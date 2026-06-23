Milano Fashion Week Uomo P/E 2027: le 7 tendenze che ridefiniscono il guardaroba maschile

La Milano Fashion Week Uomo primavera estate 2027 ha confermato che il menswear sta entrando in una nuova fase. Da una parte il ritorno di silhouette asciutte e sensuali, dall’altra volumi più morbidi, layering intelligenti e un’eleganza meno rigida e più personale. Tra grandi maison e realtà indipendenti, Milano ha disegnato un guardaroba maschile che guarda al passato ma prova continuamente a reinventarlo

I migliori trend della Milano Fashion Week Uomo primavera estate 2027

L’easy to wear di Polo Ralph Lauren

Quando si parla di stile, bisogna parlare di attitudine. Più che singoli capi, Polo Ralph Lauren propone un modo di vestire e di abitare l’eleganza. Le polo si indossano ampie, le giacche perdono rigidità e i pantaloni accompagnano il corpo senza costringerlo. L’eleganza si fa rilassata e spontanea, quasi vissuta, in perfetto equilibrio tra raffinatezza e comfort.

Photo by Pietro S. D’Aprano/Getty Images for Ralph Lauren Polo Ralph Lauren SS27

Hot-pants à la Dolce&Gabbana

Se abbiamo detto che gli short shorts sono la tendenza della moda maschile attuale, possiamo affermare con altrettanta fermezza che lo sarà anche per la prossima bella stagione. Ma ancora più corti, sensuali, donanti. Tant’è che si chiamano hot-pants e, nella collezione Uomo primavera estate 2027 di Dolce&Gabbana, ricordano i costumi da bagno che tanto si indossavano tra gli anni ’50 e ’60. Nella visione di Dolce&Gabbana gli hot-pants diventano un esercizio di sensualità mediterranea e raccontano una mascolinità meno timida, più esibita e perfettamente a proprio agio con il corpo.

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Dolce&Gabbana SS26

L’abito elegante secondo Ralph Lauren Purple Label

Tra le tendenze provenienti dalla Milano Fashion Week Uomo primavera estate 2027, non può mancare l’abito elegante. Che sia un due o tre pezzi, uno smoking o altro, resta il caposaldo del guardaroba maschile. È il messaggio lanciato da Ralph Lauren Purple Label, la linea più formale della maison americana, che continua a puntare su un tailoring impeccabile e senza tempo. In un panorama sempre più orientato alla fluidità e alla sperimentazione, l’abito classico si conferma una certezza.

Photo by Pietro S. D’Aprano/Getty Images for Ralph Lauren Ralph Lauren Purple Label SS27

L’oversize misurato di Paul Smith

La settimana della moda maschile ha ricordato che esiste ancora un’alternativa allo slim fit. Anche se può sembrare che le silhouette aderenti abbiano monopolizzato il menswear degli ultimi anni, sulle passerelle emerge un nuovo modo di intendere l’oversize. Morbida ma mai esagerata, comoda ma mai sportiva: è la silhouette proposta da Paul Smith, che si allontana tanto dalla rigidità del tailoring tradizionale quanto dagli eccessi delle proporzioni XXL che hanno dominato le ultime stagioni. Le giacche si allungano leggermente, le spalle si ammorbidiscono e i pantaloni acquistano ampiezza senza perdere definizione.mIl risultato è un guardaroba rilassato ma sofisticato, costruito attorno a un’idea di eleganza che privilegia il movimento e la naturalezza.

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Pual Smith SS27

Il fit skinny firmato Prada

Altra sfilata, altro trend. Il fit skinny torna prepotentemente sulla passerella di Prada, che attinge dal passato mentre semplifica al massimo la silhouette maschile. I pantaloni e i capispalla, ma anche il resto del guardaroba, si indossano come una seconda pelle. Devono essere aderenti, capaci di enfatizzare il corpo e di riportare l’attenzione sulla figura maschile. Il riferimento è quello degli anni Dieci del Duemila, ma filtrato attraverso l’estetica rigorosa e quasi algida di Miuccia Prada e Raf Simons, che trasformano il ritorno dello skinny in qualcosa di sorprendentemente contemporaneo.

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Prada SS27

Il layering intelligente di Thom Browne

Perché, invece, non puntare tutto sugli strati? In molte aree del mondo caratterizzate da temperature elevate si è abituati a coprirsi anche in estate per proteggersi dal sole e dal caldo. Thom Browne sembra suggerire proprio questa possibilità, proponendo una serie di look costruiti attraverso sovrapposizioni calibrate di capispalla, giacche, camicie e bermuda. Più che una provocazione, il layering di Thom Browne appare come un modo diverso di pensare il guardaroba estivo e il rapporto tra funzionalità ed eleganza, dimostrando che anche la stratificazione può trovare spazio nel menswear della bella stagione.

Photo by Jacopo Raule/Getty Images Thom Browne SS27

Il ritorno della giacca destrutturata di Giorgio Armani

Anche se non è mai passata di moda, la giacca destrutturata in pieno stile Giorgio Armani ha fatto il suo ritorno alla Milano Fashion Week Uomo. Per la primavera estate 2027, si indossa in qualsiasi look, ma soprattutto è caratterizzata da un effetto vissuto. Potremmo dire, pratico. Non prevede spalline né fit over, bensì abbraccia la figura maschile e la accompagna in un’estate fatta di viaggi e relax. È la nuova eleganza maschile, sempre dominata dal Re del Made in Italy.