A Pitti Uomo 110 l’outerwear detta le regole della Primavera-Estate 2027

Se il tailoring continua a perdere rigidità e il guardaroba maschile cerca sempre più libertà e versatilità, a Pitti Uomo 110, è l’outerwear a diventare il vero terreno di sperimentazione. Dalle field jacket destrutturate ai bomber ultraleggeri, le collezioni Primavera/Estate 2027 riscrivono l’idea di capospalla attraverso materiali tecnici, volumi più morbidi e un dialogo sempre più fluido tra outdoor, workwear e city style. I brand propongono capi pensati per accompagnare la quotidianità con leggerezza e funzionalità, spesso realizzati con materiali innovativi e sostenibili affiancati a tessuti naturali, in una rilettura evoluta dei codici del menswear contemporaneo.

La rinascita dell’heritage di Bomboogie

Un’evoluzione che si muove tra workwear e outerwear tecnico senza perdere pulizia formale e coerenza stilistica. Nella nuova collezione Boombogie i volumi restano equilibrati, ma si aggiornano attraverso linee più fluide e fit morbidi, in sintonia con l’evoluzione del menswear contemporaneo. L’outerwear è il cuore della proposta e prende forma attraverso laminazioni tecniche, costruzioni a due e tre strati e imbottiture ultraleggere, definendo una nuova idea di funzionalità che unisce protezione, leggerezza e rigore estetico.



Boombogie SS27

Woolrich: The Great Outdoor

Uno spazio da vivere e condividere, in equilibrio tra heritage americano e lifestyle contemporaneo. La collezione per la prossima stagione calda di Woolrich porta al centro il grande outdoor puntando su materiali naturali come lino e cotone, volumi più morbidi e costruzioni leggere. Righe e quadri richiamano l’estetica countryside, mentre la palette si ispira ai paesaggi naturali, spaziando dai verdi e marroni della primavera alle tonalità più calde e luminose delle montagne d’estate.



Woolrich-SS27

L’evoluzione di un’icona di Paul & Shark

Storico simbolo della maison, l’Aliseo Blouson torna al centro della collezione Primavera/Estate 2027 di Paul & Shark. Un capo che unisce l’estetica dell’outerwear al comfort della maglieria e che incarna perfettamente il dialogo tra heritage e innovazione che definisce il marchio. Realizzato in Aqualeather, una pelle idrorepellente morbida e leggera, l’Aliseo Blouson si distingue per i dettagli in maglia di lana fine e per la costruzione completamente sfoderata, che ne esalta versatilità e leggerezza rendendolo ideale per accompagnare il passaggio tra le stagioni.



Paul & Shark SS27

L’essenza dell’outerwear secondo Valstar

Per Valstar l’outerwear non è semplicemente un capo, ma qualcosa che acquisisce carattere attraverso il tempo, i gesti e la vita di chi lo indossa. Anche per la Primavera/Estate 2027 il brand continua a rileggere il proprio heritage attraverso un capospalla essenziale e senza tempo. Più che replicare l’archivio, il marchio ne distilla l’essenza, preservando proporzioni, carattere e quell’eleganza discreta che ha reso iconici i suoi modelli. La collezione si costruisce attorno a materiali di pregio, con la pelle a ricoprire un ruolo centrale. Bomber aviator, field jacket, chore coat e l’iconico Valstarino vengono reinterpretati attraverso volumi più morbidi, spalle rilassate e proporzioni contemporanee, dando vita a una proposta che unisce tradizione, funzionalità e leggerezza.



Valstar SS27

Lo spirito nomade di Gianni Lupo

Evolvere il proprio DNA attraverso una visione più sofisticata, naturale e internazionale del menswear. Al centro della collezione di Gianni Lupo c’è un uomo che ricerca comfort, leggerezza e identità senza rinunciare alla qualità della costruzione e dei dettagli. Silhouette rilassate, texture leggere e layering estivo definiscono un’eleganza contemporanea e disinvolta, mentre la palette spazia tra blu profondi, tonalità polverose e nuance neutre. Camicie fluide, maglieria raffinata, overshirt leggere e denim dal taglio sartoriale compongono un repertorio di capi versatili, pensato per accompagnare con naturalezza ogni momento della giornata.



Gianni Lupo SS27

La funzionalità applicata al design di Tatras

Per la nuova stagione Tatras interpreta il concetto di outerwear luxury attraverso l’incontro tra design giapponese, manifattura italiana e know-how tecnico polacco. Il brand propone una visione sofisticata del capospalla contemporaneo, caratterizzata da materiali innovativi, leggerezza e alte prestazioni. Tra i pezzi chiave emerge un piumino ultraleggero dalle linee pulite e metropolitane, sintesi della ricerca del marchio sulla performance applicata al lusso quotidiano. Un capo che racchiude la filosofia di Tatras, fondata su innovazione, funzionalità e cura del dettaglio.