spessa, tinti di magnifici colori e decorati con altrettanto stupefacenti disegni che proiettano in mondi immaginari. Vestirsi e svestirsi diventa un gesto più che naturale nelle mise immaginate da Marco De Vincenzo, perfette per le vacanze invernali dedicate al comfort totale.

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Etro FW25-26

Mise per lo chalet ad alta quota, Canali

L’atmosfera intima di un lussuoso rifugio, in montagna o giù a valle, necessità di una mise altrettanto confortevole. Non a caso, Canali ha lanciato la capsule collection Chalet, una linea che unisce l’eccellenza sartoriale a materiali caldi e avvolgenti con l’obiettivo di accompagnare l’uomo in un’esperienza autentica di comfort: volumi morbidi, toni neutri, tessuti naturali come il cashmere, fit raffinati quanto comodi. Tra i capi, spicca il cappotto shearling doppiopetto in pelle blu, unito a una camicia in flanella grigio chiaro, pantaloni chino blu, sciarpa color grigio chiaro, cintura in pelle nera con fibbia Freccia e derby altrettanto in pelle nera. Sono la base di un outfit che incarna la versatilità della collezione.

Courtesy of Canali Canali

Abbinamento per le città d’arte, Diesel

Tuttavia, inverno significa anche città d’arte da visitare, in compagnia o con sé stessi. Perciò, jeans e cappottino minimal, affinché metterlo e toglierlo tra un museo e una galleria non diventi difficile. Diesel docet, completando il look per le vacanze invernali con degli stivali che si vedono solo — ed esclusivamente — per la punta squadratissima.

Photo by Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images Diesel FW25-26

Ferie al lago, Prada

Ultimo, ma mai per importanza, il lago. Trascorrere le proprie vacanze invernali lì, nella pace, diventa migliore con un simil parka di Prada prontamente sdrammatizzato da un paio di pantaloni colorati e stivaletti a punta. Per essere alla moda, pronti a qualsiasi evenienza: dalla cena dell’ultimo minuto alla spesa inaspettata.