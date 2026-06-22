Milano Fashion Week: il meglio dalle presentazioni della Primavera Estate 2027

L’estate maschile del 2027 immaginata a Milano è fatta di giacche destrutturate, pantaloni dai volumi più ampi, texture leggere e una tavolozza che guarda al Mediterraneo, alle terre delle spezie e ai colori della città eterna. Le presentazioni della Milano Fashion Week confermano il desiderio di un’eleganza meno rigida e più personale, capace di muoversi con naturalezza tra sartoria, tempo libero e spirito del viaggio.

Brioni e i colori di Roma

A Palazzo del Senato, Brioni presenta la nuova collezione che celebra il suo patrimonio sartoriale e Roma, città di nascita della maison. È nel colore che si ritrova la bellezza senza tempo della Capitale, una palette che esplora lo stile di vita del gentiluomo romano. Il Rosso Roma, il verde eucalipto, il grigio ardesia, il beige travertino, il bianco colonna, l’ocra, il blu Trevi, vestono una sartoria dalla silhouette pulita e destrutturata. Celebre la giacca Soffio, doppiopetto e sfoderata, in nabuck leggero, impreziosito da bottoni dorati, oppure in tessuto Zefiro, un blend di seta, cashmere e lino. Si indossa con disinvoltura, sopra una polo in maglia Trama.





Filippo De Laurentiis celebra il Mar Adriatico

Filippo De Laurentiis presenta la collezione Da Mar, che prende ispirazione dal Mar Adriatico, dai colori e dalla matericità dei suoi paesaggi, da chi lo abita e lo conosce. Le silhouette sono pulite e rilassate; i capi accompagnano il movimento, grazie a materiali leggeri che vestono il corpo con naturalezza. Tra le novità, una nuova seta shappe dalla superficie luminosa, liscia e molto morbida, che si distingue per la sua freschezza. Le lavorazioni variano tra costruzioni leggere, pensate per il contatto diretto con la pelle, e punti articolati come i doppi, utilizzati dove serve struttura. Il tutto, esaltato da un layering che permette di trasformare il look, dal formale al leisure, dal giorno alla sera.





Church’s crea una calzatura per ogni momento

Negli spazi della Fondazione Adolfo Pini, in corso Garibaldi 2, Church’s ha presentato la sua collezione primavera estate 2027 “The Residence”. Tre le famiglie di prodotto, ciascuna espressione di un diverso modo di abitare il tempo e lo spazio. C’è l’eleganza della calzatura formale e poi materiali e lavorazioni perfetti per pranzi all’aperto e sentieri di campagna. Infine, c’è una dimensione più privata, pensata per terrazze e lunghe serate estive, in cui il mocassino si libera da ogni costrizione. Bellissimo il modello in suede Jason, creato con costruzione California — tradizionalmente associata alle pantofole da casa — che lo rende leggero, morbido e flessibile. La suola in cuoio e il sottopiede ad alta ammortizzazione ne accrescono al tempo stesso comfort e sostanza.





Etro e il viaggiatore contemporaneo

Etro ci attende sulla banchina, con un treno fermo al binario e i bagagli di uomini diretti chissà dove. Vediamo personalità diverse che si divertono con i colori, che mescolano camicie di seta e giacche con stampe foulard, che giocano con le righe e con i Paisley, segno identitario del marchio. Poi, trench di suede stampato, spolverini di seta double face, maglie a quadri in rilievo. L’atmosfera è rilassata, persino l’abito sartoriale è portato con la naturalezza di una camicia. Ai piedi, mocassini morbidi oppure sabot e sandali; intorno al collo, foularini intrecciati. Immancabile il motivo Arnica – classico Etro per antonomasia – che ricopre i bagagli. Gli elementi chiave ci sono tutti, ma la combinazione porta una nuova freschezza.





L’eleganza italiana secondo Pal Zileri

È un’eleganza tutta italiana quella che caratterizza la collezione Primavera/Estate 2027 di Pal Zileri. Colori solari e materiali leggeri evocano la spontaneità delle giornate estive in cui il tempo rallenta, per farci godere ogni momento. Così, la tradizione sartoriale trova una nuova fluidità: da un lato giacche dalle linee strutturate, lavorate con maestria, dall’altro silhouette morbide e scivolate, realizzate in tessuti dalla mano fluida. Non manca l’outerwear in nylon ultraleggero e una selezione di capi in morbido suede, creati con tecniche di taglio a vivo che preservano la leggerezza.





La borsa dell’estate di 1900

1900, brand di pelletteria di Manifattura Ceraolo Moroni, amplia il proprio universo di accessori introducendo una nuova beach bag: un oggetto progettato per accompagnare con naturalezza il tempo libero, i weekend in barca, le fughe sul Mediterraneo e la quotidianità estiva in città. Realizzata interamente in Italia, questo modello combina canvas navy blue e dettagli in pelle tono su tono. Ampia ma leggera, ha una silhouette pulita, architetturale e senza tempo, fedele a quell’eleganza discreta che definisce il linguaggio del brand.





Il viaggio intorno al mondo di Canali

Alessio Lillocci, Direttore Creativo di Canali, per la palette della nuova collezione prende spunto dai colori delle spezie, che uniscono Indonesia e India, Africa Orientale e Mediterraneo. Cannella e cardamomo, anice stellato, vaniglia, zenzero e noce moscata raccontano un incontro tra mondi lontani, come anche il guardaroba pensato per accompagnare il ritmo del viaggio. Pantaloni in tela di cotone dai volumi ampi si indossano con una maglieria caratterizzata da complesse lavorazioni microforate in filati naturali. Il blazer blu diventa protagonista assoluto della narrazione, reinterpretato attraverso diverse costruzioni e pesi per offrire una lettura contemporanea di uno dei pilastri del guardaroba maschile.





Santoni personalizza le sue icone

“The Art of Encounter” è il titolo della nuova collezione di Santoni, ispirata alle connessioni che plasmano le idee. Infatti, è grazie al dialogo tra tradizione e innovazione che l’iconico mocassino Carlo viene reinterpretato. Celebre per la costruzione Goodyear Reverse che offre una struttura dalla morbidezza straordinaria, leggera e flessibile, questo modello oggi presenta nappine intercambiabili, introdotte dal servizio di personalizzazione istantanea all’interno dell’ecosistema One of One. Ogni creazione diventa, così, un’opera unica e personale, in continua trasformazione.





Il guardaroba dei veri Ferraristi

Il Ferrarismo è un modo di essere totale, che unisce eccellenza, passione, velocità, qualità umane ancor prima che meccaniche. La Spring 27 – Intro Collection è un ulteriore tassello nella definizione del guardaroba dei ferraristi, che traduce la precisione della performance in un linguaggio identitario. C’è il tracksuit il cui agonismo è declinato in materie preziose come il cashmere; il tailoring ritmato da motivi monogramma; e ancora mocassini come driving shoe. I colori muovono dal neutro al denim, dal cuoio al rosso per giungere al nero purosangue attraverso il rosso. Così diventa ben riconoscibile un immaginario fatto di rigore progettuale e costruzione, studio di linee e volumi in movimento.





Nuovi colori e volumi per Moorer

Quello di Moorer è un guardaroba essenziale e versatile, che accompagna l’uomo in ogni momento della giornata. Costruzioni precise e materiali nobili, come lino e seta, incontrano proporzioni più moderne e ispirazioni workwear. La palette alterna le tonalità iconiche del brand – blu, celeste, bianco e sabbia – a nuove sfumature come l’arancione pumpkin, che colora questa giacca in lino, sfoderata e leggera, con volumi più ampi e tasche interne. Il dettaglio? Ogni bottone è in madreperla, selezionato per avere la stessa tonalità per ogni capo.